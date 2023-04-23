iPhone 15 Pro Max kameraları detaylanıyor: Ciddi gelişim kaydedilecek

Tam Boyutta Gör Bu yıl Apple'ın periskop zoom lensini sadece iPhone 15 Pro Max’te konumlandıracağı söyleniyor. Yeni gelen bilgiler ise bu kameranın 48 MP çözünürlüklü bir Sony imzalı sensör olacağını aktarıyor. Belirtilenlere göre sensör boyutunda önceki iPhone 14 Pro Max’e göre önemli bir gelişim söz konusu olacak.

iPhone 15 Pro Max kamerası dolu dolu

Geçtiğimiz yıl, Apple’ın ana kamera boyutunu iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için 48MP’e çıkardığı ve donanımsal olarak büyük bir adım attığı bir yıl oldu. Fısıltı dünyasının güvenilirliği yüksek isimlerinden olan Ice Universe’e göre iPhone 15 Pro Max’te kamera çözünürlüğü yine aynı kalacak ancak sensör tarafında Sony IMX903 ünitesine geçiş yapılacak.

Tam Boyutta Gör Kaynağın belirttiğine göre ana sensörün boyutu Xiaomi 13 Ultra'da bulunan kadar büyük olmasa da 1 inç'e yakın olacak. Spesifik açıdan iPhone 15 Pro Max'in ana kamerasının sensör boyutunun 1/1,14 inç olduğu söyleniyor ki bu da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e ait 1/1,28 inçten daha büyük bir değer.

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Çoğu okuyucumuzun bildiği gibi sensör boyutundaki artışın getirdiği bazı doğal faydalar söz konusu. Bunlar arasındaki en önemli gelişim düşük ışık koşullarında kameraya daha fazla ışığın girmesi ve böylece daha fazla ayrıntının yakalanması.Buna bir de 6x yakınlaştırmayı desteklediği söylenen periskop lens özelliğini eklediğinizde son derece yetenekli bir kamera sistemine sahip oluyorsunuz. Bunların yanında iPhone 15 serisinin artık Lightning yerine geleneksel Type-C portu ile gelmesi bekleniyor. Yeni seri her yıl olduğu gibi Eylül ayında tanıtılacak.

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iPhone 15 Pro Max kameraları detaylanıyor