iPhone 18 Pro daha dayanıklı olacak: Apple yeni alüminyum teknolojisine geçiyor

Yeni ortaya çıkan bir söylentiye göre Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde bu sorunları çözmek için geliştirilmiş bir alüminyum üretim süreci kullanmayı planlıyor.
Daha güçlü ve korozyona dayanıklı alüminyum
Güvenilir sızıntı kaynapı yeux1122 tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, alüminyumun rafine edilmesinde daha az enerji gerektiren yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu süreç sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, aynı zamanda malzemenin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.
İddiaya göre yeni yöntem, üretim sırasında işlemin durdurulup yeniden başlatılmasına olanak tanıyor. Böylece üretim esnasında oluşan malzeme israfı azaltılırken daha verimli bir üretim süreci elde ediliyor. Teknoloji ayrıca alaşımın erime noktasını optimize ederek elektrot yüzeyinde istenmeyen reçine benzeri yapıların oluşmasını engelliyor. Bunun sonucunda daha yüksek alaşım dayanımı, gelişmiş korozyon direnci ve Apple'ın kalite standartlarına uygun daha pürüzsüz bir yüzey elde edilebiliyor.
Yeni üretim tekniğinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise alüminyumun güçlü ısı dağıtım özelliklerini koruması. Alüminyum, önceki nesillerde kullanılan paslanmaz çelik ve titanyuma kıyasla ısıyı daha verimli şekilde dağıtabiliyor. Bu sayede iPhone 18 Pro modellerinde yer alması beklenen A20 Pro işlemcinin yoğun yük altında daha yüksek ve sürdürülebilir performans sunabileceği belirtiliyor.
Aynı teknolojinin Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli için de kullanılabileceği öne sürülüyor. Şirketin bu üretim sürecini başarıyla geliştirmesi halinde gelecekte yeniden paslanmaz çelik veya titanyuma dönmesine gerek kalmayabileceği ifade ediliyor.Kaynakça https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224313531190&navType=by https://wccftech.com/apple-to-make-iphone-18-pro-as-clean-and-pristine-as-ever/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: