iPhone 17 Pro'nun antenleri kamera modülüne taşınacak: Peki ama neden?

Arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacak
Antenlerin, cihazın tüm genişliği boyunca uzanacak olan arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacağı belirtiliyor. Bu sayede, telefonun sinyal gücünün ve kararlılığının arttırılması hedefleniyor. Apple'ın bu tasarım tercihinde Apple Watch Ultra'dan esinlendiği belirtiliyor.
Mevcut iPhone'larda antenler, sinyallerin geçmesine izin vermek için çerçevede görünür boşluklar olacak şekilde kasa kenarlarına yerleştiriliyor. Apple, iPhone 17 Pro için kasa malzemelerinden kaynaklanan paraziti azaltmak ve hem 5G hem de Wi-Fi bağlantısını geliştirmek istiyor gibi görünüyor. Kamera adası, sinyalin zayıflamasına ve parazite daha az maruz kalan bir alan olduğundan, yoğun kullanım ortamlarında performansı artırmak ve kararlı bir bağlantı sağlamak için iyi bir tercih olarak görülüyor.