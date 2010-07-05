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İran, insansı robot Surena II'yi tanıttı

8 yıl
66,5b
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258
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dışa çok fazla açık olmadığı için kapalı bir kutu olarak nitelendirilen ancak ileri teknoloji konusunda ciddi çalışmaların yapıldığı düşünülen İran, Honda Asimo'ya rakip olarak gösterilen insansı robot Surena'nın ikinci versiyonunu tanıttı. Tahran Üniversitesindeki 20 mühendis tarafından geliştirilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki Surena II, yavaş adımlarla da olsa üzerindeki yükü taşıyacak şekilde yürüyebiliyor. Adını ünlü pers savaşçısından alan ve İran devlet başkanı M. Ahmedinejat tarafından tanıtılan Surena II, yakın zamanda ses ve görüntü modüllerine kavuşarak daha yetenekli bir yapıya bürüneceği zira ses ve görüntüye göre tepki vererek hareket edebileceği belirtiliyor.

Tanıtımı devlet televizyonunda yayınlanan Surena II ile İran, bölgesel bir güç olarak elde ettiği teknolojik başarıları tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.


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mo0rfin 8 yıl
Şu yorumlarınızı okudukça gülesim geldi inanın! Hava, demiryolu, askeri araçlar, bilimde ve daha birçok bölümde Türklerin imzasını görmek mümkün sadece bir robot üretilemiyor diye bunları söylemek akıl işi değil doğrusu. Emin olun şuan Türkiye istese savaşan bir robot bile yapabilir. Sadece buna gerek duyulmadığı düşünmekte bizim insanımız ve ayriyeten çok başarılı bilim adamlarımız üniversitelerimiz mevcut. Yok arge imkanları yokmuş yok o yokmuş yok bu yokmuş, Arkadaşım sen ülken için çabalıycaksan elinden geleni yapar ve arge imkanlarınıda sağlarsın sadece herşey bianda olsun istiyorsunuz arge üssümüz olsun hemen gidelim orda herşeyi yapalım edelim geliştirelim. Eğer yoksa sen kurucaksın olmaz diye birşey yok çabalıycaksın elinden geleni yapıcaksın senin gibi birçok insanın aynı şekilde düşündüğünü biliceksin ve bu insaları hep bir araya toplıycaksın bak o zaman neler yapılıyor nelerr.. Haa bana gelince ben bilgisayar başında oturan uyuz bi adamım.
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Bir Rind 8 yıl
iran yakında alayını hoplatacak dingillerin :S...

bizde niye gelişmiyor bu a.....dumun teknolojisi..



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Bluedevil86 8 yıl
EXe-C*

iran yakında alayını hoplatacak dingillerin :S...

bizde niye gelişmiyor bu a.....dumun teknolojisi..







yuh, birader adamlarin nukleerini bile eski sovyet adamlari yapiyor. sadece kurumun basina sirf iran mali demeleri icin iran kendi adamlarini koyuyor.

soruyorum iran ne yapmis bugune kadar?

savas ucagi yaptik dedi ? nerde ?

yok fuze yaptik dedi, daha denemelerde bir tanesi kalkamadi, o an oradaki insanlar tirsti cunku fuze havalanamasa dahi inflak edebilirdi sonucta iran fuzelerinin hic birinde radar sistemi yok.

aviyonik ve mekatronik sistemlerde iran sifir, bizim calismalarimiz var. aselsanin urettikleri ortada.

ama hic bir temeli olmamasina ragmen iranin cikipta asimo gibi elektronik ve makine fizigi saheserine rakip gostermesi yalnis, bence iran da gostememistir bunu, bizim icimizdeki nasil amerikancilar varsa irancilarda var ki iste bu haberi bence pohpohlandiran icimizdeki irancilar.


bu robotun ozellikleri ne ?

hedef, cevre algilama sistemi var mi ? ayakta durabiliyor mu ? yani bunlari yapabilecek bir islemcisi dahi var mi ?

yoksa bir panele bagli belirli hareketleri kod tekrarlama sirasina gore yapan robotlardan mi ?

