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    Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor

    Yeni geliştirilen Encompass adlı elektrikli bir dış fırçası ile tüm dişlerin 20 saniye içerisinde fırçalanacağı iddia ediliyor. Diş fırçasının 189 dolara satışa sunulması planlanıyor.
    2 sa.
    1,9b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Her ne kadar kolay bir iş olsa ve göreceli olarak kısa zaman gerektirse de bazı kişilerin diş fırçalama alışkanlığı bulunmuyor. Diş fırçası üreticeleri de bu durumu değiştirmek için yeni projeler geliştiriyor. Yeni geliştirilen Encompass adlı elektrikli bir dış fırçası ile tüm dişlerin 20 saniye içerisinde fırçalanacağı iddia ediliyor.

    Encompass adlı diş fırçasının uzun bir tutamacı ve J harfi şeklinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlığı bulunuyor. Diş fırçasını kullanacak kişi önce diş fırçasının ağızlık kısmına diş macunu sürüyor daha sonra ağızlığı ısırıyor. Cihazın ısırıkları tolere etmek ve dişlerin boyutları ile şekillerine uyum sağlamak için esnek malzemeden üretildiği belirtiliyor.

    Dişlerin fırçalanmasını sağlayan kısım : Hava kesesi


    Kullanıcılar daha sonra fırçanın motorunu çalıştırıyor ve motor; ağızlığın içerisinde bulunan bir tür hava kesesini hızlı bir şekilde şişirip söndürüyor. Bu sayede ağızlık kısmının alt ve üst tarafları saniyede 100 kez aşağı ve yukarı hareket ediyor.

    Ayrıca Bkz. "İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi"

    Bu sayede ağızlığın ısırıldığı taraftaki dişler 10 saniye içerisinde fırçalanmış oluyor. Yeni geliştirilen diş fırçasının 189 dolara satışa sunulması planlanıyor.

    https://newatlas.com/health-wellbeing/encompass-electric-toothbrush/ Yorum Yaz
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    FatihAsl 2 sa. en beğenilen John Wick
    diş fırçalarken kayalıklardan mı atlıyorsun.
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    Spider_hip 2 sa. John Wick
    Daha diş fırçalarken bunca yerini sakatlayabiliyorsan bence nicki değiştir. Yazık başka biri kullansın.
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    strathmorea 1 sa.
    2 dk der ama neredeyse diş fırçalayanların %90'ı 30 saniye fırçalar buna bende dahilim. Ortalama doğrulukta ağzımızın %40 ını dahi temizlemiyoruz aslında. Döner saplı şarjlı fırçalar 6 kata kadar daha iyi fırçalıyor deniyor. Haberdeki yeni ürün gayet mantıklı geldi.
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    Cengiz55 1 sa.
    Diş fırçalamak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Adamlar güzel bir icat yapmış.
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    evil2302 1 sa.
    Bir de banyo için geliştirseler...
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    mugurgok 1 sa.
    Onu şeyi, kocaman. tövbe tövbe
    sıkıntılı
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    FatihAsl 2 sa.
    20 saniyede dişi fırçalasa ne yazar. fırçaladıktan sonra bunu yıkamak işkence olur
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    Mars Portakalı 2 sa.
    İnsanlar 2-3 dakikasını diş fırçalamaya ayıramıyorsa, zaten üşengeçlikten başka işleri içinde zaman ayırmıyordur. Zaten bildiğim kadarıyla dişlerin temizlenmesi için en az 2-3 dakika fırçalaman lazım, 20 saniye diş mi fırçalanır?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    John Wick 2 sa. Mars Portakalı
    Diş fırçalarken kaç kere sakatlandığımı(omuz, trapez, kol) bilsen bi daha dişlerini fırçalamazsın
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