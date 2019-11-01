İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı

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Son dönemde Volkswagen’in Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya alması gündemden düşmezken bir yatırım haberi de İran’dan geldi. İranlı otomotiv firması Khodro Company’nin Van’da fabrika kurmak için girişimlere başladığı bildirildi.

İran’a uygulanan yaptırımların etkisinden kurtulmak için Türkiye’nin kapısını çalan şirketlerden biri de Khodro Company oldu. Ortadoğu’nun en büyük araç üreticisi konumundaki şirketin CEO’su Farshad Moqimi, bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelerek yetkililerle görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle de görüşen Moqimi’nin Van’da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını ilettiği belirtildi.

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Fabrikanın 50 hektarlık alana kurulması planlanıyor

Söz konusu fabrikanın Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulmasının planlandığı ve ilk etapta bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Bu firmanın ekibiyle görüştük. Yaptığımız araştırmalarda ciddi bir firma olduklarını tespit ettik. Firmanın yapacağı yatırımın diğer firmalara da örnek olmasını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Van’ı İran’ın batıya açılan penceresi olarak nitelendiren Bilmez, “Van'ı tercih etmelerindeki temel neden, ana fabrikalardan çok uzaklaşmadan parçaların bir kısmını orada, bir kısmını burada ve bir kısmını da Kanada'daki fabrikalarında üretip nihai ürünün Van'da şekil almasını sağlamak. Üretilen araçlar Türk patentli olacak.” ifadelerine yer verdi.

İranlı Khodro Company’nin Van’a kuracağı fabrikanın yaklaşık 200 milyon dolara mâl olacağı belirtildi.