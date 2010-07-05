İran, insansı robot Surena II'yi tanıttı

Dışa çok fazla açık olmadığı için kapalı bir kutu olarak nitelendirilen ancak ileri teknoloji konusunda ciddi çalışmaların yapıldığı düşünülen İran, Honda Asimo'ya rakip olarak gösterilen insansı robot Surena'nın ikinci versiyonunu tanıttı. Tahran Üniversitesindeki 20 mühendis tarafından geliştirilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki Surena II, yavaş adımlarla da olsa üzerindeki yükü taşıyacak şekilde yürüyebiliyor. Adını ünlü pers savaşçısından alan ve İran devlet başkanı M. Ahmedinejat tarafından tanıtılan Surena II, yakın zamanda ses ve görüntü modüllerine kavuşarak daha yetenekli bir yapıya bürüneceği zira ses ve görüntüye göre tepki vererek hareket edebileceği belirtiliyor.

Tanıtımı devlet televizyonunda yayınlanan Surena II ile İran, bölgesel bir güç olarak elde ettiği teknolojik başarıları tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.