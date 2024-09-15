Apple, iPhone 16’larda 8 GB RAM olduğunu doğruladı

Tüm iPhone 16’larda 8 GB RAM var
Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji, Geekerwan’a verdiği röportajda, bu RAM artışının yüksek performanslı oyunlar gibi zorlu görevlerde de cihazların performansını önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Daha önce iPhone 16 serisinin RAM kapasitesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da Xcode’da bulunan referanslar bu bilgiyi doğruluyordu.
Apple için RAM yükseltmesi esasında baz modeller için gerekliydi. Zira iPhone 15 serisinde Pro modelleri Apple Intelligence özelliklerini alabilse de RAM yetersizliği nedeniyle iPhone 15 ve Plus’ın bu özellikleri almayacağı açıklanmıştı. Bu cihazlarda 6 GB RAM bulunuyordu.
Srouji, yaklaşık 17 dakikalık röportajda Apple’ın donanım performans felsefesinden, A18 çiplerinin özelliklerinden ve termal tasarım yaklaşımlarından da bahsediyor. Ayrıca, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde video ve görüntü işleme konularında da önemli iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.