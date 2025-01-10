iPhone 17 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı: Seride ilk olacak!

iPhone 17 Pro, üçlü 48 MP kamera ile gelecek
iPhone 17 Pro, 1/1.3" 48MP Fusion kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve yeni yükseltilmiş 48MP tetraprism telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuyla gelecek. Mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 12MP telefoto lens bulunuyor. Hem birincil kamera hem de telefoto kameranın hibrit cam-plastik lensler olduğu söyleniyor. Bu arada, bu bilgileri paylaşan kişi, iPhone 17 Pro’larda 24MP ön kamera olacağını söylüyor. Tüm iPhone 16 modellerinde 12MP ön kamera mevcut.
Apple analisti Ming-Chi Kuo da iPhone 17 Pro Max'in gelişmiş fotoğraf kalitesi ve yakınlaştırma işlevi için yükseltilmiş 48MP tetraprism kameraya sahip olacağını söylemişti. Bir başka Apple analisti Jeff Pu, dört iPhone 17 modelinin de yükseltilmiş 24 megapiksel ön kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Bu değişiklikler elbette fotoğraf kalitesini ve düşük ışık performansını önemli ölçüde iyileştirecek.
Apple’ın bu yıl Plus yerine başka bir model sunması bekleniyor. iPhone 17 Plus yerine ince tasarımıyla ön plana çıkarılacak iPhone 17 Air/Slim gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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