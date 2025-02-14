- iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
- iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
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iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Teknoloji yayınlarıyla bilinen FrontPageTech isimli YouTube kanalı, iPhone 17 Pro'nun tasarımına yönelik bazı görüntüler paylaşıldı. Üstelik bu görüntüler, daha önceki sızıntıların aksine farklı bir tasarımı bizlere gösteriyor. Bunu biraz daha açacak olursak, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Apple'ın ikonik üçgen kamera dizilimini koruyacak.
Apple’ın titanyum çerçeveyi Pro modellerinde kullanmaya devam edeceği, ancak temel iPhone 17 modelinde alüminyum çerçeveye geri dönüş yapabileceği söyleniyor.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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