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    İşitme kaybı tedavisi için yeni bir yöntem geliştirildi

    Geliştirilen yeni yöntem, bir gen üzerinde yapılan değişikliklerle bir hücrenin hem iç tüy hem de dış tüy hücresi olarak çalışabilmesine olanak tanıyarak işitme kaybı tedavisinde yeni bir yol sunuyor.
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    İşitme kaybı tedavisi için yeni bir yöntem geliştirildi
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    Northwestern Üniversitesi bilim insanları, yaşlanma, gürültü ve bazı kanser tedavisi ilaçlarına bağlı işitme kaybının nedenlerini ele alarak geri dönüşü olmayan işitme kaybı tedavisi için önemli bir atılım gerçekleştirdiler.

    İç tüy hücrelerini dış tüy hücrelerine dönüştürmek

    İç kulağı çevreleyen ve işitme duyusu için temel duyu hücreleri olan kulak tüy hücrelerine odaklanılan çalışmada, yaşlanma ve aşırı gürültü gibi etmenlerin hücrelerin ölümüne neden olması sonrasında yaşanan işitmede geri dönüşü olmayan bozulmanın önlenmesi veya kaybın geri getirilmesi adına kulak tüy hücrelerinin yenilenmesi için yeni bir tedavi yöntemi araştırıldı.

    Ölümü sağırlık ve işitme kaybına neden olan, embriyoda gelişen ve sonrasında çoğalmayan dış tüy hücreleri, ses dalgalarından gelen basınca tepki olarak genişleyip büzülerek iç tüy hücrelerinin sesleri nöronlara iletmesi için sesi yükseltiyor.

    Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda iç ve dış tüylü hücre farklılaşmasının ana düzenleyicisi olarak tanımladıkları TBX2 adı verilen ana gen anahtarı üzerinde çalışma yapmaları gerektiğini anladılar ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarda gen bloke edildiğinde, iç tüy hücresinin bir dış tüy hücresi haline geldiğini gözlemlediler.

    Araştırma ekibi, geni açıp kapatarak bir hücreyi iki yönlü(hem iç tüy hücresi hem dış tüy hücresi) olarak kullanmanın işitme kaybının tedavisi için gerçekleştirilebilecek önemli bir yöntem olduğunu söylüyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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