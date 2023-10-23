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    Anlık Bildirim

    Iphone’da kullanılan Instagram sticker özelliği şimdi Android’e geliyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Iphone modellerde kullanılabilen resimlerden sticker oluşturma özelliğini Android modellerde de kullanılması için kolları sıvadı.

    Iphone’da kullanılan sticker özelliği şimdi Android’e geliyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Iphone modellerde kullanılabilen resimlerden sticker oluşturma özelliğini Android modellerde de kullanılması için kolları sıvadı.

    Instagram’ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada hikâye kısmına gelecek bir araç ile artık kullanıcıların sticker oluşturabileceğini açıkladı.

    Hâlihazırda Iphone’larda kullanılabilen bu özellik şöyle çalışıyor; araçlar kısmından özelliği seçin. Özellik ile resimde istediğiniz ana nesneyi seçin. Sonrasında ekrana basılı tutunca otomatikman arka plan silinerek size uygulama bir sticker oluşturmuş olacak.

    Test aşamasında olan özellik bazı Android cihazlara gelmiş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 7 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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