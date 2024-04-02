Ekrem Imaro kripto parası 2 milyon dolar değere ulaştı

Tam Boyutta Gör 31 Mart yerel seçimlerinde sadece sandıklar değil kripto para dünyası da hareketliydi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye adaylarının adına çıkarılan eğlence amaçlı kripto paralar milyon dolarlar topladı.

Ekrem Imaro Coin

Seçim anketlerinin sosyal medyada en çok viral olan ismi Ekrem Imaro kendisine kripto para dünyasında da yer buldu. Seçim günü Solana ağında piyasaya sürülen Ekrem Imaro coin için başta dolandırıcılık yakıştırmaları yapılmıştı.

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Ne var ki sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken proje sahipleri kripto paranın da yükselişine katkı sağladı. İki gün içerisinde Ekrem Imaro coin 2 milyon dolar pazar değerine ulaşmayı başardı. Başlangıçta projeye dahil olanlar ise onlarca kat para kazandı. Proje günlük 1 milyon dolar civarında hacim üretiyor.

Diğer bir coin ise Mansur Yavaş oldu. Ne var ki pek etkili olamayan YAVAS coin gelen satışlarla 53 bin dolar Pazar değerine kadar geriledi.

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Ekrem Imaro kripto para oldu