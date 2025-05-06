Thunderbolts'un ismi çıkışından sonra değiştirildi; Avengers detayı dikkat çekti

Thunderbolts'un İsmi The New Avengers Olarak Değiştirildi
Bu teoriyi öne sürenler, günün sonunda haklı çıktı. Çünkü Marvel, çıkışından bir hafta sonra Thunderbolts'un ismini The New Avengers olarak değiştirdi. Thunderbolts'u izleme şansı yakalayanlar bu değişimin yolda olduğunun farkındaydı. Ancak dün gelen paylaşımlarla birlikte geri kalanlar da bu durumdan haberdar edilmiş oldu.
Film çıktıktan bir hafta sonra gelen bu değişimin filmin tanıtımına ve dolayısıyla gişesine katkıda bulunacağı düşünülüyor. Özellikle filmin ismindeki Avengers detayı, "Thunderbolts"a pek ilgi göstermeyen izleyicileri de cezbedebilir. Thunderbolts (The New Avengers) genel olarak olumlu yorumlar almış olsa da gişede biraz tutuk başladı.
The New Avengers, Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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