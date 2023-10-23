Iphone’da kullanılan Instagram sticker özelliği şimdi Android’e geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Iphone modellerde kullanılabilen resimlerden sticker oluşturma özelliğini Android modellerde de kullanılması için kolları sıvadı.
Instagram’ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada hikâye kısmına gelecek bir araç ile artık kullanıcıların sticker oluşturabileceğini açıkladı.
Hâlihazırda Iphone’larda kullanılabilen bu özellik şöyle çalışıyor; araçlar kısmından özelliği seçin. Özellik ile resimde istediğiniz ana nesneyi seçin. Sonrasında ekrana basılı tutunca otomatikman arka plan silinerek size uygulama bir sticker oluşturmuş olacak.
Test aşamasında olan özellik bazı Android cihazlara gelmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.