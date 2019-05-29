İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı

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İstanbul Havalimanı’nda, kaçakçılıkla daha etkin mücadele amacıyla CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi kullanılmaya başlandı. Söz konusu sistemin bir benzeri, 2017 yılından itibaren Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlanmıştı.

Tıp alanında hastalıkların teşhisi için kullanılan bilgisayarlı tomografi (CT) cihazı sayesinde yolcu valizine yerleştirilen patlayıcılar, kaçak malzemeler ve havayolu güvenliğini zora sokacak tüm ürünler daha kolay bir şekilde tespit ediliyor. Elektronik cihazların yanı sıra sudaki bomba düzeneğini dahi tespit ediliyor.

Bilgisayarlı tomografi cihazı daha hızlı ve daha doğru tarama yaptığı için yolcu akışını önemli ölçüde hızlandırıyor. Tarama için valizin içerisindeki dizüstü bilgisayar ve sıvı maddelerin çıkarılması gerekmiyor.

İstanbul Havalimanı’na Rapiscan Systems firmasının 920CT modellerinden yerleştirildi. Bu cihazın dokunmatik kontrol paneli sayesinde valizin içeriği, kolay bir şekilde 360 derece döndürülerek gözlemlenebiliyor.

Kaçak madde yutanlar tespit edilecek

Son dönemde uyuşturucu kaçakçıların sıkça başvurduğu yöntemlerden ‘yutma’ yoluyla kuryelik yapan kişiler ise vücut taraması yapan yeni cihazlar ile tespit edilecek. Yaklaşık 7 saniyelik tarama ile, yutucu kurye olarak adlandırılan kişilerin vücudundaki kaçak ürünler ortaya çıkıyor. Şüpheli yolcular, bu cihaz ile taranacak.