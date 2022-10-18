iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçları Model B ve Model V'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör iPhone üreticisi olarak bilinen Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, bugün düzenlenen 2022 Hon Hai Tech Day etkinliğinde iki yeni elektrikli araç tanıttı: Model B hatchback ve Model V pickup.

Pininfarina tarafından tasarlanan Model B, 2020 yılında Foxconn ve Yulan Motor ortaklığında kurulan Foxtron markası altında pazarlanacak. Foxconn'un kendi logosunu taşıyan ve Tayvan'ın ilk yerli elektrikli pickup modeli olacak Model V ise şirketin kendi bünyesinde tasarlandı. Foxconn ayrıca geçen yıl tanıttığı Model C'nin üretim versiyonunun 2023'ün ikinci yarısında yollara çıkacağını duyurdu.

Foxtron Model B

Foxtron Model B, şirket tarafından şehir crossover'ı olarak anılsa da aslında daha çok kompakt bir hatchback gibi görünüyor. 2023'te yollara çıkması planlanan Model C ile aynı (MIH modüler platform) altyapıyı paylaşan model 4300 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1530 mm yüksekliğe ve 2800 mm aks mesafesine sahip. Yani Volkswagen ID.3 boyutlarında fakat ondan biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Kompakt modelin tasarımına baktığımızda ön tarafın büyük oranda Model E isimli sedana benzediğini görmekteyiz. Boydan boya uzanan LED ışık imzası ortadaki aydınlatılmış logoda birleşiyor. Bu ışık imzasının hemen altında ana aydınlatmalar yer alırken, Foxtron yazısının hemen üzerindeki hava kanalı da gizli kapı kolları ve dijital aynalar ile birlikte Model B'nin aerodinamik yapısına (0.26 Cd) katkı sağlıyor.

Bataryanın şarj durumu veya diğer yol kullanıcılarına yönelik uyarıların görüntülenebildiği yüksek teknoloji stop lambalarına sahip olan Foxtron Model B'nin iç mekanında 15.6 inçlik büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Birçok tuşa sahip üç kollu direksiyonun arkasında minik bir gösterge mevcut. Konsol üzerinde herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Vites kontrolleri bile direksiyonun arkasındaki kola taşınmış. Koltuklar, kapı içleri ve orta konsoldaki beyaz deri döşeme de lüks bir görüntü sunuyor.

Model B'de 169 kW (230 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak tek şarjla 450 kilometre sürüş menzilinin hedeflendiği belirtilmiş.

Model V

Tam Boyutta Gör Şirketin kendi bünyesinde tasarlanan Model V ise çift kabinli gövde stiliyle dikkat çekiyor. Ters L şekilli farlara ve stop lambalarına sahip olan model, yüksek burun kısmı, geniş çamurlukları ve yerden yüksekliğiyle oldukça kaslı bir görünüm sunuyor. Bunların dışında gizli kapı kolları ve dijital yan aynalar da elektrikli pickup prototipinin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

3220 mm'lik aks mesafesi Ford Ranger'a göre 50 mm daha kısa olan Model V 1500 mm kasa uzunluğuna sahip. 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan elektrikli pickup'ın çekme kapasitesi de 3 tona kadar çıkıyor. Teknik detaylar henüz belli değil ancak tahmin edilen menzil 420 kilometre. Ayrıca bataryanın 30 dakika şarjla yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşacağı ifade ediliyor.

Foxconn, iş ortağıyla birlikte Tayvan'da üretim yapmanın yanı sıra ABD'nin Ohio eyaletindeki fabrikasını da 2024'e hazır hale getirmeye çalışıyor. Belirtilene göre bu fabrika, yıllık 500 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak. Bu fabrikalarda üçüncü parti şirketlere de üretim hizmeti verecek. Tayvanlı şirket, Fisker'ın Pear adlı ikinci elektrikli modeli için üretim anlaşmasını çoktan imzaladı.

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iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı