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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Air, ultra ince ultra pahalı olacak: İşte beklenen özellikleri

    Apple'ın gelecek yıl iPhone 17 serisine yeni bir model eklemesi bekleniyor. Şimdilik iPhone 17 Air olarak anılan cihaz, ultra ince ve ultra pahalı olacak. Peki, teknik özellikleri nasıl olacak?
    iphone 17 air teknik özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisinde tasarım değişmediğinden 2025 iPhone modelleri merakla bekleniyor. Birkaç güvenilir kaynak, Apple’ın gelecek yıl farklı tasarımda, önemli ölçüde daha ince bir iPhone 17 modeli tanıtacağını iddia ediyor. iPhone 17 Air olarak gelebileceği söylenen modelin teknik detayları bir kez daha ortaya çıktı.

    iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak?

    iPhone 17 Air, muhtemelen 6.6 inç ekran, dinamik ada, 48 megapiksel tek arka kamera, 28 megapiksel ön kamera, her şeyden önemlisi Apple tarafından tasarlanmış 5G modeme sahip olacak.  Cihaza TSMC’nin 3 nm işlem sürecinden geçen A19 çip güç verecek. Telefon, Apple Intelligence’ı destekleyeceğinden 8 GB RAM olacak.

    İnce iPhone 17 modelinin önceki iPhone modellerine kıyasla daha çekici yeni bir tasarımla geleceği söyleniyor. iPhone 17 Plus’ın yerini alcağı da sıkça dile getiriliyor. Tüm bu bilgileri paylaşan isim Jeff Pu. Apple ürünleri için çoğunlukla doğru bilgi kaynağı olduğunu kanıtlayan bir isim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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