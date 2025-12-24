iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max için beklenen 10 yeni özellik

iPhone 18 Pro ve Pro Max neler sunacak?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in, genel tasarım çizgisini iPhone 17 Pro serisinden büyük ölçüde koruması bekleniyor. 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, üçlü kamera dizilimine sahip arka kamera yapısı da yerini muhafaza edecek. Bununla birlikte arka yüzeyde kullanılan Ceramic Shield alanının yarı saydam bir tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.
Ekran altı Face ID, uydu üzerinden internet ve dahası
En dikkat çekici yeniliklerden biri, ekran altı Face ID teknolojisi. Bu değişiklikle birlikte Dynamic Island yapısının ortadan kalkması ve ön kameranın ekranın sol üst köşesine taşınması bekleniyor. Kamera tarafında ise Apple, ilk kez değişken diyaframlı bir ana kameraya geçmeye hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, ışık kontrolü ve alan derinliği üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecek.
Donanımda sınıf atlıyor
Bağlantı tarafındaki bir diğer önemli iddia ise uydu üzerinden tam internet erişimi. Apple'ın, acil durum mesajlaşmasının ötesine geçerek 5G uydu bağlantısını destekleyen ilk iPhone modellerini 18 Pro serisiyle sunabileceği konuşuluyor.
Son olarak renk seçenekleri ve gövde yapısında da küçük değişiklikler gündemde. Bordo, mor veya kahverengi tonlarından biri yeni "özel renk" olarak test edilirken, iPhone 18 Pro Max'in daha büyük bir batarya için biraz daha kalın ve ağır olabileceği ortaya çıktı. Buna göre iki nesil arasındaki farkın yaklaşık 10 gram olacağı söyleniyor. Karşılaştırmak adına Pro Max modellerinin ağırlıkları şu şekilde:
- iPhone XS Max: 208 gram
- iPhone 11 Pro Max: 226 gram
- iPhone 12 Pro Max: 228 gram
- iPhone 13 Pro Max: 238 gram
- iPhone 14 Pro Max: 240 gram
- iPhone 15 Pro Max: 221 gram
- iPhone 16 Pro Max: 227 gram
- iPhone 17 Pro Max: 233 gram
- iPhone 18 Pro Max: 243 gram