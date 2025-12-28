Giriş
    Maxxen Enerji'nin Aydın'daki 5 GWh kapasiteli batarya üretim tesisi devreye alındı

    Kontek Enerji iştiraki olan Maxxen'in Aydın’da kurduğu batarya üretim tesisi yıllık 5 GWh kapasiteyle faaliyete başladı. Tesis, şebeke ölçekli enerji depolama çözümleriyle küresel pazarı hedefliyor.

    Maxxen Enerji, 5 GWh kapasiteli batarya fabrikasını devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji yatırımları açısından bugün artık enerji üretimi kadar enerjinin verimli şekilde depolanabilmesi de kritik hâle gelmiş durumda. Güneş ve rüzgâr gibi kesintili kaynakların şebekeye entegrasyonu, yalnızca kurulu güçle değil; bu enerjinin ihtiyaç anında sisteme geri verilebilmesiyle anlam kazanıyor. Dolayısıyla Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS), enerji dönüşümünün belkemiği olarak görülüyor. Türkiye’de bugüne kadar daha çok ithalata dayalı ilerleyen bu alan, artık yerli üretim tarafında da ciddi bir ivme kazanıyor.

    Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri, Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştirakı olarak kurulan Maxxen Enerji’nin batarya üretim tesisinin devreye alınması oldu. Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesis, yıllık 5 Gigavat-saat (GWh) üretim kapasitesiyle faaliyete başladı; Üstelik bu kapasitenin orta vadede 10 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

    Maxxen Enerji'nin Tesisi, Şebeke Ölçekli Depolama İçin Üretim Yapacak

    Maxxen Enerji’nin tesisi, dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden olan Çin merkezli Hithium ile yapılan stratejik işbirliği kapsamında hayata geçirildi. Tesiste; büyük ölçekli yenilenebilir enerji santralleri, sanayi tesisleri ve mikro şebeke uygulamaları için şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri üretilecek.

    20 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste, enerji depolama çözümlerinin temel yapı taşlarını oluşturan batarya sistemlerinin yanı sıra, bu sistemlerin şebekeye entegrasyonunu sağlayan AC tarafı ekipmanlar da üretilecek. Bu bağlamda fabrikada, büyük ölçekli projeler için 5 MWh’lik DC konteyner çözümleri ile ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik AC kabinler üretilecek. Maxxen, sadece donanım üreticisi değil, uçtan uca çözüm sunan bir oyuncu olmayı hedefliyor.

    Hâlihazırda günde üç konteyner sevkiyatına imkân tanıyacak bir üretim hızına ulaşılan tesis, kalite ve güvenlik standartları açısından TÜV Rheinland sertifikasına sahip. Ayrıca fabrikanın LEED sertifikalı olması, enerji ve kaynak verimliliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Açılışa katılan Hithium Kurucu Ortağı Sean Sun ise Aydın’da kurulan fabrikanın tasarım ve kalite açısından, Hithium’un ABD’de yakın zamanda devreye aldığı tesislerle aynı seviyede olduğunu vurguladı.

    Maxxen'in Üretiminin Yaklaşık Yüzde 70'i İhracata Yönelik Olacak

    Maxxen Enerji, 5 GWh kapasiteli batarya fabrikasını devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Maxxen’in üretiminin yaklaşık %70’inin ihracata yönelik olacağını ve bu hedef doğrultusunda şirketin yurt dışı yapılanmasını da tamamladıklarını söyledi. Avrupa pazarı için İsviçre merkezli bir yapı kurulurken, Hollanda ve İngiltere’de ofisler açıldı; Ayrıca Almanya ve İspanya için de özel ekipler oluşturuldu. Tesisin daha resmi açılışı yapılmadan önce 250 MWh’nin üzerinde sipariş alınmış olması bu yöndeki çalışmaların oldukça olumlu ilerlediğini gösteriyor.

    Özdemir’in paylaştığı bir diğer dikkat çekici veri ise Maxxen ürünlerinin kilogram başına ihracat değerinin, Türkiye ortalamasının beş katından fazla olması. Bu durum, tesisin katma değeri yüksek bir üretim modeline odaklandığını ortaya koyuyor.

    Hücre Üretimi de Gündemde

    Enerji depolama sistemlerinin yalnızca donanım değil, aynı zamanda güçlü bir yazılım altyapısı gerektirdiğine dikkat çeken Maxxen Fabrika Koordinatörü Emrah Çoban, şirketin bu ihtiyaç için geliştirdiği “X-Series” yazılım platformunu da tanıttı. Maxxen’in kendi yazılım ekibi tarafından geliştirilen bu sistem, depolama çözümlerinin uzaktan izlenmesi, performans optimizasyonu ve öngörücü bakım gibi kritik fonksiyonları tek bir ekosistem altında topluyor.

    Şu an için batarya sistemlerinin montaj ve entegrasyonuna odaklanan fabrikanın, ilerleyen dönemde batarya hücresi üretimi yapma ihtimali de masada. Tolga Murat Özdemir, bu konuda net bir takvim vermekten kaçınsa da yakın gelecekte bu yönde olumlu gelişmeler paylaşabileceklerini ifade etti.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aydinda-maxxen-enerjinin-enerji-depolama-tesisi-acildi/3777580 https://yesilekonomi.com/maxxen-enerjinin-fabrikasi-devreye-girdi/
