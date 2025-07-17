iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve daha fazlası

iPhone Fold geliyor
Sızdırılan bilgilere göre iPhone Fold, 7.8 inçlik iç katlanabilir OLED ekran ve 5.5 inçlik bir dış ekran taşıyacak. Bu panellerin büyük bölümünü Samsung Display tedarik edecek. LG Display ise daha sınırlı bir paya sahip olacak. Apple, cihazda kendi geliştirdiği C2 modem çipine yer verecek. Bu da 5G bağlantısında ilk kez Apple tabanlı bir altyapının kullanılması anlamına geliyor.
Donanım tarafında ise A20 Pro işlemciye işaret edildi. TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak bu yonga setine 12GB RAM eşlik edecek. Depolama tarafında ise 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç seçenek sunulacak. Kamera kurulumunda, 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş açılı iki sensör yer alacak.
Apple, ilk etapta yaklaşık 7 milyon adet üretim planlıyor. Bu da katlanabilir telefon pazarında %30’a yakın bir pay hedeflendiğini gösteriyor. Son olarak fiyat konusunda da yeni bilgiler mevcut. UBS tarafından paylaşılan bir rapora göre, iPhone Fold'un üretim maliyeti yaklaşık 759 dolar. Bu değer, Galaxy Z Fold SE’nin 790 dolarlık maliyetinden daha düşük.
2026 yılında tanıtılacak
Cihazın, 2026’nın ilk yarısında tanıtılması ve aynı yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Analistlere göre iPhone Fold’un piyasaya çıkışı, yalnızca Apple değil, tüm katlanabilir cihaz pazarında bir büyüme ivmesi başlatabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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