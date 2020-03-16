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    iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!

    iPhone 12 modellerine güç verecek olan Apple A14 Bionic işlemcisinin Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. Oldukça yüksek skorlar elde eden işlemciyle birlikte bir ilke de imza atıldı!
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    12,2b
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    44
    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!
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    Yeni nesil iPhone'larla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan son sızıntıyla birlikte; iPhone 12 modellerine güç verecek olan Apple A14 Bionic işlemcisiyle ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı. 

    Daha önce TSMC'nin 5nm bantlarından geçerek üretileceğini öğrendiğimiz A14 Bionic yonga seti, şimdi de Geekbench 5 testinin beta 1 sürümünde kendini gösterdi. Böylelikle yeni işlemcinin ve buna bağlı olarak da iPhone 12 modellerinin performansı hakkında ilk kez bilgi edinebildik. 

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    iPhone 12 işlemcisi rakip tanımayacak

    Test sonuçları tekrardan 2+4 Big.little mimarili bir işlemcinin bizleri beklediğini ortaya koyuyor. Skorlara baktığımız zaman ise tek çekirdeği yük altındayken 1658 puan elde eden A14 Bionic işlemcisi, 6 çekirdek birden yük altındayken ise 4612 puan almış.

    Bu rakamlar A14 Bionic'in selefi A13 Bionic'e göre tek çekirdekte %25, çok çekirdekte ise %33 performans artışı kaydettiğini ortaya koyuyor.

    iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!

    A14 Bionic, çekirdek hızında 3GHz bandını aşan ARM tabanlı ilk işlemci oldu

    Ayrıca A14 Bionic ile birlikte ilk defa ARM tabanlı işlemcilerde 3GHz bandının aşıldığını da görmüş olduk. Geekbench sonuçlarına göre; 6 çekirdekli işlemcinin yüksek performanslı çekirdekleri yaklaşık olarak 3.1GHz frekans hızına ulaşabiliyor. 

    Mukayese edebilmek adına iPhone 11 modellerinde yer alan A13 Bionic işlemcisinin ve A14 Bionic'in en büyük rakiplerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinin Geekbench 5 sonuçlarına aşağıdaki grafiği inceleyerek göz atabilirsiniz. 

    iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!



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    5nm olması sayesinde pil performansınada doğrudan faydası olacak.
    Yorumu gör »     Godolphin
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Godolphin (Cem Yılmaz) 5 gün en beğenilen editörün seçimi
    5nm olması sayesinde pil performansınada doğrudan faydası olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Ferohers (Altan Duman) 4 gün Godolphin
    5nm bu olcumde ne katki sagladigini anlayamamakta ne biliyim ulke iqsunun neden dusuk ciktiginin sebeplerinden biri. bir olcum var ve bunun hiza vurumu gosterilmis.
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    Çağdaş ÖZGÜR (ÇAĞDAŞ ÖZGÜR) 4 gün
    New York'ta asgari ücret 8 USD / Saat, günde 8 saat hafta 5 gün çalışarak 1600 usd para kazanılıyor. bu para ile new yorkta yaşamak çok zor fakat aylık gelirinin %62,5 (999 usd) ile iPhone 11 Pro alabilir bu kişi.

    Bizim ülkemizde 2000 tl asgari ücret, aynı new york ta olduğu gibi 2000 tl ile geçinmek çok ama çok zor fakat %549,95 katı ile aynı iPhone 11 Pro (10999 tl) alabiliyoruz.

