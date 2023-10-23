Iphone’da kullanılan Instagram sticker özelliği şimdi Android’e geliyor

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Iphone modellerde kullanılabilen resimlerden sticker oluşturma özelliğini Android modellerde de kullanılması için kolları sıvadı.

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada hikâye kısmına gelecek bir araç ile artık kullanıcıların sticker oluşturabileceğini açıkladı.

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Hâlihazırda Iphone’larda kullanılabilen bu özellik şöyle çalışıyor; araçlar kısmından özelliği seçin. Özellik ile resimde istediğiniz ana nesneyi seçin. Sonrasında ekrana basılı tutunca otomatikman arka plan silinerek size uygulama bir sticker oluşturmuş olacak.

Test aşamasında olan özellik bazı Android cihazlara gelmiş durumda.

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Iphone’da kullanılan sticker özelliği şimdi Android’e geliyor