İsrail merkezli gazetelerin haberine göre İsrail hükümeti, Apple iPad'in ülkeye girişini yasakladı. Yayınlanan haberlere göre ülkeye iPad ile girmeye çalışan yolcular havaalanında durduruluyor ve iPad'lerine el konuluyor. Tablet bilgisayardaki WiFi ayarlarının ülkedeki alternatif kablosuz ağ donanımlarını karıştırdığı gerekeçesiyle el konulan iPad'ler, ülkeden çıkış durumunda, gerekli muhafaza masrafları ödendikten sonra geri alınabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz günlerde, iPad'in uluslararası satışını, Amerika'daki yoğun talep nedeniyle Mayıs sonuna ertelediğini açıklamıştı. Çıktığı haftasonunda 300.000 adet, ilk haftasında ise 500.000 adet satan iPad'in kısa sürede milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşacağı ve yakaladığı momentumu koruması halinde pek çok analistin tahminlerinden daha fazla satacağı düşünülüyor.