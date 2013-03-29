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Iron Man 3'ün mobil oyunu, 25 Nisan tarihinde yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Iron Man 3'ün mobil oyunu, 25 Nisan tarihinde yayınlanacak
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Marvel ile yaptığı iş birliği kapsamında Iron Man 3'ü mobil oyuncularla buluşturmak için hazırlanıyor.

3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olan yapım, serinin diğer mobil oyunlarının aksine sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım, 25 Nisan tarihinde uygulama mağazalarındaki yerini alacakken, henüz herhangi bir fiyatlandırma bilgisi paylaşılmış değil. Ancak, yapımın Free to Play yapıda olması oldukça muhtemel.

Iron Man 3'ün serinin hayranı olan mobil oyunculara nasıl bir deneyim yaşatacağını 25 Nisan tarihinde hep birlikte göreceğiz. 
 


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KKflXaTdszs Yorum Yaz
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Carfreak 6 yıl
Bu mu şimdi
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Gestapo SS 6 yıl
cep telefonuna göre idare eder,gelsin oynayalım karar veririz iyimi-kötümü..
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butze 6 yıl
Kötü gözüküyor
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Zig Zag 6 yıl
Bence hiç 25 gün beklemeyin. Gidin Verticus indirin aynı oyun nerdeyse. Sadece bunun çevre planlaması vs. yok. Iron Man sehirde geciyor ve grafikler de cok iyi olur tahminimce. Neyse ciktigi gun indiririm 25pp'den
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Firmaların filmlerin isimlerini kullanarak kazanç elde etmelerinden nefret ediyorum.
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Nerevarine 6 yıl
Koşu türü sanmıştım ama ya. Bu uçuyor indirmem.
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Moribito 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Firmaların filmlerin isimlerini kullanarak kazanç elde etmelerinden nefret ediyorum.

Firma degilki sadece, cizgi roman sahibinden, yayinlayicisina, hollywood'a kadar herkese telif hakki parasi oduyor Gameloft gibi oyun firmalari, kisacasi herkes kazaniyor bu isten.
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LegendM 6 yıl
Böyle kaliteli bir filme böyle saçma oyun yapmak zaten gameloft'a yakışır
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