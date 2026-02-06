Çin'de 4 GWh kapasiteli dünyanın en büyük bataryalı enerji depolama tesisi hizmete girdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin'de dünyanın tek sahadaki en büyük elektrokimyasal enerji depolama tesisi olan Envision Jingyi Chagan Hada Enerji Depolama Santrali başarıyla şebekeye bağlandı. Toplam 4 GWh kapasiteye sahip olan tesis, tamamen Envision’un yapay zeka destekli enerji depolama sistemiyle donatıldı.

12,8 GWh'lik dev kümenin son halkası

Bu proje, şirketin Bayannur, Ordos, Hohhot, Ulanqab, Xilingol ve Alxa bölgelerine yayılan 12,8 GWh’lik devasa enerji depolama kümesinin son halkası olma özelliği taşıyor. Envision, 4 GWh'lik amiral gemisi projesinin, "üç şarj ve üç deşarj" testini ve 72 saatlik kesintisiz deneme çalışmasını başarıyla tamamlayarak, Çin'in en büyük enerji depolama projesi olduğunu bildirdi.

Tam Boyutta Gör Envision’un İç Moğolistan’da kurulu yapay zeka destekli enerji depolama sistemleri gelişmiş şebeke takip (grid-following) ve şebeke oluşturma (grid-forming) kabiliyetlerini bir arada sunuyor. Cihaz, sistem ve saha seviyelerini kapsayan üç katmanlı mimari ve tam ölçekli simülasyon altyapısı sayesinde, GW ölçeğindeki tesisler enerjilendirme anında doğrudan şebekeye bağlanabiliyor. Bu da devreye alma süresini kısaltırken, salınım risklerini azaltıyor ve şebeke desteğini güçlendiriyor.

12,8 GWh’lik enerji depolama kümesi tamamen spot elektrik piyasasına entegre edilecek. Envision’un yapay zeka sisteminde ticaret ajanları ile grid-forming ajanlarının koordineli çalışması sayesinde; tahmin, planlama, ticaret ve kendi kendine öğrenme süreçlerini kapsayan kapalı döngü bir operasyon modeli uygulanıyor. Bu yaklaşım, enerji ticaretinde hem karar kalitesini hem de uygulama hızını artırırken, yeni tip enerji depolama sistemlerinin elektrik piyasalarına geniş ölçekli katılımı için örnek teşkil ediyor.

Daha önceki uygulamalarda, Envision’un sistemi bilgedeki birçok sahada tahmin doğruluğunda aylarca ilk sırada yer aldı. Operasyonel verilere göre, bu projenin toplam yaşam döngüsü getirilerini %20’den fazla artırması bekleniyor.

