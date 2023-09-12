iPhone 15 Pro Max, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro'nun depolama alanı ve RAM'i hakkında oldukça fazla iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklar RAM miktarının değişmeyeceğinden bazıları ise daha fazla bellek miktarından bahsetti. Birbiriyle çelişkili iddiaların ardından iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max depolama ve bellek miktarı netleşti.

iPhone 15 Pro ve Pro Max’te RAM artıyor

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört depolama yapılandırmasıyla geleceği belirtiliyor. Apple, depolama için farklı tedarikçilerden NAND yongalar alıyor. Bunlar arasında SK Hynix, Western Dijital, Kioxia ve Samsung bulunuyor. Daha önceki iddialar arasında 2 TB depolama alanı bulunuyordu. Ancak bu iddia başka kaynaklar tarafından doğrulanamadı. Ek olarak iPhone 15 Pro'nun 256GB depolama alanıyla başlayacağını öne sürülmüştü ancak bu da yanlış görünüyor. Dolayısıyla iPhone 14 Pro’nun depolama yapılandırması aynen devam edecek.

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RAM konusunda iPhone 15 Pro, geçen yılın amiral gemisi cihazlarında bulunan aynı RAM türü olan LPDDR5 DRAM kullanmayı devam edecek. Apple’ın iPhone 15 Pro testlerinde 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki konfigürasyonu test ettiği söyleniyor. Bu RAM’ler de Samsung, Micron ve SK Hynix tarafından sağlanıyor.

Apple'ın nihai seri üretim birimleri için bu iki RAM konfigürasyonundan hangisini seçtiği şu anda belli değil. Ancak birden fazla kaynak iPhone 15 Pro ve Pro Max’n 8 GB RAM ile geleceğini belirtiyor. RAM'in yanı sıra iPhone 15 Pro, TSMC'nin yeni 3nm üretim süreci kullanılarak üretilen yeni A17 Bionic yongasını kullanacak. A17'nin daha iyi grafik performansı sağlayan ek bir GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak, performans çekirdekleri A16’daki 3,46 GHz’den 3,70 GHz'e yükseltilecek. iPhone 15 Pro için beklenen diğer iyileştirmeler arasında tamamen yeni titanyum çerçeve, USB-C ve iPhone 15 Pro Max'te periskop zoom lensi yer alıyor.

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iPhone 15 Pro, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak