Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı

Ön sipariş patlaması yaşanacak ama…
Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı raporda, iPhone 16 serisinin toplam sevkiyat tahminleri 88-89 milyon ünite olarak güncellendi. Bu rakam iPhone 15'in 91 milyon ünite olan tahminine göre biraz daha düşük kalıyor. Buna karşın Nikkei Asia tarafından paylaşılan farklı rapora göre Apple, tedarik zincirine iPhone 16 üretimini yüzde 10 artırma talimatı verdi. Özellikle standart model ve ‘Pro’ versiyonlarının tüketicilerden büyük talep görmesi bekleniyor. Kuo'nun tahminlerine göre, iPhone 16'nın temel modeli toplam sevkiyatların yüzde 26'sını oluştururken, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 38 ile en büyük paya sahip olacak. Öte yandan, iPhone 16 Plus modelinin ise en az talep gören model olması öngörülüyor.
Tüm bunlar beklentiler doğrultusunda Apple için olumlu görünüyor ama Kuo’ya göre önemli bir “ama” durumu var. Kuo'nun raporu, iPhone 16’nın ilk çıkışında büyük bir talep patlaması yaşanacağını gösterse de, bu ivmenin kısa süreli olacağına dikkat çekiyor. 2024 yılının 4. çeyreğinde iPhone 16 sevkiyatlarının 2023 yılının 4. çeyreğine kıyasla yıldan yıla yüzde 7'ye varan bir düşüşle yaklaşık 63 milyon adede ulaşması öngörülüyor.
Daha da çarpıcı olan ise, 2025'in ilk çeyreğinde sevkiyatların çeyrekten çeyreğe yüzde 55'e varan bir düşüş göstereceği. Bu dramatik düşüşün başlıca sebepleri arasında mevsimsel etkiler ve daha uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor. SE 4 modelinin artırılmış RAM ve A18 çipi ile Apple Intelligence desteğine sahip olması bekleniyor.
Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte yeni ürünlerini bugün, Türkiye saati ile 20:00'da tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.