iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli için teknik detaylar sızmaya başladı. "iPhone Fold" olarak satışa çıkacak model, hem donanımıyla hem de fiyatıyla doğrudan Galaxy Z Fold serisine rakip olacak. iŞTE iPhone Fold'un ekran boyutu, işlemci ve kamera detayları...

iPhone Fold geliyor

Sızdırılan bilgilere göre iPhone Fold, 7.8 inçlik iç katlanabilir OLED ekran ve 5.5 inçlik bir dış ekran taşıyacak. Bu panellerin büyük bölümünü Samsung Display tedarik edecek. LG Display ise daha sınırlı bir paya sahip olacak. Apple, cihazda kendi geliştirdiği C2 modem çipine yer verecek. Bu da 5G bağlantısında ilk kez Apple tabanlı bir altyapının kullanılması anlamına geliyor.

Donanım tarafında ise A20 Pro işlemciye işaret edildi. TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak bu yonga setine 12GB RAM eşlik edecek. Depolama tarafında ise 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç seçenek sunulacak. Kamera kurulumunda, 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş açılı iki sensör yer alacak.

Tam Boyutta Gör Cihazın kalınlığı ise katlanmış halde 9–9.5 mm, açık halde ise 4.5–4.8 mm arasında değişecek. Gövde kısmında titanyum alaşım malzemeye yer verilecek. Menteşe sisteminde ise daha önce konuşulan amorf metal camın kullanılması bekleniyor. Bu malzemenin, titanyuma göre daha sert ve darbeye dayanıklı olduğunu söyleyelim.

iPhone 17 Air, titanyum tasarımla gelen tek model olacak 20 sa. önce eklendi

Apple, ilk etapta yaklaşık 7 milyon adet üretim planlıyor. Bu da katlanabilir telefon pazarında %30’a yakın bir pay hedeflendiğini gösteriyor. Son olarak fiyat konusunda da yeni bilgiler mevcut. UBS tarafından paylaşılan bir rapora göre, iPhone Fold'un üretim maliyeti yaklaşık 759 dolar. Bu değer, Galaxy Z Fold SE’nin 790 dolarlık maliyetinden daha düşük.

2026 yılında tanıtılacak

Cihazın, 2026’nın ilk yarısında tanıtılması ve aynı yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Analistlere göre iPhone Fold’un piyasaya çıkışı, yalnızca Apple değil, tüm katlanabilir cihaz pazarında bir büyüme ivmesi başlatabilir.

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iPhone Fold sızdırıldı: 7.8 inç ekran, A20 Pro işlemci ve dahası

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