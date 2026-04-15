iPhone Fold ile Apple, katlanabilir telefon pazarında ilk üçe girebilir

Apple pazara geç giriyor olsa da, analistler markaya olan güçlü bağlılık ve ekosistem avantajının önemli bir itici güç olacağını düşünüyor. Ayrıca, şimdiye kadar katlanabilir telefon denememiş ancak Apple kullanıcısı olan kitlenin oluşturduğu birikmiş talep de satışları artırabilir.
Aslında OCA, diğer üreticilerin katlanabilir ekranlarında da kullanılan bir malzeme. Ancak Apple, bu malzemenin stres emilimi ve sertlik değişimi gibi özelliklerini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda, baskının tek bir noktada yoğunlaşmasını engelleyerek daha dengeli bir dağılım sağlamaya çalışıyor.
Ekran katmanları arasında yer alan bu yapıştırıcı, üç önemli soruna çözüm sunmayı amaçlıyor. Gerilimi eşit şekilde dağıtarak belirgin katlanma izlerini azaltmak, ekran katmanlarının kusursuz biçimde hizalanmasını sağlamak ve tamamen şeffaf yapısıyla ışık bozulmalarını en aza indirmek.
iPhone Fold beklenen özellikler
iPhone Fold'un diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak, geniş bir ekran formuyla gelmesi bekleniyor. Cihazın 7.7 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera ve Face ID yerine Touch ID destekli güç düğmesine sahip olacağı bildiriliyor. Fiyatının ise 2.000 doların üzerinde olması bekleniyor. Son olarak, cihazın iPhone Ultra ismiyle piyasaya çıkabileceğine yönelik iddialar bulunduğunu da belirtelim.