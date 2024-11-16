Denizlerdeki en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

Daha büyüğü yok
Çin’in Shandong Eyaleti'nin Dongying kıyılarındaki açık deniz bölgesinde yer alan proje, dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor. Proje, devlet destekli CHN Energy’nin bir iştiraki olan Guohua Energy Investment Co. tarafından geliştirildi. Firma yetkilileri, bu projenin gelecekte büyük ölçekli açık deniz fotovoltaik (PV) projeleri için bir örnek teşkil edeceğini belirtti.
Projenin bir diğer önemi ise Çin’in fotovoltaik endüstrisinde ilk kez 66 kilovolt kapasiteli açık deniz ve kara arasındaki uzun mesafeli iletim hatlarının kullanılmış olması. Bu yöntem, iletim kapasitesini artırırken maliyetleri düşürüyor ve enerji verimliliğini de üst seviyelere taşıyor.
Atılmış devasa bir “küçük” adım
Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık 1.78 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek. Bu miktar, yaklaşık 2.67 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli. Yetkililer, bu projenin yıllık 503.800 ton kömür tasarrufu sağlayacağını ve 1.3447 milyon ton karbon dioksit emisyonunun önüne geçeceğini ifade ediyor. Sektör uzmanları, Çin’in açık deniz PV kapasitesinin 2027 yılına kadar 60 GW seviyesini aşacağını öngörüyor. Dolayısıyla bu, hedefe doğru atılmış küçük bir adım. Öte yandan halihazırda kurulu olan en büyük bu türden tesis ise Tayvan'da bulunuyor ve tam 373 MW kapasiteye sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir