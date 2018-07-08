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İspanya, Arjantin ve Venezuela'da Blockchain eğitimi verilmeye başlandı.

Başta ekonomi ile başlayıp yavaş yavaş günlük hayatımızdaki her alana girmeye başlayan Blockchain teknolojisinin; Arjantin, İspanya ve Venezuela'daki üniversitelerde dersi verilecek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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İspanya, Arjantin ve Venezuela’daki 5 farklı üniversite, öğrencilerine Blockchain ile ilgili eğitim vermeye başladı. Eğitimin içeriğinde ICO’lar, akıllı kontratlar, kripto para ekonomisi gibi konular yer alıyor.
Universidad de Alcalá, İspanya
Madrid’de yer alan Universidad de Alcalá 1923’ten beri eğitim veriyor. Okulda, master programı olarak; Ethereum, dağıtılmış defter teknolojisi ve dijital para ekonomisi ile ilgili bir program var.
İspanya'nın bu köklü okulu, Blockchain teknolojisini öğreterek ülkenin ekonomisine ve teknolojisine katkı sağlayıp Blockchain eğitimi konusunda lider olmayı amaçlıyor. Söz konusu eğitim kurumu, kaliteli eleman yetiştirmek ve kendini eğittiği kişiler aracılığıyla tanıtmak istiyor.
Universidad Autónoma de Madrid, İspanya
Yine Madrid’de olan bir başka okul, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de öğrencilerine Blockchain eğitimi veren üniversitelerden. Okulda kripto para ve iş ağları ile ilgili 18-20 Temmuz arasında iki günlük bir program yapılacak. Okul yönetimi, bu programa yoğun katılım bekliyor.
Verilecek olan eğitimde; Blockchain'in incelikleri, pratik kullanımı ve tutulan kayıtların yönetilmesi gibi pek çok konu işlenecek. Aynı zamanda akıllı kontratlar ve Ethereum ağı da kurstaki konular arasında olacak.
Söz konusu kursun sonunda "Blockchain teknolojisi ve bu teknolojinin olası kullanım alanları" ile ilgili bir toplantı yapılması amaçlanıyor. 
Universidad Europea Madrid, İspanya
 
İspanya, Arjantin ve Venezuela'da Blockchain eğitimi verilmeye başlandı.
Üçüncü ve İspanya'da bulunup Blockchain ile ilgili ders verecek olan son okul olan Universidad Europea MadridBitcoin ve Blockchain hakkında, Eylül'de başlamak üzere, 6 aylık bir diploma programı yapmaya hazırlanıyor. 
Kursta; Bitcoin'in temelleri, Blockchain'in güvenliği ve araştırılması, kripto para birimine bağlı yasal yönler, Blockchain ile yenilik ve proje geliştirme olmak üzere 5 adet modül bulunacak. 
Okul, söz konusu diploma programını; “Kursu bitiren öğrenciler, Blockchain teknolojilerine dayanan çözümlerin teknik ve yasal uygulanabilirliğini eleştirel bir şekilde analiz edebilecek ve kripto para birimi ile ilgili projeler geliştirebilecek” şeklinde açıklıyor.
Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Arjantin
Arjantin'de bulunan bu üniversite; bilgi teknolojisi, iş ve mühendislik çalışmalarına önem veren özel bir üniversite. 
Enstitü, 11 Temmuz'dan 26 Eylül'e kadar sürecek olan “Kriptoekonomi: Blockchain, akıllı sözleşmeler ve kripto para” başlıklı bir diploma kursu sunmayı amaçlıyor.
Diploma kursunun amacı, tamamen temel düzeyden başlayıp, Blockchain'in inceliklerini, akıllı sözleşmeleri, kripto paraları ve kripto para ekonomisini kapsayan dersler vererek kaliteli kişiler ortaya çıkarmak. 
Instituto de Estudios Superiores de Administración, Venezuela 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA); Caracas, Maracaibo ve Valensiya'da kampüsleri bir iş okulu.
Venezuela'da bulunan üniversite, “Yeni ekonomide kripto para değişimi, Blockchain ve iş, yönetim ve iş için fırsatlar ve zorluklar” başlıklı bir kurs sunmayı amaçlıyor
60 saatlik sürecek olan kurs, 20 Temmuz - 29 Eylül tarihleri ??arasında yapılacak. Söz konusu kursun içeriğinde “Bitcoin, kripto paralar ve paranın evrimi” ile “Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin düzenlenmesindeki uluslararası deneyimler” yer alacak. "Yeni ekonomideki girişimcilik ve dijital dönüşümü ” ve "Yeni ekonominin finansal sistem ve ödeme araçları üzerindeki yeniliğinin bir sonucu olarak fintech.” konularının da kursun içeriğinde olması planlanıyor. 

https://news.bitcoin.com/universities-crypto-courses-spain-argentina-venezuela/ Yorum Yaz
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