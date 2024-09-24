iOS 18 gizli bir sınırlama ile geliyor: Tazeleme hızlarına dikkat

iOS 18 kullanıcıları kızdırdı
Ice Universe gibi önemli hesapların paylaştığı ölçümlere göre iOS 18 güncellemesi, iPhone modellerinde ekran tazeleme hızını 80Hz seviyesine sınırlıyor. Çok nadiren ekran hızlarının 120Hz olduğu görülmüş.
Bunun sebebi ise batarya ömrüne olumlu katkı yapmak ancak Apple’ın böyle bir sınırlamayı kullanıcılarına haber vermeden getirmesi tepki konusu oldu. Elbette batarya ömrünü daha önde tutan kullanıcılar olacaktır ancak bunun habersiz yapılması asıl problem. Apple ayrıca iPhone yonga setlerindeki performans çekirdeklerinin anlık olarak en tepe frekanslara çıkmasını da sınırlandırmıştı. Bu da yine habersiz bir şekilde uygulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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