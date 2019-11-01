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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı

    Ortadoğu'nun en büyük araç üreticilerinden biri olan İranlı Khodro Company, Van'da fabrika kurmak için girişimlere başladı. Fabrikanın ilk etapta yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağı açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı
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    Son dönemde Volkswagen’in Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya alması gündemden düşmezken bir yatırım haberi de İran’dan geldi. İranlı otomotiv firması Khodro Company’nin Van’da fabrika kurmak için girişimlere başladığı bildirildi.

    İran’a uygulanan yaptırımların etkisinden kurtulmak için Türkiye’nin kapısını çalan şirketlerden biri de Khodro Company oldu. Ortadoğu’nun en büyük araç üreticisi konumundaki şirketin CEO’su Farshad Moqimi, bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelerek yetkililerle görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle de görüşen Moqimi’nin Van’da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını ilettiği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu"

    Fabrikanın 50 hektarlık alana kurulması planlanıyor

    Söz konusu fabrikanın Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulmasının planlandığı ve ilk etapta bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Bu firmanın ekibiyle görüştük. Yaptığımız araştırmalarda ciddi bir firma olduklarını tespit ettik. Firmanın yapacağı yatırımın diğer firmalara da örnek olmasını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    Van’ı İran’ın batıya açılan penceresi olarak nitelendiren Bilmez, “Van'ı tercih etmelerindeki  temel neden, ana fabrikalardan çok uzaklaşmadan parçaların bir kısmını orada, bir kısmını burada ve bir kısmını da Kanada'daki fabrikalarında üretip nihai ürünün Van'da şekil almasını sağlamak. Üretilen araçlar Türk patentli olacak.” ifadelerine yer verdi.

    İranlı Khodro Company’nin Van’a kuracağı fabrikanın yaklaşık 200 milyon dolara mâl olacağı belirtildi.



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    GrAy 3 hf. en beğenilen
    Iran bile bir şekilde kendi arabasını üretiyor biz neden bu kadar geri kaldık aklım almıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +53
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    darkaura 3 hf. GrAy
    yanlis bir karsilastirma olur. iran kendi arabasini uretiyor cunku disari kapali, agir ambargo altinda, kendi arabasini uretmek zorunda. o kalitede arabayi istesek bizde uretiriz, problem degil. problem global piyasada kalite ve fiyat olarak rekabetci araci uretebilmek. 100 senedir araba ureten, 100 senelik know how, bilgi ve kapital birikimi olan sirketlerle kar marjinin dibe vurdugu, firmalarin artik kazanin dibini siyirdigi bir sektorde rekabete girmek sizce ne kadar akillica. 90lardaki gibi gumruk duvarlarini yukseltip ic pazarda satmasini sagliyabiliriz ama bu seferde 90lardaki gibi dusuk kalite araclarin fais fiyattan satilmasina neden olur, ayrica gumruk duvarina dayanan yerli uretici teknolojisini ve rekabetci gucunu artiramaz, ulkeye katki degil yuk olur. 90larda bunu yasadik. artik kazanin dibinin siyrildigi uretim alanlarinda enerjimizi tuketmek yerine kisitli kaynaklari gelecegin yeni teknolojilerine yatirmak gerek. ornegin elektrikli araclar gostere gostere geliyorlar ama hala bizim lityum batarya uzerine bir yatirimimiz yok. lityum batarya gelecegin petrolu olacak. yol yakinken uretimine baslayip yol almazsak bugun yasadigim motor tedarik sorunlarini gelecekde bataryada yasiyacaz. otomotiv sektorumuzde disardan batarya motor alip montajini yapmakdan oteye gidemiyecek. ama ulkede kuvvetli batarya ureticileri olsa bu yerli arac ureticisine rekabet gucu verecek bir dayanak olacagi gibi yabanci ureticiyide ulkeye cekecektir. yerli araba diye imaj projelerini asip gercekden ihtiyacimiz olan ileri teknoloji katma degeri yuksek yeni alanlara yuklenmemiz gerek.
    yanlis bir karsilastirma olur. iran kendi arabasini uretiyor cunku disari kapali, agir ambargo altinda, kendi arabasini uretmek zorunda. o kalitede arabayi iste...
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    3 Yanıt Yanıtla +44
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    sosisvesalam 3 hf.
    gelecek yorumları aşağı yukarı tahmin edebiliyorum.
    Yanıtla +14
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ambargonun izole kalmanın çok faydası da var, kendi gözümle gördüğümü anlatıyorum: Malatya Titrin köyünün 1993 senesi - ile 2018'inin mukayesesi. 93'de hane sayısı 40 civarı, şimdi 100 ün üzerine çıkmış köyde şu an hayvancılıkla uğraşan sadece 1 hane var; eskiden kahir ekseriyette küçük-büyük-baş-binek-kümes hayvan vs muhakkak bulunurdu. Ağaçların üzerinde kuş, sincap sürüyle gezerdi şimdi göremedim. Tek tip tarıma geçmişler köyüm ovası komple sadece kaysı olmuş, akan dereler çaylar kapalı sistem boruya fıskiyeye geçmiş, su akışının değişimine muhtemelen vahşi hayvanlar ayak uyduramadı (fıskiyeden su içmiyorlar)... Nüfus artışının sebebi emekli İstanbulluların köye dönmesi yerel ahalinin ahlakını - yönde değiştirmeleri; mesela kim tavukla uğraşacak marketten koliyle alırım yumurtayı, veyahut domates 1 lira değer mi emeğe yetiştirmeye, hububat tahılla da uğraşılmaz güneşin alnında yapılan zor ve karsız işler ... Misafir perverlik izzet ikramı da bitirmişler. Çok kıymetli değerlerimiz erozyona uğramış 20 sene zarfında anlayacağınız.
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    Kirmizi Köpek 2 hf.
    iran bile kendi arabasini üretiyor, biz de 'çamur olsun yeter ki alman olsun VW fanboylari oldukca bu ülke hep fakir ve gelişmemiş kalacaktir.
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    DARTH_BLACK 2 hf.
    liberal ekonominin gereksinimidir dışardan gelen yatırım kaynakları yoksa çarklar zor döner.

