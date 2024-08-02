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Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in daha iyi soğutma, daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayacak yeni metal kaplamalı bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Peki, iPhone 16 Pro Max kaç mAh bataryaya sahip olacak? Yeni söylenti, iPhone 16 Pro modellerinin batarya kapasitesini ortaya çıkardı.

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iPhone 16 Pro Max kaç mAh batarya ile gelecek?

iPhone 16 Pro 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max 4.676 mAh bataryaya sahip olacak. iPhone 16 Pro’nun batarya kapasitesinde 15 Pro’ya göre %9’un biraz üzerinde artış (303 mAh) olacak. iPhone 16 Pro Max’in pil kapasitesinde 15 Pro Max’e göre %5’in üzerinde artış (254 mAh) olacak.

iPhone 16 Pro: 3577 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh

iPhone 15 Pro Max bataryası kaç mAh?

iPhone 15 Pro: 3274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in 40w kablolu hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyeceği söyleniyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri uygun USB-C güç adaptörüyle 27W’a kadar şarj olabiliyor. MagSafe şarj cihazlarıyla 15W’a kadar kablosuz şarjı destekliyorlar.

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iPhone 16 Pro modellerin batarya kapasitesi ortaya çıktı