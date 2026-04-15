    iPhone Fold ile Apple, katlanabilir telefon pazarında ilk üçe girebilir

    TrendForce’un yeni raporuna göre, Apple ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile 2026 yılında katlanabilir telefon pazarında %19,3 paya ulaşarak üçüncü sıraya yerleşebilir.

    iPhone Fold, Apple'ı katlanabilir telefonlarda ilk üçe sokabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold’un büyük ilgi görmesi bekleniyor. TrendForce’un yeni raporuna göre şirket, bu model sayesinde 2026 yılında katlanabilir telefon pazarında %19,3 paya ulaşabilir. Bu oran, Apple’ı Huawei ve Samsung’un ardından üçüncü sıraya yerleştirebilir.

    Apple pazara geç giriyor olsa da, analistler markaya olan güçlü bağlılık ve ekosistem avantajının önemli bir itici güç olacağını düşünüyor. Ayrıca, şimdiye kadar katlanabilir telefon denememiş ancak Apple kullanıcısı olan kitlenin oluşturduğu birikmiş talep de satışları artırabilir.

    iPhone Fold, Apple'ı katlanabilir telefonlarda ilk üçe sokabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone Fold’un geliştirilmesindeki en önemli hedeflerden biri, katlanabilir ekranlarda görülen katlanma izi sorununu minimuma indirmek. Bunun için Apple’ın malzeme bilimine odaklandığı belirtiliyor. Daha önce gündeme gelen 3D baskı teknolojisi, sıvı metal menteşe yapısı ve çift katmanlı ultra ince cam (UTG) kullanımına ek olarak, yeni bir bileşen daha öne çıkıyor: optik olarak şeffaf yapıştırıcı (OCA).

    Aslında OCA, diğer üreticilerin katlanabilir ekranlarında da kullanılan bir malzeme. Ancak Apple, bu malzemenin stres emilimi ve sertlik değişimi gibi özelliklerini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda, baskının tek bir noktada yoğunlaşmasını engelleyerek daha dengeli bir dağılım sağlamaya çalışıyor.

    Ekran katmanları arasında yer alan bu yapıştırıcı, üç önemli soruna çözüm sunmayı amaçlıyor. Gerilimi eşit şekilde dağıtarak belirgin katlanma izlerini azaltmak, ekran katmanlarının kusursuz biçimde hizalanmasını sağlamak ve tamamen şeffaf yapısıyla ışık bozulmalarını en aza indirmek.

    iPhone Fold beklenen özellikler

    iPhone Fold'un diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak, geniş bir ekran formuyla gelmesi bekleniyor. Cihazın 7.7 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera ve Face ID yerine Touch ID destekli güç düğmesine sahip olacağı bildiriliyor. Fiyatının ise 2.000 doların üzerinde olması bekleniyor. Son olarak, cihazın iPhone Ultra ismiyle piyasaya çıkabileceğine yönelik iddialar bulunduğunu da belirtelim.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversitede kopya çekmenin cezası tcl 65c7k yorum en iyi manga siteleri türkçe gaza basınca egzozdan su gelmesi ales 1 2 3 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
