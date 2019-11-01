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    2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu

    Tanıtılmasının ardından uzun bir süre geçtikten sonra Türkiye'ye gelen 2019 Peugeot 508 fiyatı açıklandı. 2019 Peugeot 508 Türkiye'de dört farklı donanım seçeneği ve üç farklı motorla satılacak.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    15,7b
    1
    110
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu
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    Bir süre önce Türkiye’ye gelen fakat bir türlü detaylarını öğrenemediğimiz 2019 Peugeot 508’in Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. 2019 Peugeot 508, lansmana özel 210 bin TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

    2019 Peugeot 508, Türkiye’de Prime, Allure, GT Line ve GT olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni 508’in başlangıç fiyatı normalde 240 bin TL olarak belirlenmiş. Fakat bu fiyat lansmana özel sunulan fırsatla 210 bin TL’ye düşürülmüş. Yeni 508’in giriş seviyesini oluşturan Prime paketi için belirlenen bu başlangıç fiyatı, otomobilin dizel ve benzinli motor seçeneklerinde birebir aynı olarak belirlenmiş durumda.

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    2019 Peugeot 508’in kaputu altındaki motor seçeneklerine baktığımızda bizleri ilk olarak dizel motor karşılıyor. 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1,5 litre BlueHDi ünitenin ortalama yakıt tüketimi 3,8 litre olarak açıklandı. 2019 Peugeot 508’in benzinli tarafında ise farklı güç çıkışları bulunan 1,6 litre Puretech motorla karşılaşıyoruz. Bu seçenekler sırasıyla 180 beygir/250 Nm ve 225 beygir/300 Nm değerlerine sahip. EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzımanın tüm paketlerde standart olduğunu da belirtelim.

    2019 Peugeot 508'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu
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    2019 Peugeot 508’in giriş seviyesinde otomatik çift bölgeli klima, anahtarsız çalıştırma, ön-arka park sensörü, 180 derece geri görüş ve 8 inç multimedya ekranı gibi standart özellikler dikkat çekiyor. Allure paketinde ise Prime’a ek olarak anahtarsız giriş, full LED ön-arka far grubu, kablosuz şarj ünitesi, elektrik bel destekli ve ısıtmalı koltuk gibi özellikler geliyor. Ayrıca bu pakette multimedya ekranı 10 inçe yükseliyor.

    2019 Peugeot 508’in GT Line paketi ile birlikte adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve Focal premium ses sistemi gibi özellikler gelirken, serinin en tepesindeki GT paketinde sınıfında ilk olarak lanse edilen gece görüş sistemi, aktif süspansiyon sistemi, yorgunluk tespit sistemi ve 360 derece kamera desteği gibi pek çok özellik öne çıkıyor.

    2019 Peugeot 508 ile D segmentinde liderlik hedeflemediklerini belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yılın geri kalanında 800 ila 1000 adet arası 508 satmayı hedeflediklerini belirtti.



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    Kerim5100 3 hf. en beğenilen
    Passat'ın satış birinciliği hayırlı olsun :D
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 hf.
    508 bey napıyorsunuz?



    Fiyatlar açıklandığına göre gidelim bi test edelim artık.Sadece showroom da gördük.



    55-60bin aşağısına SuperB varken 2 ayda 800-1000 tane satması zor.
    508 bey napıyorsunuz? Fiyatlar açıklandığına göre gidelim bi test edelim artık.Sadece showroom da gördük. 55-60bin aşağısına ...
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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Eutere 3 hf.


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    Yeni passat fiyatlari hangi gezegende 185bin??



    210bin şu durumda cok iyi fiyat. Şu arabayı c-suvlarla karşılaştırmayin yazıktır.
    [resim] [resim] Yeni passat fiyatlari hangi gezegende 185bin??
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    3 Yanıt Yanıtla +25
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    3 Avatar Avatar Avatar
    focus_smmm 5 gün
    Merhaba...

    2014 Model golf higline benzinli manuel vites 1.4 Tsi 122 Beygir aracım var. Sıfırdan beri kullanmaktayım. Şu an km 185.000

    Peugeot Yeni 508 ile yenilemeyi düşünmekteydim. Ancakkkk....

    Cumartesi günü Ankara Konya Yolu üzerinde ( Mevlana Bulvarı ) bulunan Göral a gittim. Arkadaşımla birlikte arabayı büyük bir hayranlıkla inceledik. Test sürüşü talebinde bulunduk. Randevuya gelmeyen bir kişinin yerine bizi aldılar.

