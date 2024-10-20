iPhone 17 Air, ultra ince ultra pahalı olacak: İşte beklenen özellikleri

iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak?
iPhone 17 Air, muhtemelen 6.6 inç ekran, dinamik ada, 48 megapiksel tek arka kamera, 28 megapiksel ön kamera, her şeyden önemlisi Apple tarafından tasarlanmış 5G modeme sahip olacak. Cihaza TSMC’nin 3 nm işlem sürecinden geçen A19 çip güç verecek. Telefon, Apple Intelligence’ı destekleyeceğinden 8 GB RAM olacak.
İnce iPhone 17 modelinin önceki iPhone modellerine kıyasla daha çekici yeni bir tasarımla geleceği söyleniyor. iPhone 17 Plus’ın yerini alcağı da sıkça dile getiriliyor. Tüm bu bilgileri paylaşan isim Jeff Pu. Apple ürünleri için çoğunlukla doğru bilgi kaynağı olduğunu kanıtlayan bir isim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)