İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava bataryalı depolama tesisi kurulacak

Tam Boyutta Gör İrlanda, Avrupa'nın ilk büyük ölçekli demir-hava batarya tesisi projesine ev sahipliği yapabilir. FuturEnergy tarafından önerilen 10 MW gücündeki tesis, 1 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olacak.

100 saat kesintisiz enerji sunabilecek

Planlanan tesis, ABD merkezli Form Energy tarafından sağlanan ve tam şarj edildiğinde 100 saate kadar tam güçte elektrik sağlayabilen demir hava pil teknolojisini kullanacak. Uzun süreli enerji depolama tesisi (LDES), 2,9 hektar alana kurulacak ve 248 adet nakliye konteyneri ve yardımcı kontrol ve havalandırma ekipmanlarından oluşacak. Tesis, 30 yıl boyunca faaliyet verecek.

Dünyanın en büyük bataryası inşa ediliyor 1 ay önce eklendi

Demir-hava pilleri nasıl çalışıyor?

Form Energy'nin çok günlük depolama teknolojisi, demir, su ve hava gibi bol miktarda bulunan malzemeyi kullanıyor. Pillerin temel çalışma prensibi geri döndürülebilen paslanmaya dayanıyor. Pil boşalırken havadan oksijen alarak demir metali pasa (demir oksit) dönüşüyor ve enerji üretiliyor. Pil şarj olurken ise elektrik akımının uygulanmasıyla pas tekrar demire dönüştürülüyor ve sistem oksijen açığa çıkarıyor.

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​​​Demir-hava pilleri, su bazlı, yanıcı olmayan bir elektrolitin içine batırılmış toksik olmayan elektrotlar ve demir anotlar içerdiğinden, termal kaçak riski taşımadığı için güvenli bir pil çeşidi olarak kabul ediliyor. Bunun yanında çok ucuz ve uzun ömürlü olması da bu pilleri uzun süreli enerji depolamada önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Bu pillerin dezavantajı ise yavaş şarj ve deşarj olmaları. Ancak kullanım alanı dolayısıyla, bu durum o kadar büyük bir sorun oluşturmuyor.

Tam Boyutta Gör Form Energy, halihazırda ABD'nin Maine eyaletindeki 85 MW/8,5 GWh'lik proje (depolama kapasitesine göre dünyanın en büyük bataryası), Georgia'daki 15 MW/1,5 GWh'lik proje ve Minnesota'daki 10 MW/1 GWh sistem de dahil olmak üzere çeşitli sahalarda teknolojisini konuşlandırıyor.

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