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    İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar

    İstanbul Valiliği, ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüslerin yanı sıra metro ve diğer ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kuralları duyurdu. Bu kapsamda alınacak yolcu sayısına kısıtlama getirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar

    İstanbul Valiliği, salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kuralları duyurdu.

    Alınan yeni kararlar kapsamında, otobüs ve metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınabilecek. Söz konusu araçlardaki karşılıklı dörtlü koltuklarda, iki koltuk kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz biçimde oturulabilecek.

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    Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Otobüs/metrobüs sürücüsü araç kapasitesinin dolması halinde yolcu almayacak, ısrarla binmek isteyen olması halinde aracı hareket ettirmeden kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunacak.

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    Metro ve raylı sistem araçlarında koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınabilecek. Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında ise sadece oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak.

    Toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilemeyecek. Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak, araçlar her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilecek. Duraklarda sosyal mesafenin korunması amacıyla işaretleme yapılması da zorunlu hale getirildi.

    Yukarıda belirtilen kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılabileceği duyuruldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/istanbulda-ayakta-yolcu-tasiyan-otobus-ve-metrobuslerde-yolcu-kapasitesi-karari/1863885 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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