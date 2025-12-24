iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max için beklenen 10 yeni özellik

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 18 serisi için geri sayım sürerken, iPhone 18, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerine dair sızıntılar daha net bir tablo çizmeye başladı. Peki iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max hem tasarım hem de donanımsal yönden hangi gelişmelere sahne olacak? İşte iPhone 18 Pro ile beklenenler...

iPhone 18 Pro ve Pro Max neler sunacak?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in, genel tasarım çizgisini iPhone 17 Pro serisinden büyük ölçüde koruması bekleniyor. 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, üçlü kamera dizilimine sahip arka kamera yapısı da yerini muhafaza edecek. Bununla birlikte arka yüzeyde kullanılan Ceramic Shield alanının yarı saydam bir tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.

Ekran altı Face ID, uydu üzerinden internet ve dahası

En dikkat çekici yeniliklerden biri, ekran altı Face ID teknolojisi. Bu değişiklikle birlikte Dynamic Island yapısının ortadan kalkması ve ön kameranın ekranın sol üst köşesine taşınması bekleniyor. Kamera tarafında ise Apple, ilk kez değişken diyaframlı bir ana kameraya geçmeye hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, ışık kontrolü ve alan derinliği üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecek.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında iPhone 18 Pro modellerinin, TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu geçişin performansı yüzde 15'e kadar artırırken, enerji verimliliğinde yüzde 30'a varan kazanımlar sunabileceği gündemde. Ayrıca Apple'ın C1X veya C2 modem seçenekleri üzerinde çalıştığı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin Pro modellere özel olarak sunulacağı belirtiliyor.

Donanımda sınıf atlıyor

Bağlantı tarafındaki bir diğer önemli iddia ise uydu üzerinden tam internet erişimi. Apple'ın, acil durum mesajlaşmasının ötesine geçerek 5G uydu bağlantısını destekleyen ilk iPhone modellerini 18 Pro serisiyle sunabileceği konuşuluyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ön tasarımı paylaşıldı: İşte görüntü 6 gün önce eklendi

Son olarak renk seçenekleri ve gövde yapısında da küçük değişiklikler gündemde. Bordo, mor veya kahverengi tonlarından biri yeni "özel renk" olarak test edilirken, iPhone 18 Pro Max'in daha büyük bir batarya için biraz daha kalın ve ağır olabileceği ortaya çıktı. Buna göre iki nesil arasındaki farkın yaklaşık 10 gram olacağı söyleniyor. Karşılaştırmak adına Pro Max modellerinin ağırlıkları şu şekilde:

iPhone XS Max: 208 gram

208 gram iPhone 11 Pro Max: 226 gram

226 gram iPhone 12 Pro Max: 228 gram

228 gram iPhone 13 Pro Max: 238 gram

238 gram iPhone 14 Pro Max: 240 gram

240 gram iPhone 15 Pro Max: 221 gram

221 gram iPhone 16 Pro Max: 227 gram

227 gram iPhone 17 Pro Max: 233 gram

233 gram iPhone 18 Pro Max: 243 gram

