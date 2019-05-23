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İsminizi Mars'a göndermek ister misiniz? NASA, 2020 için kayıtları başlattı

NASA, Mars 2020 görevi için yeni bir "isminizi Mars'a gönderelim" projesi başlattı. Aşağıdaki linkten kayıt olarak isminizi Kızıl Gezegen yüzeyine gönderebilirsiniz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,3b
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19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın önümüzdeki yıl Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığı yeni gözlem aracı, isminizi Mars yüzeyine indirebilir. Uzay ajansı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla dünyanın her tarafından insanları yeni projesine katılmaya davet etti. Şimdi sizler de kaydınızı yaptırabilir ve Mars'a isminizi gönderebilirsiniz.

Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"NASA için çok heyecan verici bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl, komşu gezegenimiz hakkındaki derin sorulara cevap bulmak ve Güneş Sistemi'ndeki hayatın kökenlerini anlamak için müthiş bir maceraya çıkacağız. Bu tarihi görevde dünyanın her tarafından insanların bizlerle aynı heyecanı paylaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaydınızı yaptırmak için buraya tıklayabilirsiniz. İsim, soyisim, ülke, posta kodu ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacak. Bu yazıyı yazdığım sırada toplam 1 milyon 308 bin kişi hali hazırda kaydını yaptırmış durumda. Kayıtlar 30 Eylül 2019'da sona erecek.

Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak


NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.

NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.

Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.  

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7407 Yorum Yaz
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Celonfix 2 hf. en beğenilen
Türkiye'deki katılım oranı Amerika'dan daha fazla

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mars.nasa.gov/...
2 Yanıt Yanıtla +18
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FightForBeer 2 hf. Celonfix
Nerede bedava, boş, beleş şey varsa. Türkler en önde
1 Yanıt Yanıtla +14
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Seyrim 2 hf.
Toprakta verecekler mi Mars'tan..
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Mantarın Başı 1 hf.
Dünya üzerinde kendini kanıtlama reklam gelirini artırma projesi.
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keremec 1 hf.
Bu ne



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Guest-5EF629EBB 1 hf. keremec
Ülkeden kaçıp gitmek isteyen ama gidemeyen, bari ben gidemedim adım gitsin diyenler.
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medyxnet 2 hf.
gönderdim bakalım gidince birbirimize sahip çıkalım orada
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Redunay 2 hf.
Bedava olsunda ne olursa olsun tam türk işi
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Outlaw-E 2 hf.
İnsanımız çok garip. Eskiden böyle değildik, çok değiştik..
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ironman 2 hf.
Bende yazdım en son 1192 756 kişi benle birlikte
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arekamint 2 hf.
yolladım belki bir faydasını görürüz :)
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interwap 2 hf.
Fenasi, Şinasi... Acaba bu isimler kaç defa eklendi.
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Bay Robot 2 hf.
Bu ne ya hu şimdiden TR 450 bin ne çok işsiz varmış...
Doğru, gerçek anlamda işsizlik oranımız çok yüksek.
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Seyrim 2 hf.
Toprakta verecekler mi Mars'tan..
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