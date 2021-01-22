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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İsrailli firma, elektrikli araçlar için 5 dk'da tamamen şarj olan batarya üretti

    Kısa süre önce yenilikçi bataryasının tanıtımını gerçekleştiren StoreDot isimli firma, bunu laboratuvar prototipi ile değil, seri üretim hattından çıkan mühendislik örnekleriyle yaptı. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İsrailli firma, elektrikli araçlar için 5 dk'da tamamen şarj olan batarya üretti
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    Günümüzde elektrikli araçlara soğuk bakılmasının sebeplerinden biri de uzun şarj süreleri. Pek çok firma bu alanda devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atmak için yoğun mesai harcıyor. İsrailli girişim StoreDot ise bu hedefe oldukça yakın görünen firmalardan.

    StoreDot, geliştirdiği yenilikçi pil hücreleri ile elektrikli araçların sadece 5 dakikada şarj edilebileceğini iddia ediyor. Bu iddiasını teoride bırakmayan firma, söz konusu hücrelerin üretimine de başlamış. Hücreler EVE Energj isimli firma tarafından Çin'de üretiliyor. Şirketin geliştirdiği pil hücrelerinde, geleneksel hücrelerin anotunda kullanılan grafit yerine yarı iletken nanoparçacıkları kullanılmış. Bu sayede güvenlik ve bataryanın yaşam döngüsü ile ilişkili sorunların üstesinden gelindiği belirtiliyor.

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    Şirketin geliştirdiği pil hücreleri çığır açıcı bir yenilik olarak görülebilir fakat firmanın açıklamasına göre bu sürenin elde edilebilmesi için şu ankinden çok daha güçlü şarj cihazlarının kullanılması gerekiyor. StoreDot, mevcut şarj altyapısını kullanarak 2025 yılında 5 dakika şarj ile 160 kilometre menzil sağlamayı hedefliyor.

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    StoreDot CEO’su Doron Myersdorf, konuyla ilgili açıklamasında "Lityum iyon piller ile 5 dakikalık şarj imkansız olarak görülüyordu. Ancak bugün bir laboratuvar prototipi ile değil seri üretim hattından çıkmış mühendislik örnekleriyle karşınızdayız. Bu da geliştirdiğimiz teknolojinin uygulanabilir olduğunu ve ticari olarak hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

    StoreDot'ın bataryasında kullanılan nanoparçacıklar (grafite göre) iyonların daha verimli hareket etmesini destekleyebiliyor. Verilen bilgiye göre bu nanoparçacıklar germanyum bazlı ve üretilmesi daha kolay. Şirketin sonraki hedefi ise bataryalarında çok daha ucuz olan silisyum kullanmak.



    https://www.timesofisrael.com/revving-up-electric-car-industry-israeli-firm-develops-5-minute-charge-battery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rash.87 (R...... K......) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aylık pil haberlerinde sırada İsrail var :)
    Yanıtla +6
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yaz kızım. Lithium Titanate Oxide, yani kısaca LTO.
    Tek hücrede (2.4 V) 40 hatta 70 ampere kadar güç üretebiliyor, 170 Wh üzeri tek hücrenin verebileceği enerji var yani.
    82 yıl raf ömrü ve 30 bin ila 50 bin arası şarj döngüsü var. Ve daha güzel ve şok edici tarafı 10 dk gibi bir sürede neredeyse tamamen (Yüzde 90) doluyor.
    Şu an sadece Çin'de seri üretimi var yanılmıyorsam ama Aspilsan bu pili üretecek yakında ve çok büyük bir aksilik olmazsa TOGG'da kullanılacak.
    Yazın bir kenara. Ülkeden yapılan hiçbirşeyi beğenmeyenler, burun kıvıranlar. Bilhassa size söylüyorum.

    Yaz kızım. Lithium Titanate Oxide, yani kısaca LTO. Tek hücrede (2.4 V) 40 hatta 70 ampere kadar güç üretebiliyor, 170 Wh üzeri tek hücrenin verebileceği en...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bor 1 dk dolar ama arge çalışan ugraşan yok
    Yanıtla +2
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunda şaşırılacak bir şey yok. Cep telefonlarına istedikleri takdirde boyut değiştirmeden 50.000mah batarya koyacak teknolojide var günümüzde, ancak teknoloji ve bilimi, kapitalizm köreltiyor. Yenilikleri yavaş yavaş sunup süründürüyor ve kan emer gibi herkesin cebini boşaltıyorlar öncelikle ki, iş gücü düşmesin, insanlar sürekli her yıl elinde ki ürünün yenisini alsın ve bir yıl aynı ürün tekrar çalışsın diye.

    <p class="ql-align-justify">Mesela Petabyte hacmine sahip Micro SD kart da üretiliyor ama satışa sunulmuyor, maksat teknoloji çok gelişmesin. Hafıza ürünlerinin devamlılığı ve kapasitesi sadece 0.01$'den daha düşük maliyeti olan mm'lik bir lehim. </p>
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yaz kızım. Lithium Titanate Oxide, yani kısaca LTO.
    Tek hücrede (2.4 V) 40 hatta 70 ampere kadar güç üretebiliyor, 170 Wh üzeri tek hücrenin verebileceği enerji var yani.
    82 yıl raf ömrü ve 30 bin ila 50 bin arası şarj döngüsü var. Ve daha güzel ve şok edici tarafı 10 dk gibi bir sürede neredeyse tamamen (Yüzde 90) doluyor.
    Şu an sadece Çin'de seri üretimi var yanılmıyorsam ama Aspilsan bu pili üretecek yakında ve çok büyük bir aksilik olmazsa TOGG'da kullanılacak.
    Yazın bir kenara. Ülkeden yapılan hiçbirşeyi beğenmeyenler, burun kıvıranlar. Bilhassa size söylüyorum.

    Yanıtla +5
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aması fakatı yok mu?
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    M maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    H horizon714 (Ufuk Köse) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha 5 dakikada dolan cep telefonu yok araba nasıl dolacak mış
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    rash.87 (R...... K......) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aylık pil haberlerinde sırada İsrail var :)
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