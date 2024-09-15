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Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisi geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı ve kısa bir süre önce ön siparişe açıldı. Apple ise iPhone 16 serisinin tamamında 8 GB RAM olduğunu resmi olarak doğruladı. Şirket, "Apple Intelligence" adı verilen yapay zeka özelliklerini hayata geçirebilmek adına bu donanım güncellemesine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Tüm iPhone 16’larda 8 GB RAM var

Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji, Geekerwan’a verdiği röportajda, bu RAM artışının yüksek performanslı oyunlar gibi zorlu görevlerde de cihazların performansını önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Daha önce iPhone 16 serisinin RAM kapasitesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da Xcode’da bulunan referanslar bu bilgiyi doğruluyordu.

Apple için RAM yükseltmesi esasında baz modeller için gerekliydi. Zira iPhone 15 serisinde Pro modelleri Apple Intelligence özelliklerini alabilse de RAM yetersizliği nedeniyle iPhone 15 ve Plus’ın bu özellikleri almayacağı açıklanmıştı. Bu cihazlarda 6 GB RAM bulunuyordu.

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Srouji, yaklaşık 17 dakikalık röportajda Apple’ın donanım performans felsefesinden, A18 çiplerinin özelliklerinden ve termal tasarım yaklaşımlarından da bahsediyor. Ayrıca, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde video ve görüntü işleme konularında da önemli iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.

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Apple, iPhone 16’larda 8 GB RAM olduğunu doğruladı