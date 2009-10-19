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iPhone için Facebook Push Notifications'a kavuşuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,8b
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13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone için Facebook Push Notifications'a kavuşuyor
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Ülkemizdeki en popüler sosyal ağ Facebook'un iPhone OS uygulaması sonunda Push Notifications desteğine kavuşuyor. Uygulamanın geliştiricilerinden Joe Hewitt, yaptığı açıklamayla Facebook for iPhone'un yeni versiyonunun Apple'ın özellikle anlık mesajlaşma programlarında oldukça faydalı olan Push Notifications servisini destekleyeceklerini söyledi. Hewitt, Facebook uygulamasının 3.1 versiyonunda kullanıcıya sunulacak olan Push Notification desteğinin Facebook'daki Bildirimler (Notifications) 'e benzer olacağını da sözlerine ekledi. Push Notifications'ı destekleyen Facebook for iPhone OS'in yeni versiyonu 3.1'in kullanıcıya ne zaman sunulacağı ise şimdilik belli değil.

Apple'ın iPhone OS 2.0 ile tanıttığı ancak servisin daha verimli hale getirilmesi için 1 sene sonra hayata geçen Push Notifications ile kullanıcılar servisi destekleyen programları kapatsa da Apple'ın ilgili sunucularıyla bağlantı kesilmiyor ve değişiklikler anı anına kullanıcının cihazına kısa mesaj gibi iletiliyor. Push Notifications, özellikle anlık mesajlaşma programlarında kullanıcıların her an mesaj alıp vermesini sağlıyor.


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winnerS 10 yıl
en azından videolar serverda flash biçiminde bulunmuyor, facebook isterse iphone a göre yollayıp izletebilir ama yapmaları onlara kalmış
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electrogod 10 yıl

Video olayı için öncelikle flash desteklşemesi lazım. aslına bakarsan youtube dan bile video izlenemiyor iphoneda. Sınırlı sayıda iphone a uydurulmuş videolar izleniyor. En son 30000 taneydi ne oldu bilmiyorum...
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mcff 10 yıl
video için flash desteginin olması gerekmiyor, dosyalar facebook sunucularında mp4 biçiminde bulunuyor. en azından ben oyle biliyorum.
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Erasmus78 10 yıl
Cok guzel bir haber.
Bir de su videolari seyrettirse cok sahane olacak.
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umutech 10 yıl
evet bence de video daha önemli
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