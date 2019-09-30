Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor

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Her ne kadar kolay bir iş olsa ve göreceli olarak kısa zaman gerektirse de bazı kişilerin diş fırçalama alışkanlığı bulunmuyor. Diş fırçası üreticeleri de bu durumu değiştirmek için yeni projeler geliştiriyor. Yeni geliştirilen Encompass adlı elektrikli bir dış fırçası ile tüm dişlerin 20 saniye içerisinde fırçalanacağı iddia ediliyor.
Encompass adlı diş fırçasının uzun bir tutamacı ve J harfi şeklinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlığı bulunuyor. Diş fırçasını kullanacak kişi önce diş fırçasının ağızlık kısmına diş macunu sürüyor daha sonra ağızlığı ısırıyor. Cihazın ısırıkları tolere etmek ve dişlerin boyutları ile şekillerine uyum sağlamak için esnek malzemeden üretildiği belirtiliyor.
Dişlerin fırçalanmasını sağlayan kısım : Hava kesesi
Kullanıcılar daha sonra fırçanın motorunu çalıştırıyor ve motor; ağızlığın içerisinde bulunan bir tür hava kesesini hızlı bir şekilde şişirip söndürüyor. Bu sayede ağızlık kısmının alt ve üst tarafları saniyede 100 kez aşağı ve yukarı hareket ediyor.
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Bu sayede ağızlığın ısırıldığı taraftaki dişler 10 saniye içerisinde fırçalanmış oluyor. Yeni geliştirilen diş fırçasının 189 dolara satışa sunulması planlanıyor.
https://newatlas.com/health-wellbeing/encompass-electric-toothbrush/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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