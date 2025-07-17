Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve daha fazlası

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu için teknik detaylar netleşmeye başladı. iPhone Fold, 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve 48 MP kameralarla gelecek. İşte detaylar...

    iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli için teknik detaylar sızmaya başladı. "iPhone Fold" olarak satışa çıkacak model, hem donanımıyla hem de fiyatıyla doğrudan Galaxy Z Fold serisine rakip olacak. iŞTE iPhone Fold'un ekran boyutu, işlemci ve kamera detayları...

    iPhone Fold geliyor

    Sızdırılan bilgilere göre iPhone Fold, 7.8 inçlik iç katlanabilir OLED ekran ve 5.5 inçlik bir dış ekran taşıyacak. Bu panellerin büyük bölümünü Samsung Display tedarik edecek. LG Display ise daha sınırlı bir paya sahip olacak. Apple, cihazda kendi geliştirdiği C2 modem çipine yer verecek. Bu da 5G bağlantısında ilk kez Apple tabanlı bir altyapının kullanılması anlamına geliyor.

    Donanım tarafında ise A20 Pro işlemciye işaret edildi. TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak bu yonga setine 12GB RAM eşlik edecek. Depolama tarafında ise 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç seçenek sunulacak. Kamera kurulumunda, 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş açılı iki sensör yer alacak.

    iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve dahası Tam Boyutta Gör
    Cihazın kalınlığı ise katlanmış halde 9–9.5 mm, açık halde ise 4.5–4.8 mm arasında değişecek. Gövde kısmında titanyum alaşım malzemeye yer verilecek. Menteşe sisteminde ise daha önce konuşulan amorf metal camın kullanılması bekleniyor. Bu malzemenin, titanyuma göre daha sert ve darbeye dayanıklı olduğunu söyleyelim.

    Apple, ilk etapta yaklaşık 7 milyon adet üretim planlıyor. Bu da katlanabilir telefon pazarında %30’a yakın bir pay hedeflendiğini gösteriyor. Son olarak fiyat konusunda da yeni bilgiler mevcut. UBS tarafından paylaşılan bir rapora göre, iPhone Fold'un üretim maliyeti yaklaşık 759 dolar. Bu değer, Galaxy Z Fold SE’nin 790 dolarlık maliyetinden daha düşük. 

    2026 yılında tanıtılacak

    Cihazın, 2026’nın ilk yarısında tanıtılması ve aynı yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Analistlere göre iPhone Fold’un piyasaya çıkışı, yalnızca Apple değil, tüm katlanabilir cihaz pazarında bir büyüme ivmesi başlatabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seramik cam filmi clio 1.2 tce meslek öğrenmek istiyorum getrag şanzıman nedir gaza basınca gelen cızırtı sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum