Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Iron Man 3'ün mobil oyunu Free to Play olarak sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
47
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Iron Man 3'ün mobil oyunu Free to Play olarak sunulacak
Gameloft'un Marvel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde geliştirilen Iron Man 3'ün yeni mobil oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olacak olan yapım, sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Yeni tanıtım videosunda yapımın mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, toplamda 18 farklı geliştirilebilir zırhında oyunda yer edineceği açıklanıyor. Ancak, zırh üzerindeki geliştirmelerin sağlık, zırha has özellik ve silahlar olmak üzere üç farklı alanda yapılabilecek.

Android ve iOS platformları için geliştirilen sonsuz koşu türündeki Iron Man 3'ün 25 Nisan tarihinde yayınlanacağını da hatırlatalım.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lunP3Sq-afI Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Carfreak 6 yıl
Saçma sapan bir oyun. En azından artık bizi de adamdan sayıp oyunları Türkçe yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doctor 6 yıl MAVİT
MAVİT








 

Gameloft'un Marvel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde geliştirilen Iron Man 3'ün yeni mobil oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.



3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olacak olan yapım, sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Yeni tanıtım videosunda yapımın mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, toplamda 18 farklı geliştirilebilir zırhında oyunda yer edineceği açıklanıyor. Ancak, zırh üzerindeki geliştirmelerin sağlık, zırha has özellik ve silahlar olmak üzere üç farklı alanda yapılabilecek.



Android ve iOS platformları için geliştirilen sonsuz koşu türündeki Iron Man 3'ün 25 Nisan tarihinde yayınlanacağını da hatırlatalım.



çıktı bile
mükemmel oyun ama subway surf ve temple run kopyası gibi biraz

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lost.shoot 6 yıl
yüklememle 2 el atıp silmem bir oldu kontrolü zor ve sıkıcı sürekli uç uç nereye kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunlab 6 yıl
vay be herkez begenmiş ben begenmedim pek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
can_navaro5 6 yıl
google play e daha düşmedi mi bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opricnik 6 yıl
Oyun Türkçe altyazılı bu arada hoş detay.
Kaptan amerikanın zırhı oyunda varmı acaba? fragmanda gördüğümüz henüz göremedim oyunda
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gukama 6 yıl
644 mb mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 6 yıl
Bu da yeni tuzak. Bedava diyorlar sonra bolum atlamak icin bir gun bekliyorsun ko enerjisi dolsun falan filan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RainKnight 6 yıl lazloo
lazloo
Bu da yeni tuzak. Bedava diyorlar sonra bolum atlamak icin bir gun bekliyorsun ko enerjisi dolsun falan filan.

Enerji doluyor muymus hic farketmemisim
en fazla 40 saniye bekletiyor

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kervan95 6 yıl
Ben beğendim asus nexus 7 zevkli olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RainKnight 6 yıl
Oyunu sabah 4s'e indirdim ben begendim guzel olmus ama zirhlari acmak icin kasmak gerekecek baya


Android icin halen yok
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 6 yıl RainKnight
rainbow05
Oyunu sabah 4s'e indirdim ben begendim guzel olmus ama zirhlari acmak icin kasmak gerekecek baya


Android icin halen yok


Ben de iPad de indirdim iyi yapmislar gercekten.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl RainKnight
rainbow05

Oyunu sabah 4s'e indirdim ben begendim guzel olmus ama zirhlari acmak icin kasmak gerekecek baya


Android icin halen yok


play.google.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 6 yıl
Geldi yine ...m. Ucretsiz olacak diye sevinenler var. Oyunun sinifi Freemium ya da Pay to win olmali bence. Ganeloft yapacak da free to play olacak. :D

O 18 zırhın da 16sını parayla alabıleceksınız. Sanslıysanız belkı 15ını.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 6 yıl darkest earth
darkest earth

Geldi yine ...m. Ucretsiz olacak diye sevinenler var. Oyunun sinifi Freemium ya da Pay to win olmali bence. Ganeloft yapacak da free to play olacak. :D

O 18 zırhın da 16sını parayla alabıleceksınız. Sanslıysanız belkı 15ını.

Gameloft tam bunun için youtube yorumlarında cevap vermiş


We understand that some users don't particularly like Freemium﻿ games.
But in IM3 all content can be unlocked﻿ just by leveling up or completing missions.﻿ We hope it will change the way you think about Freemium games!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gukama 6 yıl
Güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
4 etiket daha gameloft uygulama haber marvel ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Bol Vitaminli" Teknoloji ve Oyun Programı 19 Nisan 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim