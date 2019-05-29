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İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı

İstanbul Havalimanı'na yerleştirilen bilgisayarlı tomografi (CT) cihazları sayesinde kaçakçılığın önüne geçilecek. Valizler daha hızlı ve daha doğru bir şekilde taranacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı
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İstanbul Havalimanı’nda, kaçakçılıkla daha etkin mücadele amacıyla CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi kullanılmaya başlandı. Söz konusu sistemin bir benzeri, 2017 yılından itibaren Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlanmıştı.

Tıp alanında hastalıkların teşhisi için kullanılan bilgisayarlı tomografi (CT) cihazı sayesinde yolcu valizine yerleştirilen patlayıcılar, kaçak malzemeler ve havayolu güvenliğini zora sokacak tüm ürünler daha kolay bir şekilde tespit ediliyor. Elektronik cihazların yanı sıra sudaki bomba düzeneğini dahi tespit ediliyor.

Bilgisayarlı tomografi cihazı daha hızlı ve daha doğru tarama yaptığı için yolcu akışını önemli ölçüde hızlandırıyor. Tarama için valizin içerisindeki dizüstü bilgisayar ve sıvı maddelerin çıkarılması gerekmiyor.

İstanbul Havalimanı’na Rapiscan Systems firmasının 920CT modellerinden yerleştirildi. Bu cihazın dokunmatik kontrol paneli sayesinde valizin içeriği, kolay bir şekilde 360 derece döndürülerek gözlemlenebiliyor.

Kaçak madde yutanlar tespit edilecek

Son dönemde uyuşturucu kaçakçıların sıkça başvurduğu yöntemlerden ‘yutma’ yoluyla kuryelik yapan kişiler ise vücut taraması yapan yeni cihazlar ile tespit edilecek. Yaklaşık 7 saniyelik tarama ile, yutucu kurye olarak adlandırılan kişilerin vücudundaki kaçak ürünler ortaya çıkıyor. Şüpheli yolcular, bu cihaz ile taranacak.


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HakanG22 1 hf. en beğenilen
Radyasyon
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nefendim 1 hf.
Bol bol turşu tomografi çekilecek desenize..
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Katalikitci 1 hf.
Şov sadece
3. Havalimanının çözülmeyi bekleyen daha ciddi sorunları var
1 Yanıt Yanıtla +10
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sefa1451 1 hf.
Gelecekteki kanser vakaları için sebep aranmıyacak anlaşılan hee gereklimi bence böyle bir cihaz gerekli ama umarım insana mr cihazlarından falan daha fazla radyasyon vermiyordur.
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toggle 1 hf.
Haberi seyretmedim ama
1 bu cihaz güvenlik değil gümrük amaçlı, gidişte değil geliste
2. Insan değil bagaj taramak için
3. Bagaj taramak için güvenlik amaciyla zaten var bu cihazlar ülkemizde yillardir , gümrük amacli ilk defa kullanildığı için haber olmuş durumda
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IceRulez 1 hf.
Tron filminin müziğini kullanmışlar acaba izinsiz mi ? Disneyin haberi yoksa ürün çıkmadan sağlam ceza yer lisans ihlalinden lol
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sistemli adam 1 hf.
Aksaksız her gün kendi ülkesinin hava limanını karalamak için dış güçlerin uşaklığı yapıp maksatlı haberler yapan T24 ve benzeri yerler ve bunlara sorgusuz inanan kitle rahatsız olur bu haberden.
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DH Misafiri 1 hf.
güzel tomogrofiyi beleşe getircez.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
radyasyon açısından ; MR olanı daha makbul !
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Standart bir röntgen cihazından 500 kat daha fazla radyasyon oluşturur CT. Eğer havaalanında düşük dozlu özel bir versiyonu kullanılmıyorsa milletin vay haline.
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JESKO 1 hf. Game Capture TV
La haberi okumuyor musunuz bu aletin içinden insan değil valizler geçiyor
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berk768 1 hf.
Yaparsa AK Parti yapar gerisi yalan.
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Katalikitci 1 hf.
Şov sadece
3. Havalimanının çözülmeyi bekleyen daha ciddi sorunları var
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sounderland 1 hf.
Güvenlik ciddi bir sorun değilmi? :)
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swat882 1 hf.
Yalnız tanıtım videosu 3. sınıf kanallarda satılan 59 tl lik mutfak robotu pazarlaması gibi.
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HABERİN ETİKETLERİ
rapiscan systems, rapiscan 920ct ve
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