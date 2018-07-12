İskoçya'daki pompaj depolamalı hidroelektrik santral 400 bin konuta enerji sağlayacak

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Rüzgar türbinleri ile yenilenebilir enerji alanında adından söz ettiren İskoçya, geçtiğimiz yıl ülkede kullanılan elektriğin yüzde 69'unu yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak bir rekora imza atmıştı. Bu rekorla yetinmeyen ülkedeki ana hedef ise 2020 yılında tamamen yenilebilir enerjiden güç alan bir ülke haline gelmek. Ülkenin bu hedefine ulaşması için en büyük dayanağı rüzgar enerjisi ve dolayısıyla rüzgar türbinleri ancak hava koşullarına bağlı olarak rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bu sorunu çözmek isteyen yetkililer devasa bir pompaj depolamalı hidroelektrik santraliyle rüzgar türbinlerini desteklemeyi planlıyor.





PDHES ile rüzgar enerjisine destek sağlayacak

Avustralya, İsviçre ve Çin'de yenilenebilir enerji politikasını ciddi katkı sağlayan pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri(PDHES) bir tür elektrik enerjisi depolama biçimidir. İki su havuzunda dayanan PDHES sistemlerinde elektrik ihtiyacının ve elektrik ücretinin yüksek olduğu zaman dilimlerinde yukarıdaki havuzda tutulan su aşağıdaki havuza aktarılarak türbinlerin dönmesiyle karbondioksit salınımı gerçekleşmeden elektrik üretiliyor. Elektrik tüketimin az ve elektrik ücretinin düşük olduğu dönemlerde ise pompalar aracılığıyla aşağıdaki havuzda bulunan su yukarıdaki havuza aktarılıyor. Böylece havuzlarda depolanan su ile defalarca ciddi boyutlarda elektrik üretilebiliyor.





Tabi bu sistem tek başına kullanıldığında tükettiği enerji, ürettiği enerjiden fazla olduğu için işlevsiz kalsa da sürekli olarak sabit enerji sağlamayan kaynaklarla(rüzgar enerjisi gibi) kullanıldığında elektrik tüketimine ciddi katkı sağlayabiliyor. Açık deniz rüzgar çiftlikleriyle meşhur olan İskoçya'da, enerji yatırım şirketi ILI, efsanevi Loss Nech canavarıyla tanınan Loss Nech Gölü'ne dev bir PDHES sistemi kurmayı planlıyor.





400 bin konuta 6 saat boyunca kesintisiz enerji

Red John adı verilen proje için Loss Nech Gölü'nün yakınlarındaki bir tepede 5.4 milyon metreküplük su havuzu oluşturulması ve bu havuz ile göl arasında 2.5 kilometrelik boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Böylece tepedeki su havuzundaki su ihtiyaç anında serbest bırakılarak 100 metre aşağıdaki göle aktarılabilecek. 400 megawattlık kapasiteye sahip olacağı belirtilen Red John tesisi ile 1 milyon konuta ihtiyaç anında bir saat boyunca enerji sağlanabileceği belirtiliyor. Şirketin bölgedeki nüfusa göre koyduğu hedef ise 400 bin konuta 6 saat boyunca kesintisiz enerji sağlamak.





Hükümete sunulan planın onaylanması halinde üç ila beş yıl içinde tamamlanacağı ve en geç 2024 yılında tesisin faaliyete geçeceği belirtiliyor. Tabi kurulması halinde Red John tesisi, Loch Ness çevresindeki tepelerin güzelliğine gölge düşürecek. Buna ek olarak göl ve çevresindeki ekolojik hayatın da etkilenecek olması tesisin onay almada zorlanabileceğini işaret ediyor. Yine de ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kararlı bir tavır sergileyen ILI şirketi yakın zamanda onayı alıp tesis için çalışmalara başlamayı planlıyor.

https://cleantechnica.com/2018/07/10/monstrous-loch-ness-pumped-hydro-storage-plan-revealed/