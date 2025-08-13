Giriş
    iPhone 17 Pro'nun antenleri kamera modülüne taşınacak: Peki ama neden?

    Yeni söylentiye göre Apple, iPhone 17 Pro'nun antenlerinin konumu değiştirecek. Antenlerin, arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacağı belirtiliyor.     

    iPhone 17 Pro'nun antenleri kamera modülüne taşınacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça telefonlarla ilgili daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni söylentiye göre, iPhone 17 Pro'nun (muhtemelen Pro Max de dahil) antenlerinin konumu değişecek.

    Arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacak

    Antenlerin, cihazın tüm genişliği boyunca uzanacak olan arka kamera modülünün etrafına konumlandırılacağı belirtiliyor. Bu sayede, telefonun sinyal gücünün ve kararlılığının arttırılması hedefleniyor. Apple'ın bu tasarım tercihinde Apple Watch Ultra'dan esinlendiği belirtiliyor.

    Mevcut iPhone'larda antenler, sinyallerin geçmesine izin vermek için çerçevede görünür boşluklar olacak şekilde kasa kenarlarına yerleştiriliyor. Apple, iPhone 17 Pro için kasa malzemelerinden kaynaklanan paraziti azaltmak ve hem 5G hem de Wi-Fi bağlantısını geliştirmek istiyor gibi görünüyor. Kamera adası, sinyalin zayıflamasına ve parazite daha az maruz kalan bir alan olduğundan, yoğun kullanım ortamlarında performansı artırmak ve kararlı bir bağlantı sağlamak için iyi bir tercih olarak görülüyor.