    1980'den beri liberal ekonomi ile yönetilen ülkemize yabancı yatırımların sağladığı kaynaklar ile belli bir döviz girdisi sağlıyor ekonomi.Bu ülke iran olmuş pakistan olmuş bangladeş olmuş fark etmez,önemli olan yatırımı yapacak markanın sağlayacağı istidihdam ve getireceği kar marjıdır dolayısıyla doğu bölgelerimize kurulacak yabancı sermayanin fabrikaları hem iş istihdamı sağlayarak işsizlik oranını düşürecektir hemde ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır.Bu otomotiv markasınında satış oranları doğu illerimizde yüksek olacakdır diye düşünüyorum,fiyatlarında rekabet eder bir politika yaparlar ise ülke genelindede süpriz satışlar yapabilirler.
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    Rebellion87 2 hf.
    Kurdurmazlar.

    Sam Amca arar bizim Amcayı veto et der...
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    sürattrage 2 hf.
    Proton da geliyormuş. Hayırdır inşallah. Herkes wosvosu mu bekliyormuş.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Geri kalmadık zaten geri idik. Yıllardır geriden geliyoruz.
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    muratalagoz 2 hf.
    helal üretim mi yoksa almam
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    TruckTörMinator 2 hf.
    @ nicin Van'da fabrika ?



    Cünkü Türkiye'yi Avrupa'ya acılan kapı olarak görüyorlar
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    İzole Bant 2 hf.
    Adamlar Peugeot'nun haklarını almışlar araba üretiyorlar.Tofaş'ın Fiat'la yaptığının aynısı.Boşu boşuna İran'ı gözünüzde büyütmeyin.
    Burada sorgulanması gereken bu adamlar niye kendi ülkesinde fabrika açmak varken Van'da fabrika açıyorlar ? Demek ki Van'da üretim daha uyguna geliyor.Ekonomik olarak İran'dan daha vahim durumda olduğumuzun göstergesidir
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Alperk87 2 hf. İzole Bant
    büyük ihtimal iranda ambargo olduğu için buradan yurt dışına açılma gibi ihtimalleri vardır türkiyeyede satarız diye düşünmüşlerdir
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    wa$abi 2 hf.
    1930 nazi almanyası hitler duble yol açılış töreni. şimdinin pek çok ülkesinden daha güçlüymüş Almanya o zaman bile twitter.com/...
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