Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

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Tam Boyutta Gör Küresel elektrik talebi, son yirmi yılın en hızlı artışını yaşıyor ve bu artışı karşılamak için güneş enerjisi kilit bir rol oynayacak. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yeni yayımlanan raporuna göre 2024 ve 2025 yıllarında küresel elektrik talep artışının yarısını güneş enerjisi karşılayacak.

Rapora göre, küresel elektrik talebi 2023'teki yüzde 2.5'lik artıştan sonra 2024'te yaklaşık yüzde 4 oranında artacak. Bu, 2007'den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını temsil edecek. Küresel elektrik tüketimindeki bu artışın 2025'te de yaklaşık yüzde 4 oranında devam etmesi bekleniyor.

Güneş enerjisi, talebin yarısını karşılayacak

Tam Boyutta Gör Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının dd bu yıl ve gelecek yıl hızla büyümesi ve küresel elektrik arzındaki paylarını 2023'te yüzde 30'dan 2025'te yüzde 35'e yükseltmesi bekleniyor. Bununla birlikte 2025 yılında, dünya genelinde yenilenebilir enerjiler tarafından üretilen elektrik miktarının kömürden üretilen miktarı ilk kez geçeceğine dikkat çekiliyor. Bu gelişme, güneş ve rüzgar enerjisinin önemini daha da artırıyor. Aktarılanlara göre güneş enerjisinin 2024 ve 2025 yıllarında küresel elektrik talep artışının yaklaşık yarısını tek başına karşılaması bekleniyor. Güneş ve rüzgar enerjisi birlikte ise bu artışın yüzde 75'ini karşılayabilir.

Tam Boyutta Gör Ancak, yenilenebilir enerjilerin hızlı artışına rağmen, küresel elektrik üretiminde kömürün rolü hemen azalmayacak. Özellikle Çin ve Hindistan'daki yüksek talep artışı, kömür kullanımını sabit tutuyor. Bu nedenle, küresel elektrik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları sabit kalıyor. 2024'te hafif bir artış ve 2025'te ise bir düşüş bekleniyor. Ek olarak, Çin'deki hidroelektrik üretiminin güçlü bir toparlanma göstermesi, kömürle çalışan elektrik üretimini sınırlayıp bu yıl küresel elektrik sektörü emisyonlarında hafif bir düşüşe yol açabileceği de belirtiliyor.

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Hindistan'da, güçlü ekonomik faaliyetler ve yoğun sıcak hava dalgaları nedeniyle bu yıl elektrik talebinin yüzde 8 oranında artması bekleniyor. Çin'de ise çeşitli sanayi sektörlerindeki güçlü faaliyetler nedeniyle talep artışı yüzde 6'yı geçecek. İklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklığındaki artış elektrik tüketimini de doğal olarak artırıyor.

ABD'deki elektrik talebi ise 2023'teki düşüşün ardından 2024'te yüzde 3 oranında toparlanacak. Bu toparlanma, sürekli ekonomik büyüme, artan soğutma talebi ve genişleyen veri merkezi sektörü ile desteklenecek. AB'de ise enerji krizinin ardından elektrik talebinin yüzde 1.7 oranında büyümesi bekleniyor.

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Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak