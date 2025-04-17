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    Anlık Bildirim

    İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız paralel pist dönemi başladı: Avrupa'da ilk!

    İstanbul Havalimanı, ABD'nin ardından "üçlü bağımsız paralel pist" operasyonunu başlatan ilk havalimanı oldu. Avrupa'daki diğer havalimanlarının önüne geçmeyi başardı.
    İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız paralel pist dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı’nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı. İstanbul Havalimanı, “Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu” özelliğinin kullanıldığı Avrupa’daki ilk havalimanı oldu. Bu teknoloji daha önce sadece ABD’deki havalimanlarında kullanılıyordu.

    Üçlü bağımsız paralel pist ne işe yarayacak?

    Üçlü bağımsız paralel pist ile İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi artacak ve trafik akışı hızlanacak. Uçakların gökyüzündeki ve taksi halindeki bekleme süresi azalacağı için yakıt tasarrufu sağlanacak. İstanbul Havalimanı ilk açıldığında ortalama taksi süresi 22 dakika civarındayken şimdi 14 dakikaya kadar düşürüldü. Yeni sistemin devreye girmesiyle ortalama taksi süresi 10-12 dakikaya kadar inecek.

    Avrupa'nın en yoğun havalimanı

    İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre 2024’te günlük ortalama 1.401 uçuş ile Avrupa’nın en yüksek uçuş trafiğine sahip havalimanı oldu. Bu trafiğin güvenli ve daha hızlı şekilde sürdürülebilmesi için eş zamanlı üçlü bağımsız pist özelliği büyük katkı sağlayacak. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı geçen sene 80,1 milyon yolcu ağırladı. Havalimanının tüm pistleri ve terminalleri tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 19 saat önce

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