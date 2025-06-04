The Fantastic Four: First Steps'ten yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Marvel filmleri son dönemde albenisini epey yitirmiş olsa da stüdyonun belli başlı filmleri hâlâ merak uyandırıyor. Nitekim yeni Fantastik Dörtlü filmi de bu yazın en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. 25 Temmuz'da vizyona girecek olan The Fantastic Four: First Steps'in biletlerini şimdiden satışa çıkaran Marvel, bu gelişmeyi duyurmak için filmden yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı.

The Fantastic Four: First Steps, 25 Temmuz'da Vizyona Girecek

Matt Shankman (WandaVision)'ın yönettiği The Fantastic Four: First Steps, her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olsa da aslında paralel bir evrende geçiyor. 1960'lar Amerika'sının retro füturistik bir versiyonunu andıran bu dünyada tehlikelerle yüzleşen Fantastik Dörtlü, Galactus adlı büyük bir tehdidin Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu öğreniyor.

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Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandırıyor. Bu filmde farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkacak olan Silver Surfar'a ise Julia Garner (Ozark) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles eşlik ediyor.

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The Fantastic Four: First Steps'ten yeni bir fragman yayınlandı

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