    Kısaca aktarmak gerekirse,

    * Araç hemen hemen herkesin beğenebileceği bir görüntüye sahip.
    * İç konfor müthiş. Direksiyon simidine alışmak çok fazla zaman almadı. Kullanım iyi.
    * Test için tayin edilen güzergah; Konya yolu üzerinden ( Taurus un hemen ilerisi ) rampa ile başlayan ve Kepekli Kavşağından dönerek tekrar dan Taurus kavşağı ile son bulan bir rota.
    * Kullandığımız araç, Diesel ve 130 beygirlik alure paket.
    * Mevlana Bulvarında yukarı doğru çıkarken gazın sonuna kadar uzun uzun bastım. Yol Sesi problemi yok. Ancak 130 beygirin hakkını verdiğini düşünmüyorum. Yanımdaki arkadaşımda sürekli basmıyor musun diye söylendi durdu. Ancak araç yeteri kadar hızlı değil. Şimdi diyeceksiniz ki 180 beygirlik benzinli var. İyi de benim araç 1,4 ve 122 Beygir. Beni ve arkadaşımı tatmin etmedi. 180 beygirlikten aman aman performans alabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzdennn.. 508 sevdam Cumartesi günü son bulmuş oldu.

    Tabiki bu benim kişisel kanaatim. Amacım marka ve modeli karalamak değil. Ancak bu arabayı ciddi ciddi almayı düşünenler varsa test sürüşünü bir kere değil bir kaç kere yapsınlar ve kararını buna göre versinler derim.

    Herkese saygı ve sevgilerimle,
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    tanriseven 6 gün
    Satışları nasıl gidiyor acaba? Bilgisi olan var mı?
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    posetcay 2 hf.
    Allure lansman fiyat 253
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    GarçonBlanc 2 hf.
    Bu arabayı beğenmeyip, Passat ile karşılaştıranlar beni bi' bloklayabilir mi?
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    icemy 2 hf.
    800-1000 arası araç gelmiş,300 tanesi satılmış,100 ü filo.600 civarı aracı bence bu fiyatlardan fazla satamazlar.Ocakta hurda indirimide bitiyor,prime zamlanacak.Matrah üstü araçların satma şansı düşük.Bence kobi indirimi,sıfır faiz gibi birşeyler yaparlar.
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    Eng. 2 hf.
    Başka konuda Prime için 205 teklif alanlar var hurda bayiden olursa. Bu indirim sayılır mı lansmana göre?
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    nazifdurgun 2 hf. yeni yorumcu
    peugeot fiyatlandırmaları kesinlikle çok iyi yapıyor
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    Eng. 2 hf.
    Liste fiyatlarını buldum sanırım. Kasko değer listesinde bunlar girilmiş.

    Active hdi 252.000
    GT Line hdi 299.000
    GT Line 1.6 294.000
    GT 1.6 325.500
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    turkeril 2 hf.
    Aracın bence tek handikapı (iç hacim ferahlık aramayan için) ön tasarım.
    Yandan, arkadan, içten çok güzel efsane. Fakat önden GT de olsa özellikle beyaz olanı sırıtıyor. Kırmızı ile topluyor.
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    smurats 2 hf.
    ankarada baya inceledim aracı.
    herkes bu aracın başındaydı acayip bir kalabalık vardı.
    öncelikle 210bin tl olan modeli bomboş ve çirkin görünüyor.
    alıncaksa gtline modeli tercih edilmeli o da 300bin civari.
    şimdi konuya gelelim.
    Arabayı doldurmuşlar çok güzel ancak arabanın içi o kadar sıkışık ki ruhu daralıyor insanın.
    direksiyonu çok kötü şahane bir kokpit yapmışsın sürüş pozisyonumu ayarladığımda direksiyondan kadran gözükmüyor.
    bu araç arteonun da passatın da rakibi falan değil.
    alıp 10 sene binceksen tamam derim ama çok sık araç değiştiren bir insansanız satarken zorlanacaksınız.
    300bin liraya yeni passat arteon varken bu araç satar mı bekleyip göreceğiz
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    Eng. 2 hf. smurats
    Kıyasladığınız araç Passat ise dar klostrofobik gelmesi normaldir. Bir 3 serisi ile kıyaslarsınız belki ferah gelecektir.
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    Gunpower-storm 2 hf. smurats
    Hatta Virtus felan ile kıyaslayalım. Jetta bile fazla kalır.
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