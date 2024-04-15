İran füzeleri Bitcoin’i vurdu, yüz binlerce pozisyon likidite oldu

Bitcoin korkuttu
Yarılanma öncesinde Bitcoin fiyatının yeniden rekor kırması beklenirken İran-İsrail gerilimi bir anda ortalığı birbirine kattı. Kamikaze Drone ve füzelerle yapılan İran saldırısı bir savaşın başlangıcı gibi yansıyınca piyasalar alt üst oldu.
Bitcoin 67 bin dolar üzerine çıkmaya çalışırken bir anda kendisini 61 bin dolar seviyesinde buldu. 3 trilyon doları hedefleyen piyasa ise 2.3 trilyon dolar altına indi. 100 binden fazla uzun pozisyonun toplamda 1 milyar dolar likidite olduğu belirtildi.
Sonrasında İran bunun bir mesaj olduğunu açıkladı ve piyasalar rahat bir nefes aldı. Bitcoin fiyatı 64 bin dolara tekrar kendisini atarken diğer altcoin ürünleri de yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)