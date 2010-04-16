Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsrail Hükümeti, Apple iPad'in ülkeye girişini yasakladı

9 yıl
14,7b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İsrail merkezli gazetelerin haberine göre İsrail hükümeti, Apple iPad'in ülkeye girişini yasakladı. Yayınlanan haberlere göre ülkeye iPad ile girmeye çalışan yolcular havaalanında durduruluyor ve iPad'lerine el konuluyor. Tablet bilgisayardaki WiFi ayarlarının ülkedeki alternatif kablosuz ağ donanımlarını karıştırdığı gerekeçesiyle el konulan iPad'ler, ülkeden çıkış durumunda, gerekli muhafaza masrafları ödendikten sonra geri alınabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz günlerde, iPad'in uluslararası satışını, Amerika'daki yoğun talep nedeniyle Mayıs sonuna ertelediğini açıklamıştı. Çıktığı haftasonunda 300.000 adet, ilk haftasında ise 500.000 adet satan iPad'in kısa sürede milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşacağı ve yakaladığı momentumu koruması halinde pek çok analistin tahminlerinden daha fazla satacağı düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tryme21 9 yıl
bence şu zımbırtının içinde çok geniş kapsamlı istihbaratlı şeyler var bunuda israil hükümeti biliyor adamlar cambazya her teli biliyorlar bide biz araştırsak neler var kim bilir şu alette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YALNIZ EFE 9 yıl
Hahamlar kaşer (helal)onayı vermemişlerdir, ya da wi fi yahudilerin katliam hormonlarını nötralize ediyordur. Malum yahudiler normal insan moduna girince katliama başlıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Saçmalık. Intel'in oyunu olabilir bu işte. Ne de olsa Intel Israil'de ... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 9 yıl
Bu kadar basit bir alet nasıl ülke iletişimini tehlikeye sokuyormuş ilginç şaka gibi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anadolulu1 9 yıl
filistinlilerin yerinde olsam millete bedava Apple iPad dağıtırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 9 yıl
para istiyorlardır serbest olması için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Adamlar normal değil... Dünyada hiç seveni yokki bunların...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 9 yıl
geç kaldın sevgili editör


forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 9 yıl
bu saçmalığa neden şaşırmadım acaba? ya bunların hiç mi normal davranışı olmayacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 9 yıl
ya bence i pad in satış rakamlarını bence abartıyorlar..bu kadar tutulacak kadar pek bir özelliğe sahip değil..ama kalkıpta düşük bir satış rakamı söylermi bir şirket.millette vay be ne cihazmış deyip merak etmelerini sağlamaları için bence uyduruk rakamlar sürüyorlar piyasaya..eee bizde böyle sazan çok olunca hemen cup diye alıyorlar bu cihazı..ben olsam almam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 9 yıl
wi-fi'sini kapatıp girseler olmuyormu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
tamamen para mevzu bahis avrupa versiyonu olmayınca az kazanıyorlar
Apple in israil dis başkanın damadımı neymiş falan filan para yoksa sokdurmuyor adam israile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Apple ve
3 etiket daha israil tablet bilgisayar iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim