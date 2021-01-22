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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli Türkiye'de. Yeni nesil Volkswagen Caddy fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın başında örtüsü kaldırılan yeni nesil Volkswagen Caddy, Ocak ayının son haftası Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni Volkswagen Caddy fiyatı 'Cargo' versiyonu ile 172.900 TL'den başlıyor.

    Panel Van ve Kombi olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy’nin beşinci neslinde donanım seviyeleri de yenilendi. Baz model 'Impression' ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli 'Life', premium model 'Style' ve Panel Van modelleri de ‘Cargo’ ismi ile satışa sunuluyor . 

    Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL’ye satışa sunuluyor.  

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    Yeni nesil Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranıyla artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, geniş iç mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da artırıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak ‘Cargo’ ve ‘Impression’ donanım seviyesinde 6,5; ‘Life’ ve ‘Style’ donanımda ise 8,25 inç ekrana sahip multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor. 

    Ayrıca Bkz. "Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı"

    Yeni Caddy’nin iç tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu, harici 230V’luk cihazlar için güç kaynağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği araç içindeki konforu artıran başlıca özellikler. Caddy’nin beşinci neslinde sunulan bir diğer yeni özellik ise, daha iyi iklim kontrolü sağlayan ve aracın arka bölümüne kadar ulaşan yeni arka yolcu bölümü havalandırma kanalları. 

    Yeni nesil Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    En baz donanımdan başlayarak standart olarak sunulan sürüş destek ve güvenlik sistemleri arasında; Acil Çağrı Sistemi eCall, Şerit Takip Asistanı, Hız Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL, Elektromekanik el freni ve Auto Hold, Sürücü ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları, Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş esnasında ön kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda devreye giren acil frenleme özellikli ‘Front Assist’, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” yer alıyor. 

    Yeni Caddy’de sunulan, 4 silindirli tamamen yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi sayesinde 2021 yılı içinde geçilmesi zorunlu olan Euro 6d-ISC emisyon standartlarını sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik TDI motor, 122PS güç ve 320Nm tork ile yüksek performans sunarken, manuel viteste yaklaşık yüzde 10, DSG otomatik viteste ise yaklaşık yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.



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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke gelmeseymiş.
    Yanıtla +12
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    vedkum 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar beklendiği gibi uçuk, bu fiyatlara kamyonet ruhsatlı ise çok komikler.
    Yanıtla +7
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    Meticulous 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    caddy rekabet edemez bu fiyatlarla combo-rifter-berlingo üçlüsüne karşı. psanın ticarileri f/p olarak kazanan oluyor.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dugers (syt dgr) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    2.0 TDi motoru ile ölü doğan ticari. Rekabetçi olması için motoru küçültüp turboyu büyüterek benzer hp'lere çıkmalı.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    ön tarafı iğrenç tasarım
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen vergisiz fiyatlarını yazın ki devletimizin bizi ne kadar sevdiğini herkes anlasın görsün. Vergi ile devlet yönetmek siyaset valla güzel meslek. beleş para
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    Rasputin13 (A T) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    279 bin 900 TL’den başlayan

    Demek ki daha pahalısı da var...
    En üst paket Rifter 250 bin TL mi ben mi yanlış görüyorum?

    Araç tasarımı modern ama PS grubunun da demode tarafı yok çok güzeller. Şanzıman/Motor uyumları da harika.

    Geçmişte yaptıkları gibi liste fiyatından %20-30 düşmedikleri müddetçe alternatifi bol.
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    Paetzold 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitmişiz biz rıza baba bitmişiz.
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    electrun (test test) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Segmentini hani banisi, segmentinde ancak kadro dolduran bir model icin hem baz hem dolu paket icin otvsi 15den olmasina ragmen fazlaca yuksek olan bir arac olmus
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    H herseyinhayirlisi 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi sınırını falan mı aşıyor niye böyle pahalı
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    websosyal (mehmet yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamyonet ruhsatlı tipi kayık ticari araç Caddy alacağım = 280 bin tl

    Para ölmüş ağlayanı yok...
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    partner ile aralarında öyle uçuk kaçık bir fiyat farkı yok arada 6000tl oynuyor ki 2.0 122 dizel motor için değer.. partnerlerde 1.5hdi 100ps var.. zaten ticari araçlardaki mtv binekler gibi değil (istiap haddine göre belirleniyor diye biliyorum), bu sebeple daha güçlü motor yük taşımada daha verimli olacaktır..

    yalnız tasarım olarak o kapı sürgüsünü hiç beğenmedim, bir önceki kasanın daha şıktı
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güldürdü psa katlayacak belli
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