İsminizi Mars'a göndermek ister misiniz? NASA, 2020 için kayıtları başlattı

Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak

NASA'nın önümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığı yeni gözlem aracı, isminizi Mars yüzeyine indirebilir. Uzay ajansı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla dünyanın her tarafından insanları yeni projesine katılmaya davet etti. Şimdi sizler de kaydınızı yaptırabilir ve Mars'a isminizi gönderebilirsiniz.Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"NASA için çok heyecan verici bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl, komşu gezegenimiz hakkındaki derin sorulara cevap bulmak ve Güneş Sistemi'ndeki hayatın kökenlerini anlamak için müthiş bir maceraya çıkacağız. Bu tarihi görevde dünyanın her tarafından insanların bizlerle aynı heyecanı paylaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kaydınızı yaptırmak için buraya tıklayabilirsiniz. İsim, soyisim, ülke, posta kodu ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacak. Bu yazıyı yazdığım sırada toplam 1 milyon 308 bin kişi hali hazırda kaydını yaptırmış durumda. Kayıtlar 30 Eylül 2019'da sona erecek.NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.