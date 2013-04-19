Iron Man 3'ün mobil oyunu Free to Play olarak sunulacak

Gameloft'un Marvel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde geliştirilen Iron Man 3'ün yeni mobil oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.





3 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Iron Man 3 filminin hikayesiyle paralel bir işleyişe sahip olacak olan yapım, sonsuz koşu türünde karşımıza çıkacak. Yeni tanıtım videosunda yapımın mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, toplamda 18 farklı geliştirilebilir zırhında oyunda yer edineceği açıklanıyor. Ancak, zırh üzerindeki geliştirmelerin sağlık, zırha has özellik ve silahlar olmak üzere üç farklı alanda yapılabilecek.





Android ve iOS platformları için geliştirilen sonsuz koşu türündeki Iron Man 3'ün 25 Nisan tarihinde yayınlanacağını da hatırlatalım.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lunP3Sq-afI