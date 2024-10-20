iPhone 17 Air, ultra ince ultra pahalı olacak: İşte beklenen özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinde tasarım değişmediğinden 2025 iPhone modelleri merakla bekleniyor. Birkaç güvenilir kaynak, Apple’ın gelecek yıl farklı tasarımda, önemli ölçüde daha ince bir iPhone 17 modeli tanıtacağını iddia ediyor. iPhone 17 Air olarak gelebileceği söylenen modelin teknik detayları bir kez daha ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro özellikleri hakkında önemli iddialar var 7 sa. önce eklendi

iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak?

iPhone 17 Air, muhtemelen 6.6 inç ekran, dinamik ada, 48 megapiksel tek arka kamera, 28 megapiksel ön kamera, her şeyden önemlisi Apple tarafından tasarlanmış 5G modeme sahip olacak. Cihaza TSMC’nin 3 nm işlem sürecinden geçen A19 çip güç verecek. Telefon, Apple Intelligence’ı destekleyeceğinden 8 GB RAM olacak.

İnce iPhone 17 modelinin önceki iPhone modellerine kıyasla daha çekici yeni bir tasarımla geleceği söyleniyor. iPhone 17 Plus’ın yerini alcağı da sıkça dile getiriliyor. Tüm bu bilgileri paylaşan isim Jeff Pu. Apple ürünleri için çoğunlukla doğru bilgi kaynağı olduğunu kanıtlayan bir isim.

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iPhone 17 Air, ultra ince ultra pahalı olacak: İşte özellikleri