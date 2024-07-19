Güneş enerjisi, küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

Rapora göre, küresel elektrik talebi 2023'teki yüzde 2.5'lik artıştan sonra 2024'te yaklaşık yüzde 4 oranında artacak. Bu, 2007'den bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını temsil edecek. Küresel elektrik tüketimindeki bu artışın 2025'te de yaklaşık yüzde 4 oranında devam etmesi bekleniyor.
Güneş enerjisi, talebin yarısını karşılayacak
Hindistan'da, güçlü ekonomik faaliyetler ve yoğun sıcak hava dalgaları nedeniyle bu yıl elektrik talebinin yüzde 8 oranında artması bekleniyor. Çin'de ise çeşitli sanayi sektörlerindeki güçlü faaliyetler nedeniyle talep artışı yüzde 6'yı geçecek. İklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklığındaki artış elektrik tüketimini de doğal olarak artırıyor.
ABD'deki elektrik talebi ise 2023'teki düşüşün ardından 2024'te yüzde 3 oranında toparlanacak. Bu toparlanma, sürekli ekonomik büyüme, artan soğutma talebi ve genişleyen veri merkezi sektörü ile desteklenecek. AB'de ise enerji krizinin ardından elektrik talebinin yüzde 1.7 oranında büyümesi bekleniyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.