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    İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava bataryalı depolama tesisi kurulacak

    İrlanda, Avrupa'nın ilk büyük ölçekli demir-hava batarya tesisine ev sahipliği yapabilir. 10 MW gücündeki tesis, 1 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olacak ve 100 saat enerji sağlayabilecek.
    İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava batarya tesisi kurulacak Tam Boyutta Gör
    İrlanda, Avrupa'nın ilk büyük ölçekli demir-hava batarya tesisi projesine ev sahipliği yapabilir. FuturEnergy tarafından önerilen 10 MW gücündeki tesis, 1 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olacak.

    100 saat kesintisiz enerji sunabilecek

    Planlanan tesis, ABD merkezli Form Energy tarafından sağlanan ve tam şarj edildiğinde 100 saate kadar tam güçte elektrik sağlayabilen demir hava pil teknolojisini kullanacak. Uzun süreli enerji depolama tesisi (LDES), 2,9 hektar alana kurulacak ve 248 adet nakliye konteyneri ve yardımcı kontrol ve havalandırma ekipmanlarından oluşacak. Tesis, 30 yıl boyunca faaliyet verecek.

    Demir-hava pilleri nasıl çalışıyor?

    Form Energy'nin çok günlük depolama teknolojisi, demir, su ve hava gibi bol miktarda bulunan malzemeyi kullanıyor. Pillerin temel çalışma prensibi geri döndürülebilen paslanmaya dayanıyor. Pil boşalırken havadan oksijen alarak demir metali pasa (demir oksit) dönüşüyor ve enerji üretiliyor. Pil şarj olurken ise elektrik akımının uygulanmasıyla pas tekrar demire dönüştürülüyor ve sistem oksijen açığa çıkarıyor.

    İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava batarya tesisi kurulacak Tam Boyutta Gör

    ​​​Demir-hava pilleri, su bazlı, yanıcı olmayan bir elektrolitin içine batırılmış toksik olmayan elektrotlar ve demir anotlar içerdiğinden, termal kaçak riski taşımadığı için güvenli bir pil çeşidi olarak kabul ediliyor. Bunun yanında çok ucuz ve uzun ömürlü olması da bu pilleri uzun süreli enerji depolamada önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Bu pillerin dezavantajı ise yavaş şarj ve deşarj olmaları. Ancak kullanım alanı dolayısıyla, bu durum o kadar büyük bir sorun oluşturmuyor.

    İrlanda'da 1 GWh büyüklüğünde demir-hava batarya tesisi kurulacak Tam Boyutta Gör
    Form Energy, halihazırda ABD'nin Maine eyaletindeki 85 MW/8,5 GWh'lik proje (depolama kapasitesine göre dünyanın en büyük bataryası), Georgia'daki 15 MW/1,5 GWh'lik proje ve Minnesota'daki 10 MW/1 GWh sistem de dahil olmak üzere çeşitli sahalarda teknolojisini konuşlandırıyor.
    Kaynakça https://www.ess-news.com/2024/09/27/ireland-in-line-for-1-gwh-iron-air-battery-storage-project/ https://www.popularmechanics.com/science/energy/a42532492/iron-air-battery-energy-storage/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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