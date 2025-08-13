iPhone 17 Pro'nun antenleri kamera modülüne taşınacak: Peki ama neden?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça telefonlarla ilgili daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni söylentiye göre, iPhone 17 Pro'nun (muhtemelen Pro Max de dahil) antenlerinin konumu değişecek.

Arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacak

Antenlerin, cihazın tüm genişliği boyunca uzanacak olan arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacağı belirtiliyor. Bu sayede, telefonun sinyal gücünün ve kararlılığının arttırılması hedefleniyor. Apple'ın bu tasarım tercihinde Apple Watch Ultra'dan esinlendiği belirtiliyor.

iPhone 17 ve 17 Pro'nun ekran koruyucuları sızdı: İşte tasarımı 2 gün önce eklendi

Mevcut iPhone'larda antenler, sinyallerin geçmesine izin vermek için çerçevede görünür boşluklar olacak şekilde kasa kenarlarına yerleştiriliyor. Apple, iPhone 17 Pro için kasa malzemelerinden kaynaklanan paraziti azaltmak ve hem 5G hem de Wi-Fi bağlantısını geliştirmek istiyor gibi görünüyor. Kamera adası, sinyalin zayıflamasına ve parazite daha az maruz kalan bir alan olduğundan, yoğun kullanım ortamlarında performansı artırmak ve kararlı bir bağlantı sağlamak için iyi bir tercih olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro'nun antenleri kamera modülüne taşınacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: