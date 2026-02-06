Çin'de 4 GWh kapasiteli dünyanın en büyük bataryalı enerji depolama tesisi hizmete girdi

12,8 GWh'lik dev kümenin son halkası
Bu proje, şirketin Bayannur, Ordos, Hohhot, Ulanqab, Xilingol ve Alxa bölgelerine yayılan 12,8 GWh’lik devasa enerji depolama kümesinin son halkası olma özelliği taşıyor. Envision, 4 GWh'lik amiral gemisi projesinin, "üç şarj ve üç deşarj" testini ve 72 saatlik kesintisiz deneme çalışmasını başarıyla tamamlayarak, Çin'in en büyük enerji depolama projesi olduğunu bildirdi.
12,8 GWh’lik enerji depolama kümesi tamamen spot elektrik piyasasına entegre edilecek. Envision’un yapay zeka sisteminde ticaret ajanları ile grid-forming ajanlarının koordineli çalışması sayesinde; tahmin, planlama, ticaret ve kendi kendine öğrenme süreçlerini kapsayan kapalı döngü bir operasyon modeli uygulanıyor. Bu yaklaşım, enerji ticaretinde hem karar kalitesini hem de uygulama hızını artırırken, yeni tip enerji depolama sistemlerinin elektrik piyasalarına geniş ölçekli katılımı için örnek teşkil ediyor.
Daha önceki uygulamalarda, Envision’un sistemi bilgedeki birçok sahada tahmin doğruluğunda aylarca ilk sırada yer aldı. Operasyonel verilere göre, bu projenin toplam yaşam döngüsü getirilerini %20’den fazla artırması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: