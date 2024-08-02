iPhone 16 Pro modellerin batarya kapasitesi ortaya çıktı

iPhone 16 Pro Max kaç mAh batarya ile gelecek?
iPhone 16 Pro 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max 4.676 mAh bataryaya sahip olacak. iPhone 16 Pro’nun batarya kapasitesinde 15 Pro’ya göre %9’un biraz üzerinde artış (303 mAh) olacak. iPhone 16 Pro Max’in pil kapasitesinde 15 Pro Max’e göre %5’in üzerinde artış (254 mAh) olacak.
- iPhone 16 Pro: 3577 mAh
- iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh
iPhone 15 Pro Max bataryası kaç mAh?
- iPhone 15 Pro: 3274 mAh
- iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in 40w kablolu hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyeceği söyleniyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri uygun USB-C güç adaptörüyle 27W’a kadar şarj olabiliyor. MagSafe şarj cihazlarıyla 15W’a kadar kablosuz şarjı destekliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.