Modern Turkiye Cumhuriyeti , Irandan bu alanda 15 - 20 sene ondedir. Irandaki[guney azerbaycandan] gibi kazdigimiz yerden gaz petrol ciksa, simdikinden 10 sene daha ileride olurduk.


urqun

O imzayi yapicaz diyen adam Jet panin basindaki adamdir, genpa bilmem ne gibi sirketlerle ulke insanini dolandirmistir, zaten asiret reisidir. pis islerlede ugrasiyordu ve bu adam millet vekili olmustu ...
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Source 8 yıl
Helal olsun iran'a bizde bir icraat yok
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Jason Becker 8 yıl

Source

Helal olsun iran'a bizde bir icraat yok



Türkiye'de üniversitelerin çok iyi robotları var ancak malesef reklamını yapanlar yok.
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Scorpion_tr 8 yıl
Adamlar yapmış helal olsun
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Bluepower 8 yıl
Asimo ile kapışırsa bu alır çünkü iman gücü var melekler havadan gelip bulutla asimoyu knock out eder
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KiLLeR© 8 yıl
Dalga geçe geçe dalga geçilecek konuma geldik ya ne acı... Bir yoruma bakarsın iranla dalga geçer bi satır alttaki ülkesiyle dalga geçer bir alttaki islamla dalga geçer. Geçin dalganızı geçin bakalım geçin, aynen devam...
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Towarscke 8 yıl
Robot mu? yoksa otomat mi? bu ayrimda hangi tarafta? hayir yani bizim is yerinde de robot olarak tanimlanan cok fazla otomat mevcut.
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Scorpion_tr 8 yıl
Hindistan bile araba üretti(Tata) bizimkiler hala el arabası üretmekle meşgul :D
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xx-red-lord-xx 8 yıl

Scorpion_tr

Hindistan bile araba üretti(Tata) bizimkiler hala el arabası üretmekle meşgul :D


buna güldüm acı ama gerçek bi zamanlar jetpa imza çıkacaktı tam dedik en sonunda bi arac ürettik (anadolu arac olarak saymıyorum) ama oda yalan oldu.Bizim Türkiye olarak problemimiz imkanlarımızı kullanamamak bor kaynıyo ülkemiz ama başka ülkelere işletiyoruz devlet bu işlere çözüm getirmiyo keşke getirse ırakdan suriyeden petrol fışkırıyo bizim ülkede de aynı şekil olması gerekirken kullanamıyoruz hep dış gücler elimizi kolumuzu bağlıyor
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mobylette 8 yıl
@lion_koc
ses ve görüntü modeli eklenmiş halini çok merak ediyorum...hani islam robotu bu yaa.. buna tekbir diye seslendiklerinde Allahu Ekber! diyebilecek mi ?

müslüman iseniz İslam'ı ve Allah'ın adını kullanarak komik olduğunu düşündüğünüz tehlikeli sözler söylemeyin. değilseniz bilemem.
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DH Misafiri 8 yıl
Kim bilir kimden yürüttü buda.Kesin içinde insan vardır puhahaha.Birisi irana tank modernize ettirmişiz diyor hangi tank ya ? Hmm o tanklar israile modernize ettirdiğimiz SABRAlar olmasın ? İranı çok büyütüyorsunuz yiter ya.Bir nükleer birde füzesi var o örnek alınır diğerlerini unut.1500 ton destroyder yapmış vay be ! Bizim MİLGEM 3000 ton.Çinden al kuzey koreden al rusyadan ohh kekle milleti ekle.Halkını uyutuyor birde bizi uyutmaya çalışıyor.
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Dodge 8 yıl
İran her alanda Dünya ile rekabet etmek istiyor ama robot teknolojisini yakalamaları biraz zaman alabilir.
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emure 8 yıl
sorun şeriat değil ki. elbette o da bir sorun ama asıl önemli olan ahmedinacad ın amerikanın kucağına oturmamasıdır. adamda vatan sevgisi var. bizde hangi araştırmaya devlet eliyle yardım gidiyor.
g.doğu ya bile özel sektörden yardım bekliyoruz. devlet nie varsa o zaman.!!


@forvet007; imzanı sevdim. 1970lerde başladı bu terörist söylemleri.
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