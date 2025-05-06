Thunderbolts'un ismi çıkışından sonra değiştirildi; Avengers detayı dikkat çekti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör "Marvel'ın Suicide Squad'ı" olarak tanımlanan Thunderbolts* filmi için seçilen isim, ilk günden itibaren bir sürprize işaret ediyordu. Çünkü Thunderbotls isminin sonunda bir asterisk (*) vardı. Bu yüzden Marvel'ın Thunderbolts ismini daha sonra değiştirebileceği konuşulmaya başlandı. Hatta çizgi romanlardan yola çıkarak bu ismin The New Avengers olacağı öne sürüldü.

Thunderbolts'un İsmi The New Avengers Olarak Değiştirildi

Bu teoriyi öne sürenler, günün sonunda haklı çıktı. Çünkü Marvel, çıkışından bir hafta sonra Thunderbolts'un ismini The New Avengers olarak değiştirdi. Thunderbolts'u izleme şansı yakalayanlar bu değişimin yolda olduğunun farkındaydı. Ancak dün gelen paylaşımlarla birlikte geri kalanlar da bu durumdan haberdar edilmiş oldu.

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Film çıktıktan bir hafta sonra gelen bu değişimin filmin tanıtımına ve dolayısıyla gişesine katkıda bulunacağı düşünülüyor. Özellikle filmin ismindeki Avengers detayı, "Thunderbolts"a pek ilgi göstermeyen izleyicileri de cezbedebilir. Thunderbolts (The New Avengers) genel olarak olumlu yorumlar almış olsa da gişede biraz tutuk başladı.

The New Avengers, Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor

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