iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!

Yeni nesil iPhone'larla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan son sızıntıyla birlikte; iPhone 12 modellerine güç verecek olan Apple A14 Bionic işlemcisiyle ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

Daha önce TSMC'nin 5nm bantlarından geçerek üretileceğini öğrendiğimiz A14 Bionic yonga seti, şimdi de Geekbench 5 testinin beta 1 sürümünde kendini gösterdi. Böylelikle yeni işlemcinin ve buna bağlı olarak da iPhone 12 modellerinin performansı hakkında ilk kez bilgi edinebildik.

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iPhone 12 işlemcisi rakip tanımayacak

Test sonuçları tekrardan 2+4 Big.little mimarili bir işlemcinin bizleri beklediğini ortaya koyuyor. Skorlara baktığımız zaman ise tek çekirdeği yük altındayken 1658 puan elde eden A14 Bionic işlemcisi, 6 çekirdek birden yük altındayken ise 4612 puan almış.

Bu rakamlar A14 Bionic'in selefi A13 Bionic'e göre tek çekirdekte %25, çok çekirdekte ise %33 performans artışı kaydettiğini ortaya koyuyor.

A14 Bionic, çekirdek hızında 3GHz bandını aşan ARM tabanlı ilk işlemci oldu

Ayrıca A14 Bionic ile birlikte ilk defa ARM tabanlı işlemcilerde 3GHz bandının aşıldığını da görmüş olduk. Geekbench sonuçlarına göre; 6 çekirdekli işlemcinin yüksek performanslı çekirdekleri yaklaşık olarak 3.1GHz frekans hızına ulaşabiliyor.

Mukayese edebilmek adına iPhone 11 modellerinde yer alan A13 Bionic işlemcisinin ve A14 Bionic'in en büyük rakiplerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinin Geekbench 5 sonuçlarına aşağıdaki grafiği inceleyerek göz atabilirsiniz.

https://www.ithome.com/0/477/829.htm

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