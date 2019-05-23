İsminizi Mars'a göndermek ister misiniz? NASA, 2020 için kayıtları başlattı

Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem

Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı

Açılacak bir dava yüz tanıma teknolojisinin geleceğini şekillendirecek

2 hf.

Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri