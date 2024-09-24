iOS 18 gizli bir sınırlama ile geliyor: Tazeleme hızlarına dikkat

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Tam Boyutta Gör Android tarafında uzun süredir kullanıcılara sunulan 120Hz ekran tazeleme hızı özelliği, iPhone 13 Pro serisiyle birlikte Apple kullanıcılarına da getirilmişti. Apple ne var ki bu özelliği sınırlamayı tercih etmiş gibi görünüyor.

iOS 18 kullanıcıları kızdırdı

Ice Universe gibi önemli hesapların paylaştığı ölçümlere göre iOS 18 güncellemesi, iPhone modellerinde ekran tazeleme hızını 80Hz seviyesine sınırlıyor. Çok nadiren ekran hızlarının 120Hz olduğu görülmüş.

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Bunun sebebi ise batarya ömrüne olumlu katkı yapmak ancak Apple’ın böyle bir sınırlamayı kullanıcılarına haber vermeden getirmesi tepki konusu oldu. Elbette batarya ömrünü daha önde tutan kullanıcılar olacaktır ancak bunun habersiz yapılması asıl problem. Apple ayrıca iPhone yonga setlerindeki performans çekirdeklerinin anlık olarak en tepe frekanslara çıkmasını da sınırlandırmıştı. Bu da yine habersiz bir şekilde uygulandı.

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iOS 18 kullanıcıları hiçe sayıyor