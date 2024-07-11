Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım yapmak kolaylaşıyor

Veri Aktarım Girişimi'nin bir parçası olarak sunulacak olan araç ile iki platform arasında dosya aktarımı basitleşecek. Girişim, resmi olarak 5 yıl önce başlayan açık kaynaklı Veri Aktarım Projesi'nin hedeflerini ilerletmek için 2023'te Apple, Google ve Meta'nın işbirliğiyle hayata geçirildi. Böylece farklı platformlar arasında fotoğraf ve verileri taşınmasının kolaylaştırılması amaçlandı. Daha önce 2021 yılında Apple, iCloud'dan Google Fotoğraflara aktarım yapma aracını duyurmuştu.
Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım nasıl yapılacak?
Yeni özellik oldukça basit şekilde işliyor. Google Paket Servisi'nin dışa aktarma seçeneklerine eklenen iCloud seçeneği seçilerek fotoğraf ve videolar doğrudan iCloud’a gönderilebiliyor. Kütüphanenin tamamını tek seferde göndermek veya albüm seçerek aktarım yapmak mümkün. Aktarım başlatıldığında her dosyanın bir kopyası iCloud hesabına gönderilecek. Dolayısıyla kullanıcı manuel olarak silmediği sürece orijinal dosyalar Google Fotoğraflar’da kalmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.