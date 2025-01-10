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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı: Seride ilk olacak!

    Yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 17 Pro modellerinin kamerasında önemli geliştirmeler sunacağını iddia ediyor. iPhone 17 Pro Max, arka kamera sistemiyle bir ilki getirecek.
    Apple iPhone 17 Pro Max kamerası nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Çok yakında tanıtılacak Galaxy S25 kadar merak edilen bir seri de Apple’ın iPhone 17 modelleri. Özellikle, iPhone 17 Pro’nun kamera sistemi çok merak ediliyor. Son sızıntı, Apple’ın hem iPhone 17 Pro hem de 17 Pro Max modelinde yükseltmiş 48MP tetraprism kamera kullanacağını söylüyor.  iPhone’larda ilk kez 48 megapiksel lenslerden oluşan bir arka kamera sistemi göreceğiz.

    iPhone 17 Pro, üçlü 48 MP kamera ile gelecek

    iPhone 17 Pro, 1/1.3" 48MP Fusion kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve yeni yükseltilmiş 48MP tetraprism telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuyla gelecek. Mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 12MP telefoto lens bulunuyor. Hem birincil kamera hem de telefoto kameranın hibrit cam-plastik lensler olduğu söyleniyor. Bu arada, bu bilgileri paylaşan kişi, iPhone 17 Pro’larda 24MP ön kamera olacağını söylüyor. Tüm iPhone 16 modellerinde 12MP ön kamera mevcut.

    Apple analisti Ming-Chi Kuo da iPhone 17 Pro Max'in gelişmiş fotoğraf kalitesi ve yakınlaştırma işlevi için yükseltilmiş 48MP tetraprism kameraya sahip olacağını söylemişti. Bir başka Apple analisti Jeff Pu, dört iPhone 17 modelinin de yükseltilmiş 24 megapiksel ön kameraya sahip olacağını iddia etmişti. Bu değişiklikler elbette fotoğraf kalitesini ve düşük ışık performansını önemli ölçüde iyileştirecek.

    Apple’ın bu yıl Plus yerine başka bir model sunması bekleniyor. iPhone 17 Plus yerine ince tasarımıyla ön plana çıkarılacak iPhone 17 Air/Slim gelebilir.

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