    Sorun apple da değil sorun ülkede uygulanan vergi ve ekonomiden kaynaklı dolar kurunda...
    New York'ta asgari ücret 8 USD / Saat, günde 8 saat hafta 5 gün çalışarak 1600 usd para kazanılıyor. bu para ile new yorkta yaşamak çok zor fakat aylık gelirini...
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    4 Yanıt Yanıtla +21
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    mikhail (Mikhail ) 3 gün Çağdaş ÖZGÜR
    Hocam New York’ta garson dahi en az 3000 dolar net maaş alıyor. Aylık en az 1000 dolar bahşiş alıyorlar. Bilgilendirme yapayım dedim.
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    ONIONBUD 3 gün Çağdaş ÖZGÜR
    8 x 8 = 64 daily , 64 x 5 = 320 per week , 320 x 4 = 1280 plus 64 x 2 = 128 = 1408 usd per month < 1600 usd , i presume.
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Çetooooo (Çetin Akpan) 3 gün
    Geekbench 4 Skoru Bunların Altında Olan Birsürü Çok Güçlü Denilen Cihazlar Var Piyasada
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    Arisaka 3 gün
    Instagram a 0.5 saniye daha çabuk girerler artık
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    DH Misafiri 3 gün
    O halde ihtiyaç ve isteklerinize uygun ilgili marka ve telefon modellerine yöneliniz. Herkes apple kullanıcak veya alabilecek diye birşey yok, nasıl herkes ferrari kullanmıyorsa.
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    Sky_Vision 3 gün
    İphone almama geleneğimi bu seride de devam ettireceğim. beni her seferinde iphone almaktan vazgeçirmek için elinden geleni yaptığın, yüksek fiyatın ve ürünlerindeki tekelleşme fikirlerin için TEŞEKKÜRLER APPLE.
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 4 gün
    Bu arada tabloda A12 işlemcisinin sonucu yok ama A12 bile SD865 den daha güçlü. Hatta A11 bile SD865 ile aynı güçte.

    SD865 A12 yi çoklu çekirdekte geçiyor ama fazladan 2 çekirdeği sayesinde geçiyor.
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    ziondasonisyan 4 gün
    A14 ü yeni macbook larda kullanabilirler bir önceki nesle göre ciddi fark atmasının sebebi bu olabilir.
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    DH Misafiri 4 gün
    Geekbench görüntülü test yapmıyor. 3dmarkta yine iphone geride kalacak
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    mczaga 4 gün
    Benim merak ettiğim konu bu kadar güce neden ihtiyaç var?Altı üstü akıllı telefon değil mi?Madem bu kadar güçlü ve pahalı buna artık başka bir şey densin ne bileyim "Cep Bilgisayarı" olabilir ya da ne bileyim "Giyilebilir Bilgisayar" felan yani bu artık başka bir cihaza dönüştü ekranlar büyüdü kameralar büyüdü bilmiyorum yani sadece "Akıllı telefon" denmesi artık Cihazın kapasitesini düşüren bir isim gibi algılıyorum.Bu cihaz mesala Dünyadaki toplam bilgisayarların yarısından daha güçlüdür bence.
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    runge kutta 4 gün yeni yorumcu
    Apple da artık performansı birden artırmıyor. Eskiden S serisine geçtiğinde x2 performans artışı olurdu. Gerçi benim gibi zamanında düz seriyi almış kullanıcılar için de iyi oldu. Elimizde yeni bir kasa ve bir kaç güzel özellik oluyordu ama önceki S serili telefon ile aynı sürede destek alabiliyorduk. 1 sene sonra da S serisi çıkınca elimizde ölmesi yakın bir telefon kalıyordu. 2011 yazında aldığım iPhone 4, 2 seneye çöp olurken 4S kullanıcıları iOS 9'u bile almıştı. 4S'de Siri, 5S'de Touch ID ve 6S'de 3D Touch gibi ek özelliklerde S serisini daha çekici hale getiriyor. Bir dahaki telefonum büyük ihtimal S serisinden olur. Telefonu daha sık değiştirebilecek varsa düz modelinden alsın, 5 sene kullanacak varsa S serisini beklesin. Çünkü düz modelin en büyük avantajı yeni kasa ve kamera oluyor. Onun dışında S serileri performans olarak üzmüyor ama bu fark kalkıyor gibi.
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    12237 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    9 etiket daha apple a14 işlemci iphone 12 a14 bionic geekbench a14 bionic performans iphone 12 işlemcisi Donanım iPhone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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