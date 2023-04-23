iPhone 15 Pro Max kameraları detaylanıyor: Ciddi gelişim kaydedilecek

iPhone 15 Pro Max kamerası dolu dolu
Geçtiğimiz yıl, Apple’ın ana kamera boyutunu iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için 48MP’e çıkardığı ve donanımsal olarak büyük bir adım attığı bir yıl oldu. Fısıltı dünyasının güvenilirliği yüksek isimlerinden olan Ice Universe’e göre iPhone 15 Pro Max’te kamera çözünürlüğü yine aynı kalacak ancak sensör tarafında Sony IMX903 ünitesine geçiş yapılacak.
Çoğu okuyucumuzun bildiği gibi sensör boyutundaki artışın getirdiği bazı doğal faydalar söz konusu. Bunlar arasındaki en önemli gelişim düşük ışık koşullarında kameraya daha fazla ışığın girmesi ve böylece daha fazla ayrıntının yakalanması.Buna bir de 6x yakınlaştırmayı desteklediği söylenen periskop lens özelliğini eklediğinizde son derece yetenekli bir kamera sistemine sahip oluyorsunuz. Bunların yanında iPhone 15 serisinin artık Lightning yerine geleneksel Type-C portu ile gelmesi bekleniyor. Yeni seri her yıl olduğu gibi Eylül ayında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)