İran, insansı robot Surena II'yi tanıttı

Dışa çok fazla açık olmadığı için kapalı bir kutu olarak nitelendirilen ancak ileri teknoloji konusunda ciddi çalışmaların yapıldığı düşünülen İran, Honda Asimo'ya rakip olarak gösterilen insansı robot Surena'nın ikinci versiyonunu tanıttı. Tahran Üniversitesindeki 20 mühendis tarafından geliştirilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığındaki Surena II, yavaş adımlarla da olsa üzerindeki yükü taşıyacak şekilde yürüyebiliyor. Adını ünlü pers savaşçısından alan ve İran devlet başkanı M. Ahmedinejat tarafından tanıtılan Surena II, yakın zamanda ses ve görüntü modüllerine kavuşarak daha yetenekli bir yapıya bürüneceği zira ses ve görüntüye göre tepki vererek hareket edebileceği belirtiliyor.
Tanıtımı devlet televizyonunda yayınlanan Surena II ile İran, bölgesel bir güç olarak elde ettiği teknolojik başarıları tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.
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bizde niye gelişmiyor bu a.....dumun teknolojisi..
yuh, birader adamlarin nukleerini bile eski sovyet adamlari yapiyor. sadece kurumun basina sirf iran mali demeleri icin iran kendi adamlarini koyuyor.
soruyorum iran ne yapmis bugune kadar?
savas ucagi yaptik dedi ? nerde ?
yok fuze yaptik dedi, daha denemelerde bir tanesi kalkamadi, o an oradaki insanlar tirsti cunku fuze havalanamasa dahi inflak edebilirdi sonucta iran fuzelerinin hic birinde radar sistemi yok.
aviyonik ve mekatronik sistemlerde iran sifir, bizim calismalarimiz var. aselsanin urettikleri ortada.
ama hic bir temeli olmamasina ragmen iranin cikipta asimo gibi elektronik ve makine fizigi saheserine rakip gostermesi yalnis, bence iran da gostememistir bunu, bizim icimizdeki nasil amerikancilar varsa irancilarda var ki iste bu haberi bence pohpohlandiran icimizdeki irancilar.
bu robotun ozellikleri ne ?
hedef, cevre algilama sistemi var mi ? ayakta durabiliyor mu ? yani bunlari yapabilecek bir islemcisi dahi var mi ?
yoksa bir panele bagli belirli hareketleri kod tekrarlama sirasina gore yapan robotlardan mi ?
Modern Turkiye Cumhuriyeti , Irandan bu alanda 15 - 20 sene ondedir. Irandaki[guney azerbaycandan] gibi kazdigimiz yerden gaz petrol ciksa, simdikinden 10 sene daha ileride olurduk.
urqun
O imzayi yapicaz diyen adam Jet panin basindaki adamdir, genpa bilmem ne gibi sirketlerle ulke insanini dolandirmistir, zaten asiret reisidir. pis islerlede ugrasiyordu ve bu adam millet vekili olmustu ...
Türkiye'de üniversitelerin çok iyi robotları var ancak malesef reklamını yapanlar yok.
buna güldüm acı ama gerçek bi zamanlar jetpa imza çıkacaktı tam dedik en sonunda bi arac ürettik (anadolu arac olarak saymıyorum) ama oda yalan oldu.Bizim Türkiye olarak problemimiz imkanlarımızı kullanamamak bor kaynıyo ülkemiz ama başka ülkelere işletiyoruz devlet bu işlere çözüm getirmiyo keşke getirse ırakdan suriyeden petrol fışkırıyo bizim ülkede de aynı şekil olması gerekirken kullanamıyoruz hep dış gücler elimizi kolumuzu bağlıyor
müslüman iseniz İslam'ı ve Allah'ın adını kullanarak komik olduğunu düşündüğünüz tehlikeli sözler söylemeyin. değilseniz bilemem.
g.doğu ya bile özel sektörden yardım bekliyoruz. devlet nie varsa o zaman.!!
@forvet007; imzanı sevdim. 1970lerde başladı bu terörist söylemleri.