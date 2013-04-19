Iron Man 3'ün mobil oyunu Free to Play olarak sunulacak

Haber Editörü
Gameloft'un Marvel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde geliştirilen Iron Man 3'ün yeni mobil oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.
3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olacak olan yapım, sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Yeni tanıtım videosunda yapımın mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, toplamda 18 farklı geliştirilebilir zırhında oyunda yer edineceği açıklanıyor. Ancak, zırh üzerindeki geliştirmelerin sağlık, zırha has özellik ve silahlar olmak üzere üç farklı alanda yapılabilecek.
Android ve iOS platformları için geliştirilen sonsuz koşu türündeki Iron Man 3'ün 25 Nisan tarihinde yayınlanacağını da hatırlatalım.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lunP3Sq-afI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çıktı bile mükemmel oyun ama subway surf ve temple run kopyası gibi biraz
Kaptan amerikanın zırhı oyunda varmı acaba? fragmanda gördüğümüz henüz göremedim oyunda
Enerji doluyor muymus hic farketmemisim en fazla 40 saniye bekletiyor
Android icin halen yok
Ben de iPad de indirdim iyi yapmislar gercekten.....
play.google.com/...
O 18 zırhın da 16sını parayla alabıleceksınız. Sanslıysanız belkı 15ını.
Gameloft tam bunun için youtube yorumlarında cevap vermiş
We understand that some users don't particularly like Freemium games.
But in IM3 all content can be unlocked just by leveling up or completing missions. We hope it will change the way you think about Freemium games!