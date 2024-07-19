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    Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

    Küresel elektrik talebi son yirmi yılın en hızlı artışını yaşıyor, ancak Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, güneş enerjisi 2024 ve 2025'te talep artışının yarısını karşılayacak.
    Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrik talebi, son yirmi yılın en hızlı artışını yaşıyor ve bu artışı karşılamak için güneş enerjisi kilit bir rol oynayacak. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yeni yayımlanan raporuna göre 2024 ve 2025 yıllarında küresel elektrik talep artışının yarısını güneş enerjisi karşılayacak.

    Rapora göre, küresel elektrik talebi 2023'teki yüzde 2.5'lik artıştan sonra 2024'te yaklaşık yüzde 4 oranında artacak. Bu, 2007'den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını temsil edecek. Küresel elektrik tüketimindeki bu artışın 2025'te de yaklaşık yüzde 4 oranında devam etmesi bekleniyor.

    Güneş enerjisi, talebin yarısını karşılayacak

    Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının dd bu yıl ve gelecek yıl hızla büyümesi ve küresel elektrik arzındaki paylarını 2023'te yüzde 30'dan 2025'te yüzde 35'e yükseltmesi bekleniyor. Bununla birlikte 2025 yılında, dünya genelinde yenilenebilir enerjiler tarafından üretilen elektrik miktarının kömürden üretilen miktarı ilk kez geçeceğine dikkat çekiliyor. Bu gelişme, güneş ve rüzgar enerjisinin önemini daha da artırıyor. Aktarılanlara göre güneş enerjisinin 2024 ve 2025 yıllarında küresel elektrik talep artışının yaklaşık yarısını tek başına karşılaması bekleniyor. Güneş ve rüzgar enerjisi birlikte ise bu artışın yüzde 75'ini karşılayabilir.
    Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak Tam Boyutta Gör
    Ancak, yenilenebilir enerjilerin hızlı artışına rağmen, küresel elektrik üretiminde kömürün rolü hemen azalmayacak. Özellikle Çin ve Hindistan'daki yüksek talep artışı, kömür kullanımını sabit tutuyor. Bu nedenle, küresel elektrik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları sabit kalıyor. 2024'te hafif bir artış ve 2025'te ise bir düşüş bekleniyor. Ek olarak, Çin'deki hidroelektrik üretiminin güçlü bir toparlanma göstermesi, kömürle çalışan elektrik üretimini sınırlayıp bu yıl küresel elektrik sektörü emisyonlarında hafif bir düşüşe yol açabileceği de belirtiliyor.

    Hindistan'da, güçlü ekonomik faaliyetler ve yoğun sıcak hava dalgaları nedeniyle bu yıl elektrik talebinin yüzde 8 oranında artması bekleniyor. Çin'de ise çeşitli sanayi sektörlerindeki güçlü faaliyetler nedeniyle talep artışı yüzde 6'yı geçecek. İklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklığındaki artış elektrik tüketimini de doğal olarak artırıyor.

    ABD'deki elektrik talebi ise 2023'teki düşüşün ardından 2024'te yüzde 3 oranında toparlanacak. Bu toparlanma, sürekli ekonomik büyüme, artan soğutma talebi ve genişleyen veri merkezi sektörü ile desteklenecek. AB'de ise enerji krizinin ardından elektrik talebinin yüzde 1.7 oranında büyümesi bekleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/18/electricity-demand-growth-at-its-highest-in-two-decades-and-solar-will-meet-half-the-increase/ https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-july-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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