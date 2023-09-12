Tam Boyutta Gör Apple, bugün düzenleyeceği Wonderlust etkinliği kapsamında iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Teknoloji devi iPhone’ların yanında ayrıca Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 saatlerini de tanıtacak. Bu bağlamda beklendiği gibi Apple Store kapatıldı.

iPhone 15 öncesi Apple Store kapandı

Apple, bu akşam 20:00’da başlayacak Wonderlust etkinliğinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini tanıtacak. Bunların yanında yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saatleri de duyurulacak. Bununla birlikte firma, her etkinlik öncesinde Apple Store’u kapatıyor ve etkinlikle birlikte açıyor. Apple Store açıldığında yeni iPhone’ların yanı sıra yeni aksesuarlara da yer veriliyor.

iPhone 15 Pro, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak 3 sa. önce eklendi

Apple Store’a halihazırda girmeye çalışıldığında ise “Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” notu ile karşılaşılıyor. Apple bu sayfadan etkinlik sayfasına yönlendirme yapıyor.

Neler bekleniyor?

Apple, iPhone 15 serisinde tasarımsal açıdan büyük değişiklikler yapmayacak. Tüm modeller USB-C portuna sahip olacakken temel modeller de Dinamik Ada’ya kavuşacak. Pro modellerde ise yeni Eylem Düğmesi bizlerle olacak. iPhone 15 Pro Max’te ise yeni bir telefoto kamera kullanılacak. Bu sensör ile daha fazla yakınlaştırma elde edilecek. Benzer şekilde Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’de de tasarım değişiklikleri minimal olacak. Cihazların donanım tarafındaysa yeni S9 ve U2 çipleri kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 tanıtımı öncesi Apple Store kapatıldı