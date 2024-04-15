İran füzeleri Bitcoin’i vurdu, yüz binlerce pozisyon likidite oldu

Tam Boyutta Gör Ödül yarılanmasına az bir süre kalan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve yatırımcısını sevindiren Bitcoin, ülkeler arasındaki gerilimden olumsuz etkileniyor. İran tarafından ateşlenen füzeler Bitcoin yatırımcısını vurdu.

Bitcoin korkuttu

Yarılanma öncesinde Bitcoin fiyatının yeniden rekor kırması beklenirken İran-İsrail gerilimi bir anda ortalığı birbirine kattı. Kamikaze Drone ve füzelerle yapılan İran saldırısı bir savaşın başlangıcı gibi yansıyınca piyasalar alt üst oldu.

Ekrem Imaro kripto para oldu 1 hf. önce eklendi

Bitcoin 67 bin dolar üzerine çıkmaya çalışırken bir anda kendisini 61 bin dolar seviyesinde buldu. 3 trilyon doları hedefleyen piyasa ise 2.3 trilyon dolar altına indi. 100 binden fazla uzun pozisyonun toplamda 1 milyar dolar likidite olduğu belirtildi.

Sonrasında İran bunun bir mesaj olduğunu açıkladı ve piyasalar rahat bir nefes aldı. Bitcoin fiyatı 64 bin dolara tekrar kendisini atarken diğer altcoin ürünleri de yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışıyor.

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