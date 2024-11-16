Denizlerdeki en büyük güneş enerjisi santrali devreye girdi

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Tam Boyutta Gör Çin, yenilenebilir enerji alanında bir ilki gerçekleştirerek 1 gigavat (GW) kapasiteli ilk açık deniz güneş enerjisi projesini elektrik şebekesine bağladı. Bu adım, hem güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor hem de dünya genelinde açık deniz güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşması için bir model oluşturuyor.

Daha büyüğü yok

Çin’in Shandong Eyaleti'nin Dongying kıyılarındaki açık deniz bölgesinde yer alan proje, dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor. Proje, devlet destekli CHN Energy’nin bir iştiraki olan Guohua Energy Investment Co. tarafından geliştirildi. Firma yetkilileri, bu projenin gelecekte büyük ölçekli açık deniz fotovoltaik (PV) projeleri için bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 1.223 hektarlık bir alanı kaplayan ve toplamda 1 gigavat kurulu güce sahip olan proje, yenilikçi mühendislik teknikleriyle de dikkat çekiyor. Dünya genelinde bir ilk olarak, bu projede geniş ölçekli çelik kafes platform kazık teknolojisi kullanıldı. Toplamda 2.934 PV platformu, açık denizde sabit kazık temellerine dayalı çelik kafes platformlarla inşa edildi. Her bir platformun 60 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

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Projenin bir diğer önemi ise Çin’in fotovoltaik endüstrisinde ilk kez 66 kilovolt kapasiteli açık deniz ve kara arasındaki uzun mesafeli iletim hatlarının kullanılmış olması. Bu yöntem, iletim kapasitesini artırırken maliyetleri düşürüyor ve enerji verimliliğini de üst seviyelere taşıyor.

Atılmış devasa bir “küçük” adım

Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık 1.78 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek. Bu miktar, yaklaşık 2.67 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli. Yetkililer, bu projenin yıllık 503.800 ton kömür tasarrufu sağlayacağını ve 1.3447 milyon ton karbon dioksit emisyonunun önüne geçeceğini ifade ediyor. Sektör uzmanları, Çin’in açık deniz PV kapasitesinin 2027 yılına kadar 60 GW seviyesini aşacağını öngörüyor. Dolayısıyla bu, hedefe doğru atılmış küçük bir adım. Öte yandan halihazırda kurulu olan en büyük bu türden tesis ise Tayvan'da bulunuyor ve tam 373 MW kapasiteye sahip.

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