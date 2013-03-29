Iron Man 3'ün mobil oyunu, 25 Nisan tarihinde yayınlanacak

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Marvel ile yaptığı iş birliği kapsamında Iron Man 3'ü mobil oyuncularla buluşturmak için hazırlanıyor.





3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olan yapım, serinin diğer mobil oyunlarının aksine sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım, 25 Nisan tarihinde uygulama mağazalarındaki yerini alacakken, henüz herhangi bir fiyatlandırma bilgisi paylaşılmış değil. Ancak, yapımın Free to Play yapıda olması oldukça muhtemel.





Iron Man 3'ün serinin hayranı olan mobil oyunculara nasıl bir deneyim yaşatacağını 25 Nisan tarihinde hep birlikte göreceğiz.







http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KKflXaTdszs