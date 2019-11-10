iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir?

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Xiaomi’nin akıllı bilekliği Mi Band 4, kendi yazılımında yaklaşık 50 adet saat arayüzü ile geliyor. Dilerseniz bu arayüzlere ek olarak arka plana kendi resminizi yükleyebildiğiniz 3 adet şablon daha var. Bunlardan sıkıldıysanız farklı arayüzler yükleyebilmek mümkün.

Mi Band 4’e Android cihazlar üzerinden arayüz yüklemek bir hayli kolay. Play Store’a girip “Mi Band 4 watchfaces” diye arama yaptığınızda karşınıza onlarca uygulama çıkıyor ve bunlar vasıtasıyla kolayca arayüz yüklenebiliyor.

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iOS’te ise durum biraz daha karışık. 2 adet uygulama indirip bunlar vasıtasıyla yeni arayüz yükleyebiliyoruz. Bu işlemin nasıl yapıldığını adım adım anlatacağız.

İlk olarak App Store’dan Amaztools ve AmazFaces isimli uygulamaları indiriyoruz. Amaztools uygulamasına giriş yapıp Mi Band 4 ile eşleştiriyoruz. Sonrasında AmazFaces isimli uygulamayı açıyoruz. İlk açılışta ekranı yana sürükleyerek Mi Band 4’ü buluyor ve Connect tuşuna basıyoruz.

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AmazFaces uygulamasında Mi Band 4 için hazırlanmış özel saat arayüzlerini görebiliyoruz. Bu arayüzlerin hepsini ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Seçtiğimiz saati cihazımıza gönderebilmek için “Paylaş” butonuna basıyoruz. Bazı arayüzler birkaç seçeneğe sahip oluyor. Örneğin bu seçtiğimiz saatte gün ve ay bilgisinde hangisinin önde gözükeceğini seçebiliyoruz. Bu arayüzde yok ancak bazı arayüzler renk seçimi de yapılabiliyor.

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Seçimimizi yaptıktan sonra karşımıza gelen ekrandan arayüzü Amaztools uygulamasına göndermemiz gerekiyor. Uygulama ikonlarının olduğu bölümde en sağa kaydırıp “Daha Fazla” ya basarak “Şuraya Kopyala: Amaztools” seçeneğine basıyoruz. Amaztools uygulaması açılıyor ve “Install” ve ardından “OK” butonlarına basıyoruz. Yükleme bittikten sonra seçtiğimiz arayüz, Mi Band 4’ümüzün ana ekranına eklendi.

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İşlemin başarıyla sonuçlanabilmesi için arkaplanda Mi Fit uygulamasının açık olması gerekebilir. Bununla ilgili bir uyarı mesajıyla karşılaşırsanız Mi Fit’i çalıştırıp, Amaztools’a dönüp aynı işlemi tekrar etmelisiniz.

Amazfaces uygulamasındaki arayüzleri beğenmediyseniz Amaztools uygulaması içerisinden “Browse” sayfasına gidip sağ üstten cihaz olarak Mi Band 4’ü seçip oradaki saatlere de göz atabilirsiniz. Amazfaces kütüphanesinde binlerce, Amaztools içerisinde ise yaklaşık 100 adet saat arayüzü bulunuyor.