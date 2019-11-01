2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu

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Bir süre önce Türkiye’ye gelen fakat bir türlü detaylarını öğrenemediğimiz 2019 Peugeot 508’in Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. 2019 Peugeot 508, lansmana özel 210 bin TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

2019 Peugeot 508, Türkiye’de Prime, Allure, GT Line ve GT olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni 508’in başlangıç fiyatı normalde 240 bin TL olarak belirlenmiş. Fakat bu fiyat lansmana özel sunulan fırsatla 210 bin TL’ye düşürülmüş. Yeni 508’in giriş seviyesini oluşturan Prime paketi için belirlenen bu başlangıç fiyatı, otomobilin dizel ve benzinli motor seçeneklerinde birebir aynı olarak belirlenmiş durumda.

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2019 Peugeot 508’in kaputu altındaki motor seçeneklerine baktığımızda bizleri ilk olarak dizel motor karşılıyor. 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1,5 litre BlueHDi ünitenin ortalama yakıt tüketimi 3,8 litre olarak açıklandı. 2019 Peugeot 508’in benzinli tarafında ise farklı güç çıkışları bulunan 1,6 litre Puretech motorla karşılaşıyoruz. Bu seçenekler sırasıyla 180 beygir/250 Nm ve 225 beygir/300 Nm değerlerine sahip. EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzımanın tüm paketlerde standart olduğunu da belirtelim.

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2019 Peugeot 508’in giriş seviyesinde otomatik çift bölgeli klima, anahtarsız çalıştırma, ön-arka park sensörü, 180 derece geri görüş ve 8 inç multimedya ekranı gibi standart özellikler dikkat çekiyor. Allure paketinde ise Prime’a ek olarak anahtarsız giriş, full LED ön-arka far grubu, kablosuz şarj ünitesi, elektrik bel destekli ve ısıtmalı koltuk gibi özellikler geliyor. Ayrıca bu pakette multimedya ekranı 10 inçe yükseliyor.

2019 Peugeot 508’in GT Line paketi ile birlikte adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve Focal premium ses sistemi gibi özellikler gelirken, serinin en tepesindeki GT paketinde sınıfında ilk olarak lanse edilen gece görüş sistemi, aktif süspansiyon sistemi, yorgunluk tespit sistemi ve 360 derece kamera desteği gibi pek çok özellik öne çıkıyor.

2019 Peugeot 508 ile D segmentinde liderlik hedeflemediklerini belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yılın geri kalanında 800 ila 1000 adet arası 508 satmayı hedeflediklerini belirtti.