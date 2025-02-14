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    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte yatay konumlandırılmış yeni kamera düzeni ve daha fazlasıyla iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max...
    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 serisinde önemli tasarım değişiklikleri yapacağına dair iddialar giderek netleşiyor. Daha önce iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin, Google Pixel’e benzer yatay kamera dizilimine sahip olacağı öne sürülmüştü. Ancak son sızıntılar, Apple'ın bu tasarım değişikliğinden vazgeçtiğini ve iPhone Pro modellerinde üçgen kamera dizilimini koruyacağını gösteriyor.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Teknoloji yayınlarıyla bilinen FrontPageTech isimli YouTube kanalı, iPhone 17 Pro'nun tasarımına yönelik bazı görüntüler paylaşıldı. Üstelik bu görüntüler, daha önceki sızıntıların aksine farklı bir tasarımı bizlere gösteriyor. Bunu biraz daha açacak olursak, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Apple'ın ikonik üçgen kamera dizilimini koruyacak.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    En büyük değişiklik ise, telefonların kamera adasında. Görüntülerde üst bölümün tamamını kaplayan bir kamera kurulumu görüyoruz ve belirgin şekilde daha kalın çerçevelere sahip. Ayrıca daha önce söylentisi yapılan iki tonlu tasarım bu CAD görüntülerinde de korunuyor. Son olarak malzeme tarafında da değişiklikler yaşanması muhtemel.

    Apple’ın titanyum çerçeveyi Pro modellerinde kullanmaya devam edeceği, ancak temel iPhone 17 modelinde alüminyum çerçeveye geri dönüş yapabileceği söyleniyor.

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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    Rindaman 13 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 20 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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