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    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım yapmak kolaylaşıyor

    Google'ın önümüzdeki hafta ekleyeceği yeni araç sayesinde, Google Fotoğraflar'dan doğrudan iCloud'a aktarmak mümkün hale gelecek. Özellik nasıl çalışacak?      
    Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım yapmak kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Google ve Apple, görüntüleri Google Fotoğraflar'dan iCloud'a sorunsuz bir biçimde aktarmak için yeni bir araç geliştiriyor. Google'ın önümüzdeki hafta ekleyeceği yeni araç sayesinde, fotoğraflarınızı doğrudan iCloud'a aktarmak mümkün hale gelecek. 

    Veri Aktarım Girişimi'nin bir parçası olarak sunulacak olan araç ile iki platform arasında dosya aktarımı basitleşecek. Girişim, resmi olarak 5 yıl önce başlayan açık kaynaklı Veri Aktarım Projesi'nin hedeflerini ilerletmek için 2023'te Apple, Google ve Meta'nın işbirliğiyle hayata geçirildi. Böylece farklı platformlar arasında fotoğraf ve verileri taşınmasının kolaylaştırılması amaçlandı. Daha önce 2021 yılında Apple, iCloud'dan Google Fotoğraflara aktarım yapma aracını duyurmuştu. 

    Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım nasıl yapılacak?

    Yeni özellik oldukça basit şekilde işliyor. Google Paket Servisi'nin dışa aktarma seçeneklerine eklenen iCloud seçeneği seçilerek fotoğraf ve videolar doğrudan iCloud’a gönderilebiliyor. Kütüphanenin tamamını tek seferde göndermek veya albüm seçerek aktarım yapmak mümkün. Aktarım başlatıldığında her dosyanın bir kopyası iCloud hesabına gönderilecek. Dolayısıyla kullanıcı manuel olarak silmediği sürece orijinal dosyalar Google Fotoğraflar’da kalmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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