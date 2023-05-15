iPhone 15 ve iPhone 15 Plus kamera özellikleri sızdırıldı

Hong Kong merkezli yatırım şirketi Haitong International Securities'in analisti Jeff Pu'ya göre, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan Apple'ın baz modelleri iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın kamera özelliklerinin sızıntılarını iPhone sevenler ile paylaştı. Jeff Pu yeni çıkacak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin geçen sene tanıtılan "Pro" modellerin kamera sensörlerine sahip olacağını belirtti.

48 megapiksel kameraya sahip iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

Sızıntılara göre elde edilen bir araştırma notunda Jeff Pu, bu modellerdeki 48 megapiksel lensin gelişmiş görüntü kalitesi için daha fazla ışık yakalayabilen yeni bir "three-stacked" kullanacağını söylemekte. Ancak Pu'ya göre, son tedarik zinciri kontrollerine dayanarak entegre edilen sensörün muhtemelen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ların üretiminin gecikmesine neden olabilir.

iPhone 15 Pro Max kameraları detaylanıyor 3 hf. önce eklendi

Hatırlayacağınız üzere Apple, ilk olarak geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te 48 megapiksel kamera lensini tanıtmıştı. Bu lens kullanıcıların daha fazla düzenleme esnekliği için görüntü dosyasında daha fazla ayrıntıyı koruyan, 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

iPhone 15 Pro'nun beklenen öne çıkan özellikleri

Pu, iPhone 15 Pro modellerinin "tasarım sorunları" nedeniyle artık fiziksel düğmelerine sahip olmayacağını bildiren ilk kişi olmuştu. iPhone 15 Pro modellerinin titanyum çerçeve, yükseltilmiş A17 Bionic çip, artırılmış 8 GB RAM gibi öne çıkan özelliklere sahip olması bekleniyor. Tanıtılacak olan 4 iPhone 15 modelinin de USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını hatırlatalım.

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iPhone 15 ve iPhone 15 Plus kamera özellikleri