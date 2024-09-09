Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı

    Apple’ın bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği It's Glowtime etkinliğine sadece saatler kaldı. Son bilgilere göre ise Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı.
    Apple, iPhone 16 ön siparişleri için büyük bir stok hazırladı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisi, "It’s Glowtime" etkinliğinin başlamasına saatler kala yeni bilgilerle gündeme gelmeye devam ediyor. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamalara göre, Apple, iPhone 16 için ön sipariş döneminde 15 ila 17 milyon ünite hazırlıyor. Bu yüksek rakam, iPhone 16 serisinin getirdiği donanım yükseltmeleri ve yeni özelliklerin tüketiciler tarafından büyük ilgi göreceğini işaret ediyor.

    Ön sipariş patlaması yaşanacak ama…

    Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı raporda, iPhone 16 serisinin toplam sevkiyat tahminleri 88-89 milyon ünite olarak güncellendi. Bu rakam iPhone 15'in 91 milyon ünite olan tahminine göre biraz daha düşük kalıyor. Buna karşın Nikkei Asia tarafından paylaşılan farklı rapora göre Apple, tedarik zincirine iPhone 16 üretimini yüzde 10 artırma talimatı verdi. Özellikle standart model ve ‘Pro’ versiyonlarının tüketicilerden büyük talep görmesi bekleniyor. Kuo'nun tahminlerine göre, iPhone 16'nın temel modeli toplam sevkiyatların yüzde 26'sını oluştururken, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 38 ile en büyük paya sahip olacak. Öte yandan, iPhone 16 Plus modelinin ise en az talep gören model olması öngörülüyor.

    Tüm bunlar beklentiler doğrultusunda Apple için olumlu görünüyor ama Kuo’ya göre önemli bir “ama” durumu var. Kuo'nun raporu, iPhone 16’nın ilk çıkışında büyük bir talep patlaması yaşanacağını gösterse de, bu ivmenin kısa süreli olacağına dikkat çekiyor. 2024 yılının 4. çeyreğinde iPhone 16 sevkiyatlarının 2023 yılının 4. çeyreğine kıyasla yıldan yıla yüzde 7'ye varan bir düşüşle yaklaşık 63 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

    Daha da çarpıcı olan ise, 2025'in ilk çeyreğinde sevkiyatların çeyrekten çeyreğe yüzde 55'e varan bir düşüş göstereceği. Bu dramatik düşüşün başlıca sebepleri arasında mevsimsel etkiler ve daha uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin piyasaya sürülmesi yer alıyor. SE 4 modelinin artırılmış RAM ve A18 çipi ile Apple Intelligence desteğine sahip olması bekleniyor.

    Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte yeni ürünlerini bugün, Türkiye saati ile 20:00'da tanıtacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi tester parfüm sitesi delikli çanak anten dezavantajları renault scenic 2001 otomatik vites yorumları buzdolabı su haznesi çabuk doluyor anadolu üniversitesi mi atatürk üniversitesi mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız