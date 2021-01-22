İsrailli firma, elektrikli araçlar için 5 dk'da tamamen şarj olan batarya üretti

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Günümüzde elektrikli araçlara soğuk bakılmasının sebeplerinden biri de uzun şarj süreleri. Pek çok firma bu alanda devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atmak için yoğun mesai harcıyor. İsrailli girişim StoreDot ise bu hedefe oldukça yakın görünen firmalardan.

StoreDot, geliştirdiği yenilikçi pil hücreleri ile elektrikli araçların sadece 5 dakikada şarj edilebileceğini iddia ediyor. Bu iddiasını teoride bırakmayan firma, söz konusu hücrelerin üretimine de başlamış. Hücreler EVE Energj isimli firma tarafından Çin'de üretiliyor. Şirketin geliştirdiği pil hücrelerinde, geleneksel hücrelerin anotunda kullanılan grafit yerine yarı iletken nanoparçacıkları kullanılmış. Bu sayede güvenlik ve bataryanın yaşam döngüsü ile ilişkili sorunların üstesinden gelindiği belirtiliyor.

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Şirketin geliştirdiği pil hücreleri çığır açıcı bir yenilik olarak görülebilir fakat firmanın açıklamasına göre bu sürenin elde edilebilmesi için şu ankinden çok daha güçlü şarj cihazlarının kullanılması gerekiyor. StoreDot, mevcut şarj altyapısını kullanarak 2025 yılında 5 dakika şarj ile 160 kilometre menzil sağlamayı hedefliyor.

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StoreDot CEO’su Doron Myersdorf, konuyla ilgili açıklamasında "Lityum iyon piller ile 5 dakikalık şarj imkansız olarak görülüyordu. Ancak bugün bir laboratuvar prototipi ile değil seri üretim hattından çıkmış mühendislik örnekleriyle karşınızdayız. Bu da geliştirdiğimiz teknolojinin uygulanabilir olduğunu ve ticari olarak hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

StoreDot'ın bataryasında kullanılan nanoparçacıklar (grafite göre) iyonların daha verimli hareket etmesini destekleyebiliyor. Verilen bilgiye göre bu nanoparçacıklar germanyum bazlı ve üretilmesi daha kolay. Şirketin sonraki hedefi ise bataryalarında çok daha ucuz olan silisyum kullanmak.

https://www.timesofisrael.com/revving-up-electric-car-industry-israeli-firm-develops-5-minute-charge-battery/

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