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İşlemci tasarımında kritik öneme sahip bir yöneticisi Apple'dan ayrıldı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci tasarımında kritik öneme sahip bir yöneticisi Apple'dan ayrıldı
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Apple ilk defa 27 Ocak'ta tanıttığı ve 3 Nisan'da satışa sunmaya hazırlandığı iPad isimli tablet bilgisayarıyla birlikte çok önemli bir strateji değişikliği ile Samsung'dan temin ettiği işlemciler yerine kendi geliştirdiği A4 işlemcisini (1GHz) kullanmaya başlamıştı. ARM mimarisini temel alan yeni işlemci tam anlamıyla özgün bir Apple çözümü sayılmaz aslında zira bilindiği üzere işlemciyi tasarlayan firma, Apple tarafından satın alınan P.A Semi isimli yarıiletken tasarım firmasıydı. 278 milyon dolarlık bir bedelle Apple çatısı altına giren firmanın yöneticileri, Apple'dan ayrılmaya devam ediyorlar.

Kısa bir süre önce P.A Semi çalışan bazı mühendislerin Apple'dan ayrıldığı bilgisi yurt dışı haber merkezlerine düşmüştü. Gelen yeni bilgilere göre P.A. Semi firmasını kurucusu ve tepe yöneticisi Dan Dobberpuhl da Apple ile yollarını ayırdı. Açıklanan bilgilere göre yine yonga çalışmaları için yeni bir başlangıç yapmak isteyen Dobberpuhl bu nedenle Apple'dan ayrılırken, Linley Group analisti Linley Gwennap konuyla ilgili açıklamasında Dobberpuhl'un ayrılış nedeni olarak özgürce başlangıçlar yapmaktan hoşlanması ve Apple'ın kurum için düzenlemelerinden hoşlanmamasını gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Apple, bir süre önce yonga seti çalışmalarına öncülük etmek üzere AMD ağırlıklı olmak üzere aralarında Microsoft'un da olduğu bazı firmalardan üst düzey yöneticileri kadrosuna katmıştı.


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sertacaygun 9 yıl
Adam öldü sandım. Intel'in işi midir acep, diye düşünmeden de edemedim hani ! Allah uzun ömür versin :) .
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Batuist 9 yıl
evet bağlığa bakarak bende adamın öldüğü kanısına varmıştım .. öyle bir başlık atılmış ki bir an kendimi dengesiz chip sayfasında bulduğumu zannettim sonra baktım ki yok DHtayım.. meğer adam istifa etmiş..
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Bukalemun 9 yıl
Elindeki bütçe sattığı bu kusurlu ürünlerden karşılık bizden aldığı paralardan oluşuyor. kısaca çok NET belirteyim, DOĞRU DÜRÜST İŞLEMCİ + GRAFİK PERFORMANSI SUNAN YONGA SETİ ve ileri dönük teknolojili DONANIM ve dünyada kullanım görmüş prg. ları reddederek APPLE daha çok haber olur.
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feylosoft 9 yıl
Bende adam öldü sandım meğer istifa etmiş:)
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desert_rain 9 yıl

Bukalemun

Elindeki bütçe sattığı bu kusurlu ürünlerden karşılık bizden aldığı paralardan oluşuyor. kısaca çok NET belirteyim, DOĞRU DÜRÜST İŞLEMCİ + GRAFİK PERFORMANSI SUNAN YONGA SETİ ve ileri dönük teknolojili DONANIM ve dünyada kullanım görmüş prg. ları reddederek APPLE daha çok haber olur.


Hangi kusurlu ürün?
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Bukalemun 9 yıl
Elindeki bütçe sattığı bu kusurlu ürünlerden karşılık bizden aldığı paralardan oluşuyor. kısaca çok NET belirteyim, DOĞRU DÜRÜST İŞLEMCİ + GRAFİK PERFORMANSI SUNAN YONGA SETİ ve ileri dönük teknolojili DONANIM ve dünyada kullanım görmüş prg. ları reddederek APPLE daha çok haber olur.
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yc#1 9 yıl
Apple için fazla bir kayıp olmaz. Adamlar ellerindeki bütçeyle istedikleri mühendisi bünyelerine katabilir.
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