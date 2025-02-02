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    Yerli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE, İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE’nin İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanı'nda kullanılmaya başlandığını duyurdu
    İRADE, İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin hava trafik yönetiminde yerli ve milli teknoloji adımları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE (İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı) sisteminin İstanbul ve Muğla Dalaman havalimanlarında devreye alındığını duyurdu.

    Hava trafik yönetiminde yeni dönem

    Daha önce İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında başarıyla kullanılmaya başlanan sistemin, önümüzdeki süreçte Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bakan Uraloğlu, 2025'in ilk yarısında kurulum çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

    Hava trafik emniyeti çalışanları ve hava trafik kontrolörleri tarafından geliştirilen İRADE, uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknolojiye sahip bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bakan Uraloğlu, sistemin gerçek zamanlı radar görüntüleme, otomatik hava gözlem sistemi (AWOS), hava durumu bilgileri (ATIS, METAR), uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi kritik bilgileri tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetimini kolaylaştırdığını vurguladı.

    Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

    "Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan, otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar, uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri, tek ekranda basit şekilde gösteren İRADE, hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez. Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her geçen gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor."

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