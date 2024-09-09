Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı

Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisi, "It’s Glowtime" etkinliğinin başlamasına saatler kala yeni bilgilerle gündeme gelmeye devam ediyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamalara göre, Apple, iPhone 16 için ön sipariş döneminde 15 ila 17 milyon ünite hazırlıyor. Bu yüksek rakam, iPhone 16 serisinin getirdiği donanım yükseltmeleri ve yeni özelliklerin tüketiciler tarafından büyük ilgi göreceğini işaret ediyor.

Ön sipariş patlaması yaşanacak ama…

Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı raporda, iPhone 16 serisinin toplam sevkiyat tahminleri 88-89 milyon ünite olarak güncellendi. Bu rakam iPhone 15'in 91 milyon ünite olan tahminine göre biraz daha düşük kalıyor. Buna karşın Nikkei Asia tarafından paylaşılan farklı rapora göre Apple, tedarik zincirine iPhone 16 üretimini yüzde 10 artırma talimatı verdi. Özellikle standart model ve ‘Pro’ versiyonlarının tüketicilerden büyük talep görmesi bekleniyor. Kuo'nun tahminlerine göre, iPhone 16'nın temel modeli toplam sevkiyatların yüzde 26'sını oluştururken, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 38 ile en büyük paya sahip olacak. Öte yandan, iPhone 16 Plus modelinin ise en az talep gören model olması öngörülüyor.

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Tüm bunlar beklentiler doğrultusunda Apple için olumlu görünüyor ama Kuo’ya göre önemli bir “ama” durumu var. Kuo'nun raporu, iPhone 16’nın ilk çıkışında büyük bir talep patlaması yaşanacağını gösterse de, bu ivmenin kısa süreli olacağına dikkat çekiyor. 2024 yılının 4. çeyreğinde iPhone 16 sevkiyatlarının 2023 yılının 4. çeyreğine kıyasla yıldan yıla yüzde 7'ye varan bir düşüşle yaklaşık 63 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

Daha da çarpıcı olan ise, 2025'in ilk çeyreğinde sevkiyatların çeyrekten çeyreğe yüzde 55'e varan bir düşüş göstereceği. Bu dramatik düşüşün başlıca sebepleri arasında mevsimsel etkiler ve daha uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor. SE 4 modelinin artırılmış RAM ve A18 çipi ile Apple Intelligence desteğine sahip olması bekleniyor.

Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte yeni ürünlerini bugün, Türkiye saati ile 20:00'da tanıtacak.

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Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı