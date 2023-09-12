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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 tanıtımı öncesi Apple Store kapatıldı

    Apple, bugün sadece saatler sonra iPhone 15 ve beklenen iPhone 15 Pro modellerini tanıtacak. Tanıtıma çok az bir süre kala ise teknoloji devi Apple Store’u kapattı.
    iPhone 15 tanıtımı öncesi Apple Store kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün düzenleyeceği Wonderlust etkinliği kapsamında iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Teknoloji devi iPhone’ların yanında ayrıca Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 saatlerini de tanıtacak. Bu bağlamda beklendiği gibi Apple Store kapatıldı.

    iPhone 15 öncesi Apple Store kapandı

    Apple, bu akşam 20:00’da başlayacak Wonderlust etkinliğinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini tanıtacak. Bunların yanında yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saatleri de duyurulacak. Bununla birlikte firma, her etkinlik öncesinde Apple Store’u kapatıyor ve etkinlikle birlikte açıyor. Apple Store açıldığında yeni iPhone’ların yanı sıra yeni aksesuarlara da yer veriliyor.

    Apple Store’a halihazırda girmeye çalışıldığında ise “Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” notu ile karşılaşılıyor. Apple bu sayfadan etkinlik sayfasına yönlendirme yapıyor.

    Neler bekleniyor?

    Apple, iPhone 15 serisinde tasarımsal açıdan büyük değişiklikler yapmayacak. Tüm modeller USB-C portuna sahip olacakken temel modeller de Dinamik Ada’ya kavuşacak. Pro modellerde ise yeni Eylem Düğmesi bizlerle olacak. iPhone 15 Pro Max’te ise yeni bir telefoto kamera kullanılacak. Bu sensör ile daha fazla yakınlaştırma elde edilecek. Benzer şekilde Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’de de tasarım değişiklikleri minimal olacak. Cihazların donanım tarafındaysa yeni S9 ve U2 çipleri kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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