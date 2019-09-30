Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor

Her ne kadar kolay bir iş olsa ve göreceli olarak kısa zaman gerektirse de bazı kişilerin diş fırçalama alışkanlığı bulunmuyor. Diş fırçası üreticeleri de bu durumu değiştirmek için yeni projeler geliştiriyor. Yeni geliştirilen Encompass adlı elektrikli bir dış fırçası ile tüm dişlerin 20 saniye içerisinde fırçalanacağı iddia ediliyor.

Dişlerin fırçalanmasını sağlayan kısım : Hava kesesi

Ayrıca Bkz.

"İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi"

https://newatlas.com/health-wellbeing/encompass-electric-toothbrush/

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adlı diş fırçasının uzun bir tutamacı veşeklinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlığı bulunuyor. Diş fırçasını kullanacak kişi önce diş fırçasınınsürüyor daha sonra ağızlığı ısırıyor. Cihazın ısırıkları tolere etmek ve dişlerin boyutları ile şekillerine uyum sağlamak için esnek malzemeden üretildiği belirtiliyor.Kullanıcılar daha sonra fırçanın motorunu çalıştırıyor ve motor; ağızlığın içerisinde bulunan bir türhızlı bir şekilde şişirip söndürüyor. Bu sayede ağızlık kısmının alt ve üst tarafları saniyedekez aşağı ve yukarı hareket ediyor.Bu sayede ağızlığın ısırıldığı taraftaki dişler 10 saniye içerisinde fırçalanmış oluyor. Yeni geliştirilen diş fırçasınınsatışa sunulması planlanıyor.