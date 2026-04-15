    Beklenen katlanabilir iPhone için üretim takvimi sarktı

    Apple’ın iPhone Fold üretiminde 1-2 aylık gecikme yaşandığı bildirildi. Bu gecikmeye rağmen iPhone Fold’un daha önce gündeme gelen lansman döneminde değişiklik yaşanmadı.

    Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Fold veya iPhone Ultra, ortaya çıkan yeni bilgilere göre üretim planına göre takvimin gerisinde kalmış durumda. Ancak bu gecikmenin lansman penceresinde bir değişikliğe neden olmayacağı, şirketin 2026 sonbaharında tanıtım yapma hedefinden vazgeçmediği belirtiliyor.

    Lansman planında değişiklik yok

    DigiTimes tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone Fold’un üretim sürecinde yaklaşık bir ila iki aylık bir gecikme söz konusu. Apple’ın başlangıçta 2026 Haziran ayında seri üretime geçmeyi planladığı ancak bu tarihin Ağustos başına ertelendiği ifade ediliyor.

    Buna rağmen Apple’ın tedarik zinciri ortaklarına herhangi bir lansman ertelemesi bildirmediği ve 2026 sonbaharı için hazırlıkların sürdüğü aktarılıyor.

    iPhone Fold’un şu anda mühendislik doğrulama sürecinde bulunduğu ve bu aşamada bazı üretim zorluklarının gündeme geldiği belirtiliyor. Sızan bilgiler, özellikle prototip geliştirme ve donanım doğrulama süreçlerinde beklenenden daha fazla iterasyon yapıldığını ortaya koyuyor.

    Seri üretim öncesinde Apple’ın ayrıca tasarım doğrulama testi (DVT) ve üretim doğrulama testi (PVT) aşamalarından geçmesi gerekiyor. Bu adımların tamamlanmasının ardından cihazın büyük ölçekli üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

    Farklı söylentiler mevcut

    Geçtiğimiz hafta Japon basınında yer alan bazı değerlendirmeler, mühendislik sürecindeki gecikmelerin Apple’ı lansmanı 2027’ye ertelemeye zorlayabileceğini öne sürmüştü. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgiler, iPhone Fold’un iPhone 18 Pro serisine yakın bir dönemde, yani Eylül 2026 civarında veya kısa bir süre sonrasında piyasaya çıkabileceğini gösteriyor.

    DigiTimes’ın son raporu ise bu iki farklı senaryoyu kısmen birleştiriyor. Buna göre üretim tarafında gerçekten bir gecikme yaşanıyor olsa da Apple’ın bunu seri üretim aşamasında telafi etme ihtimali bulunuyor. Bu bağlamda seri üretimin sıkışık bir zaman dilimine sıkışması, cihazın ilk etapta sınırlı miktarda piyasaya sürülmesine yol açabilir.

    Fiyat ve teknik beklentiler

    iPhone Ultra’nın Apple’ın ürün gamında yeni bir kategori açması bekleniyor. Cihazın fiyatının 2.000 ila 2.500 dolar aralığında konumlanacağı tahmin ediliyor. Katlanabilir yapı sayesinde cihazın kapalı halde 5,5 inç, açık halde ise 7,8 inç ekran sunacağı belirtiliyor.

    • Kitap tarzı katlanır tasarım
    • 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış ekran
    • 4:3 en boy oranı
    • Apple A20 çip
    • 12 GB RAM
    • 5000 mAh batarya
    • 48MP (birincil) + 48MP (ultra geniş) arka kamera
    • Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü
