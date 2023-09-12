Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro Max, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak

    Apple’un bugün düzenleyeceği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıtacak. Tanıtıma saatler kala gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro, 8 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip olacak.
    iPhone 15 Pro, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro'nun depolama alanı ve RAM'i hakkında oldukça fazla iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklar RAM miktarının değişmeyeceğinden bazıları ise daha fazla bellek miktarından bahsetti. Birbiriyle çelişkili iddiaların ardından iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max depolama ve bellek miktarı netleşti.

    iPhone 15 Pro ve Pro Max’te RAM artıyor

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört depolama yapılandırmasıyla geleceği belirtiliyor. Apple, depolama için farklı tedarikçilerden NAND yongalar alıyor. Bunlar arasında SK Hynix, Western Dijital, Kioxia ve Samsung bulunuyor. Daha önceki iddialar arasında 2 TB depolama alanı bulunuyordu. Ancak bu iddia başka kaynaklar tarafından doğrulanamadı. Ek olarak iPhone 15 Pro'nun 256GB depolama alanıyla başlayacağını öne sürülmüştü ancak bu da yanlış görünüyor. Dolayısıyla iPhone 14 Pro’nun depolama yapılandırması aynen devam edecek.

    RAM konusunda iPhone 15 Pro, geçen yılın amiral gemisi cihazlarında bulunan aynı RAM türü olan LPDDR5 DRAM kullanmayı devam edecek. Apple’ın iPhone 15 Pro testlerinde 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki konfigürasyonu test ettiği söyleniyor. Bu RAM’ler de Samsung, Micron ve SK Hynix tarafından sağlanıyor.

    Apple'ın nihai seri üretim birimleri için bu iki RAM konfigürasyonundan hangisini seçtiği şu anda belli değil. Ancak birden fazla kaynak iPhone 15 Pro ve Pro Max’n 8 GB RAM ile geleceğini belirtiyor. RAM'in yanı sıra iPhone 15 Pro, TSMC'nin yeni 3nm üretim süreci kullanılarak üretilen yeni A17 Bionic yongasını kullanacak. A17'nin daha iyi grafik performansı sağlayan ek bir GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak, performans çekirdekleri A16’daki 3,46 GHz’den 3,70 GHz'e yükseltilecek. iPhone 15 Pro için beklenen diğer iyileştirmeler arasında tamamen yeni titanyum çerçeve, USB-C ve iPhone 15 Pro Max'te periskop zoom lensi yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    votka nasıl açılır kombi kapandı açılmıyor odtü okul öncesi öğretmenliği ekşi 18 yaş altı telefon alabilir mi siyaset nasıl öğrenilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız