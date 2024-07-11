Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım yapmak kolaylaşıyor

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Tam Boyutta Gör Google ve Apple, görüntüleri Google Fotoğraflar'dan iCloud'a sorunsuz bir biçimde aktarmak için yeni bir araç geliştiriyor. Google'ın önümüzdeki hafta ekleyeceği yeni araç sayesinde, fotoğraflarınızı doğrudan iCloud'a aktarmak mümkün hale gelecek.

Veri Aktarım Girişimi'nin bir parçası olarak sunulacak olan araç ile iki platform arasında dosya aktarımı basitleşecek. Girişim, resmi olarak 5 yıl önce başlayan açık kaynaklı Veri Aktarım Projesi'nin hedeflerini ilerletmek için 2023'te Apple, Google ve Meta'nın işbirliğiyle hayata geçirildi. Böylece farklı platformlar arasında fotoğraf ve verileri taşınmasının kolaylaştırılması amaçlandı. Daha önce 2021 yılında Apple, iCloud'dan Google Fotoğraflara aktarım yapma aracını duyurmuştu.

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Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım nasıl yapılacak?

Yeni özellik oldukça basit şekilde işliyor. Google Paket Servisi'nin dışa aktarma seçeneklerine eklenen iCloud seçeneği seçilerek fotoğraf ve videolar doğrudan iCloud’a gönderilebiliyor. Kütüphanenin tamamını tek seferde göndermek veya albüm seçerek aktarım yapmak mümkün. Aktarım başlatıldığında her dosyanın bir kopyası iCloud hesabına gönderilecek. Dolayısıyla kullanıcı manuel olarak silmediği sürece orijinal dosyalar Google Fotoğraflar’da kalmaya devam edecek.

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