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    iPhone 18 Pro daha dayanıklı olacak: Apple yeni alüminyum teknolojisine geçiyor

    Apple, iPhone 18 Pro modellerinde çizilmelere ve darbelere karşı dayanılıklığı arttırmak için geliştirilmiş bir alüminyum üretim süreci kullanmayı planlıyor.   

    iPhone 18 Pro'nun kasası çizik ve darbelere daha dayanıklı olacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın premium cihazlarında kullandığı malzemeler her zaman kalite odaklı olsa da, üretim süreçleri zaman zaman dayanıklılık konusunda bazı tavizler verilmesine neden olabiliyor. Şirketin iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde titanyum yerine yeniden alüminyum kasaya dönmesi, daha iyi ısı dağılımı ve düşük üretim maliyeti gibi avantajlar sunarken, çizilme ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda eleştirileri de beraberinde getirmişti.

    Yeni ortaya çıkan bir söylentiye göre Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde bu sorunları çözmek için geliştirilmiş bir alüminyum üretim süreci kullanmayı planlıyor.

    Daha güçlü ve korozyona dayanıklı alüminyum

    Güvenilir sızıntı kaynapı yeux1122 tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, alüminyumun rafine edilmesinde daha az enerji gerektiren yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu süreç sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, aynı zamanda malzemenin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

    İddiaya göre yeni yöntem, üretim sırasında işlemin durdurulup yeniden başlatılmasına olanak tanıyor. Böylece üretim esnasında oluşan malzeme israfı azaltılırken daha verimli bir üretim süreci elde ediliyor. Teknoloji ayrıca alaşımın erime noktasını optimize ederek elektrot yüzeyinde istenmeyen reçine benzeri yapıların oluşmasını engelliyor. Bunun sonucunda daha yüksek alaşım dayanımı, gelişmiş korozyon direnci ve Apple'ın kalite standartlarına uygun daha pürüzsüz bir yüzey elde edilebiliyor.

    Yeni üretim tekniğinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise alüminyumun güçlü ısı dağıtım özelliklerini koruması. Alüminyum, önceki nesillerde kullanılan paslanmaz çelik ve titanyuma kıyasla ısıyı daha verimli şekilde dağıtabiliyor. Bu sayede iPhone 18 Pro modellerinde yer alması beklenen A20 Pro işlemcinin yoğun yük altında daha yüksek ve sürdürülebilir performans sunabileceği belirtiliyor.

    Aynı teknolojinin Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli için de kullanılabileceği öne sürülüyor. Şirketin bu üretim sürecini başarıyla geliştirmesi halinde gelecekte yeniden paslanmaz çelik veya titanyuma dönmesine gerek kalmayabileceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224313531190&navType=by https://wccftech.com/apple-to-make-iphone-18-pro-as-clean-and-pristine-as-ever/
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