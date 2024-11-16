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    Anlık Bildirim

    Denizlerdeki en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

    Çin, ilk 1 gigavatlık dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi projesinin elektrik şebekesine bağlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında bir dönüm noktasına ulaştı.
    Tarihin en büyük açık deniz güneş enerjisi santrali devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Çin, yenilenebilir enerji alanında bir ilki gerçekleştirerek 1 gigavat (GW) kapasiteli ilk açık deniz güneş enerjisi projesini elektrik şebekesine bağladı. Bu adım, hem güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor hem de dünya genelinde açık deniz güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşması için bir model oluşturuyor.

    Daha büyüğü yok

    Çin’in Shandong Eyaleti'nin Dongying kıyılarındaki açık deniz bölgesinde yer alan proje, dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor. Proje, devlet destekli CHN Energy’nin bir iştiraki olan Guohua Energy Investment Co. tarafından geliştirildi. Firma yetkilileri, bu projenin gelecekte büyük ölçekli açık deniz fotovoltaik (PV) projeleri için bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

    Tarihin en büyük açık deniz güneş enerjisi santrali devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 1.223 hektarlık bir alanı kaplayan ve toplamda 1 gigavat kurulu güce sahip olan proje, yenilikçi mühendislik teknikleriyle de dikkat çekiyor. Dünya genelinde bir ilk olarak, bu projede geniş ölçekli çelik kafes platform kazık teknolojisi kullanıldı. Toplamda 2.934 PV platformu, açık denizde sabit kazık temellerine dayalı çelik kafes platformlarla inşa edildi. Her bir platformun 60 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

    Projenin bir diğer önemi ise Çin’in fotovoltaik endüstrisinde ilk kez 66 kilovolt kapasiteli açık deniz ve kara arasındaki uzun mesafeli iletim hatlarının kullanılmış olması. Bu yöntem, iletim kapasitesini artırırken maliyetleri düşürüyor ve enerji verimliliğini de üst seviyelere taşıyor.

    Atılmış devasa bir “küçük” adım

    Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık 1.78 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek. Bu miktar, yaklaşık 2.67 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli. Yetkililer, bu projenin yıllık 503.800 ton kömür tasarrufu sağlayacağını ve 1.3447 milyon ton karbon dioksit emisyonunun önüne geçeceğini ifade ediyor. Sektör uzmanları, Çin’in açık deniz PV kapasitesinin 2027 yılına kadar 60 GW seviyesini aşacağını öngörüyor. Dolayısıyla bu, hedefe doğru atılmış küçük bir adım. Öte yandan halihazırda kurulu olan en büyük bu türden tesis ise Tayvan'da bulunuyor ve tam 373 MW kapasiteye sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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