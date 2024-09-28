İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava bataryalı depolama tesisi kurulacak

100 saat kesintisiz enerji sunabilecek
Planlanan tesis, ABD merkezli Form Energy tarafından sağlanan ve tam şarj edildiğinde 100 saate kadar tam güçte elektrik sağlayabilen demir hava pil teknolojisini kullanacak. Uzun süreli enerji depolama tesisi (LDES), 2,9 hektar alana kurulacak ve 248 adet nakliye konteyneri ve yardımcı kontrol ve havalandırma ekipmanlarından oluşacak. Tesis, 30 yıl boyunca faaliyet verecek.
Demir-hava pilleri nasıl çalışıyor?
Form Energy'nin çok günlük depolama teknolojisi, demir, su ve hava gibi bol miktarda bulunan malzemeyi kullanıyor. Pillerin temel çalışma prensibi geri döndürülebilen paslanmaya dayanıyor. Pil boşalırken havadan oksijen alarak demir metali pasa (demir oksit) dönüşüyor ve enerji üretiliyor. Pil şarj olurken ise elektrik akımının uygulanmasıyla pas tekrar demire dönüştürülüyor ve sistem oksijen açığa çıkarıyor.
Demir-hava pilleri, su bazlı, yanıcı olmayan bir elektrolitin içine batırılmış toksik olmayan elektrotlar ve demir anotlar içerdiğinden, termal kaçak riski taşımadığı için güvenli bir pil çeşidi olarak kabul ediliyor. Bunun yanında çok ucuz ve uzun ömürlü olması da bu pilleri uzun süreli enerji depolamada önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Bu pillerin dezavantajı ise yavaş şarj ve deşarj olmaları. Ancak kullanım alanı dolayısıyla, bu durum o kadar büyük bir sorun oluşturmuyor.Kaynakça https://www.ess-news.com/2024/09/27/ireland-in-line-for-1-gwh-iron-air-battery-storage-project/ https://www.popularmechanics.com/science/energy/a42532492/iron-air-battery-energy-storage/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu